महिला दिवस विशेष: वस्त्र इंडस्ट्री में पुरुषों के बराबर मशीनें चला रहीं महिलाएं, बन रहीं आत्मनिर्भर
महिला दिवस पर ईटीवी भारत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से खास बातचीत की...
Published : March 8, 2026 at 3:04 PM IST
भीलवाड़ा : कई क्षेत्रों में अब महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. इसी तरह वस्त्र इंडस्ट्री में भी कई महिलाएं काम कर अपना और अपने परिवार का गुजर-बसर कर रही हैं. उनका कहना है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं. भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम स्वरूप गर्ग ने कहा कि भीलवाड़ा वस्त्र इंडस्ट्री में पैकिंग, मशीन चलाने, हेल्पर व कंप्यूटर सहित कई क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 हजार महिलाएं काम करती हैं और अच्छा मेहनताना कमा रही हैं.
वस्त्र इंडस्ट्री में काम कर रही मध्य प्रदेश की बेला बाई ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि वो पिछले 5 वर्ष से इसी इंडस्ट्री में धागा व कपड़ा बनाने का काम कर रही हैं. दूसरी बहनों के लिए यही संदेश है कि सभी मेहनत करें, रोजगार पाएं. वस्त्र इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है. यहां बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं. मशीन चलाने में पुरुषों की तुलना में बहुत आगे हैं. महिला भी रोजगार के लिए हमेशा आगे रही हैं.
महंगाई के दौर में कमाना जरूरी : वहीं, दूसरी महिला राजकुमारी ने कहा कि वो 8 घंटा काम करती हैं. महीने के 20 से 25 हजार रुपए मिल जाते हैं. काम बहुत अच्छा है. सभी को मेहनत करनी चाहिए. प्रधानमंत्री की सोच है कि महिला आगे बढ़े. इसी सोच को हम भी आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं. बीए तक पढ़ाई की हुई रोमानी ने कहा कि पढ़ाई करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली. घर बैठे रहने के बजाय इस महंगाई के दौर में काम करना जरूरी है, इसलिए कपड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.
लेबर इंचार्ज छोटू सिंह पुरावत ने कहा कि वस्त्र इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए अलग से कैंपस बना हुआ है, जिसमें लगभग 1000 महिलाएं मेहनत करती हैं. दिनभर मशीन चलाती हैं. इन महिला श्रमिकों के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड हैं. इनको लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा कंपनी की ओर से दिलवाई जाती है. महिला श्रमिक मशीन चलाती हैं तो इनकी सुपरवाइजर भी महिला श्रमिक ही हैं. वॉशरूम, पीने की व्यवस्था व कैंटीन सभी की व्यवस्था भी महिलाओं के जिम्मे है.
