जोधपुर की निर्मला ने खड़ा किया 'मारवाड़ी मनवार' का साम्राज्य, 150 रुपए से शुरू कर आज लाखों में है टर्नओवर

जोधपुर की निर्मला ने खड़ा किया 'मारवाड़ी मनवार' का साम्राज्य, 150 रुपए से शुरू कर आज लाखों में है टर्नओवर
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जानिए जोधपुर की निर्मला की कहानी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में घुटने न टेक कर अपनी पहचान बनाई...
Published : March 7, 2026 at 9:48 PM IST
मनोज वर्मा
जोधपुर : जोधपुर की निर्मला शेखावत केवल एक नाम नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए मिसाल बनी हैं. उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय कर 'मारवाड़ी मनवार' ब्रांड के जरिए पारंपरिक राजस्थानी स्वाद को सात समंदर पार तक पहुंचाया है. निर्मला राजस्थानी खाद्य उत्पाद खिचिया, पापड़, मंगोड़ी जिसे कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है, उनका वृहद स्तर पर उत्पादन शुरू कर अपना ब्रांड खड़ा कर दिया है. साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी दिया है.
पति की मौत और 3 बच्चों की जिम्मेदारी : निर्मला की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, लेकिन इसमें दर्द वास्तविक था. फरवरी 2021 का वह दिन निर्मला कभी नहीं भूल सकतीं. घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक पति को सिर दर्द हुआ और कुछ ही घंटों में खुशियां मातम में बदल गईं. निर्मला बताती हैं कि 'मेरी गोद में तब महज 2 महीने का बेटा था और उसके अलावा दो और बच्चे भी थे. शादी के 8 साल बाद अचानक पति के चले जाने से मेरी दुनिया उजड़ गई थी.'
150 रुपए के ऑर्डर से लाखों तक : दुखों के पहाड़ के बीच निर्मला के मायके (भाई और मां) ने उन्हें संभाला. उन्होंने निर्मला को खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया. समाज और समय की बदलती मांग को देखते हुए निर्मला ने महसूस किया कि आज की व्यस्त जीवनशैली में महिलाएं घर पर पारंपरिक व्यंजन जैसे खिचिया, बड़ी और राबोड़िया नहीं बना पा रही हैं. इसी लुप्त होती विरासत को बचाने के लिए उन्होंने 'मारवाड़ी मनवार' की नींव रखी. शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण थी. निर्मला के पास निवेश के लिए पैसे नहीं थे. उन्होंने महज 5 किलो खिचिया बनाकर काम शुरू किया. उनका पहला ऑर्डर सिर्फ 150 रुपए का था, लेकिन उस छोटे से लाभ ने उन्हें जो आत्मविश्वास दिया, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 5 किलो से 10 किलो और फिर क्विंटलों तक यह सफर बढ़ता गया.
मशीन नहीं, 'हाथों का जादू' है पहचान : बाजार में मशीन से बने उत्पादों की भरमार है, लेकिन निर्मला के उत्पादों की खासियत उनका 'हैंडमेड' होना है. वे आज भी दादी-नानी के जमाने की पारंपरिक विधियों का उपयोग करती हैं. उनके पास आज 100 से अधिक उत्पाद हैं, जिनका खाद्य मिश्रण आज भी परम्परागत तरीके से अपनी मां के सहयोग से तैयार करती है.
सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स ने दी वैश्विक पहचान : निर्मला ने तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया. उन्होंने अपनी वेबसाइट 'Business Bay' बनाई और ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जुड़ गईं. आज उनके उत्पाद न केवल भारत के कोने-कोने में जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका और दुबई समेत 7 देशों में राजस्थानी स्वाद का डंका बजा रहे हैं. आज उनका व्यापार लाखों की आय का जरिया बन चुका है.
150 महिलाओं को दिया रोजगार: निर्मला की सफलता केवल उनकी अपनी नहीं है. उन्होंने अपने साथ उन महिलाओं को जोड़ा जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं. आज जोधपुर में 50 से ज्यादा महिलाएं उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही हैं, जबकि देश-दुनिया के अलग-अलग कोनों से 100 से अधिक महिलाएं घर बैठे इस समूह का हिस्सा हैं.
समूह की सदस्य सानू वैष्णव ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के बावजूद, इस ग्रुप के साथ जुड़कर उनके परिवार को बड़ा संबल मिला है. पिछले तीन महीनों में उन्होंने न केवल काम सीखा, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त की. वे यहां महिला मंडल के साथ मिलकर शुद्ध और पारंपरिक खींचा, पापड़, राबोड़ी, बड़ी और विभिन्न प्रकार के अचार तैयार करती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं.
राष्ट्रीय मंचों पर बिखेरा मारवाड़ी स्वाद का जादू : निर्मला कहती हैं कि उनका ध्येय केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन महिलाओं को सहारा देना है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं. हम एक समूह की तरह काम करते हैं. निर्मला शेखावत अपने मारवाड़ी मनुवार के स्वाद का जादू कई राष्ट्रीय मंचों पर बिखेर चुकी हैं. राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिस्पर्धाओं और टेलीविजन शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और राजस्थानी स्वाद की छाप छोड़ी है.
निर्मला की मां पुष्पा देवी ने बताया कि लॉकडाउन के कठिन समय में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर इस काम की नींव रखी. शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज वे लहसुन फ्लेवर के खींचे, मक्की की सेव और अदरक-लहसुन के विशेष उत्पाद बना रही हैं. ग्राहकों के बेहतरीन फीडबैक और बढ़ते ऑर्डर्स ने उनके इस पांच-छह साल के संघर्ष को एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया है.
हौसले की उड़ान : निर्मला शेखावत की यह यात्रा सिखाती है कि यदि इरादे फौलादी हों तो एक महिला भी समाज की बेड़ियों को तोड़कर उद्यमी बन सकती है. 'मारवाड़ी मनवार' आज केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि महिला स्वावलंबन का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है. इस महिला दिवस पर निर्मला जैसी उद्यमी महिलाएं ही समाज के लिए सच्ची प्रेरणा हैं.
