ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस : कभी मैला ढोने वाली लक्ष्मी ने 52 कविताएं लिख खुद को किया साबित, पूर्व राष्ट्रपति व PM ने भी सराहा

वे बताती हैं कि उनका परिवार मैला ढोने का कार्य करता था और वह भी पारिवारिक हालात के चलते यह कार्य करती थीं. इस कारण वह पढ़ भी नहीं सकीं. शादी के बाद भी ससुराल में भी मैला ढोने का कार्य किया, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल संस्था में आने पर उनका जीवन बदल गया. सुलभ की ओर से उन्हें पढ़ने लिखने, पापड़, आचार आदि बनाने एवं सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिलाकर सक्षम बनाने का विश्वास दिलाया गया. इसके बाद वह सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी और जीवन में आगे बढ़ती गईं. वर्तमान में वह अलवर के जिला अस्पताल में नौकरी कर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं.

अलवर के हजूरी गेट मोहल्ले की रहने वाली लक्ष्मी नंदा पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी हुनर से अपना लोहा मनवा रही हैं. वे अब हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी आसानी से बोल लेती हैं. इतना ही नहीं वे अब तक करीब 60 कविताएं भी लिख चुकी हैं, जिनमें से 52 कविताएं सुलभ इंटरनेशनल की पुस्तक में प्रकाशित भी हो चुकी हैं. अलवर के छोटे से मोहल्ले में रहने वाली लक्ष्मी के जीवन की शुरुआत मैला ढोने के काम से हुई.

अलवर : महिला किसी भी समाज की नींव होती है. कहते हैं एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है. इसी को चरितार्थ किया है अलवर शहर की रहने वाली लक्ष्मी नंदा ने. कभी मैला ढोने से जीवन की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी अब न केवल सक्षम होकर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, बल्कि निरक्षर होने के बाद भी 52 कविताएं लिख समाज को संदेश दे रही हैं. लक्ष्मी नंदा अपनी लिखी कविताएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर अमरीका व फ्रांस तक सुना चुकी हैं.

पढ़ें. Women's Day Special: ब्लू पॉटरी की Gen-G टीचर गरिमा, सैलानियों को सीखा रही है कला की बारीकियां

इस तरह मन में आया लिखने का विचार : लक्ष्मी नंदा बताती हैं कि शुरू से ही वह पढ़ना चाहती थी. दिल्ली में छोटे बच्चों को कविता सुनाते देख उनके मन में भी विचार आया कि वह भी कविताएं लिखकर सुनाएं. यही विचार उनके जीवन में बड़ा बदलाव का कारण बना. छोटे बच्चों से प्रेरणा लेकर वह भी कविता लिखने का प्रयास करने लगीं. किताबों में पढ़कर वे कविता गुनगनाने के साथ ही लिखने का प्रयास करने लगी. लक्ष्मी का कहना है कि धीरे-धीरे वह कविताएं लिखने लगीं. लक्ष्मी ने मैला ढोने से लेकर कविता लेखन तक अपने जीवन में आए बदलाव को ही अपनी कविता का आधार बनाया.

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ लक्ष्मी (Source : Lakshmi Nanda)

पढ़ें. Women's Day Special : गोल्ड मेडलिस्ट से कुलगुरु तक, डॉ. विमला ने दिया महिलाओं को अचूक मंत्र

वे बताती हैं कि उनकी ज्यादातर कविताओं में उनके जीवन में आए बदलाव को परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है. महिला यदि जीवन में बदलाव लाने की ठान ले तो यह कार्य असंभव नहीं है. उनकी लिखी 52 कविताएं सुलभ इंटरनेशनल की पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी हैं. उनकी कविताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल एवं अन्य उच्च स्तर पर सराहा गया है. इसके अलावा अमरीका व फ्रांस में उन्हें कविता सुनाने का अवसर मिला. हालांकि, अमरीका में उन्होंने हिंदी में कविता सुनाई और वहां दुभाषिए ने उन्हें अंग्रेजी ट्रांसलेट कर सुनाया. इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में अखिल भारतीय कवियत्री सम्मेलन में भी उन्होंने कविता सुनाई.

कविता सुनाती लक्ष्मी (Source : Lakshmi Nanda)

पढ़ें. Women's Day Special: अस्थमा को हराकर अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी बनीं सुरभि मिश्रा, अब गढ़ रहीं नई चैंपियन

लक्ष्मी का परिवार अब खुशहाल : लक्ष्मी नंदा बताती हैं कि कभी मैला ढोने से उनका परिवार चलता था, लेकिन इस घृणित कार्य के चलते उन्हें भेदभावपूर्ण जीवन जीना पड़ता था. लोग उन्हें पानी पिलाने में भी घृणा करते थे. ठंडा खाना व पुराने कपड़े देते थे, लेकिन अब उनका परिवार न केवल खुशहाल जीवन जी रहा है, बल्कि उनके बच्चे भी पढ़ लिखकर रोजगार कर रहे हैं. खुद वे जिला अस्पताल में कार्य करती हैं. इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई आदि कार्य कर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं. लक्ष्मी का कहना है कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है. पहले उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे खुद कमाई कर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं. उन्हें भेदभाव पूर्ण जीवन भी नहीं जीना पड़ता.

सिंगर उदित नारायण के साथ लक्ष्मी (Source : Lakshmi Nanda)

पढ़ें. Women's Day Special : अरावली पर ट्रैकिंग करते हुए मिली प्रेरणा, कई दुर्गम चोटियों पर मनस्वी ने फहराया झंडा

कोरोना के दौरान सुलभ का छोड़ा साथ : लक्ष्मी बताती हैं कि करीब 20 साल तक सुलभ इंटरनेशनल से जुड़कर कार्य किया, लेकिन कोरोनाकाल में जब दुनिया थम सी गई, तब उसने सुलभ का साथ छोड़कर जिला अस्पताल में नौकरी शुरू की. कोरोना के चलते उन दिनों सुलभ का अलवर सेंटर भी बंद हो गया. हालांकि संस्था की ओर से कुछ आर्थिक सहायता मिली, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय किया. वे बताती हैं कि सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और आज की लक्ष्मी सुलभ की बदौलत ही समाज में अपना स्थान बनाने में सफल हो सकीं.