बारां की बेटी ने रचा इतिहास, IAF में जिले की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनीं ऋषिना शर्मा
ऋषिना शर्मा ने जॉब के साथ साथ परीक्षा की तैयारी की और 12वें अटेम्प्ट में सफलता हासिल की.
Published : March 8, 2026 at 1:21 PM IST
अंता (बारां) : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बारां की बेटी ने जिले का मान बढ़ाया है. जिले की पहली इंडियन एयरफोर्स (IAF) में महिला स्क्वायर लीडर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है. इसके बाद सभी लोग ऋषिना और उनके माता-पिता को बधाई दे रहे हैं. ऋषिना मूल रूप से बारां जिले के अंता तहसील के अलीपुर गांव की रहने वाली हैं. ऋषिना ने बताया कि उनका सपना बचपन से ही वायुसेना में जाने का था. गणतंत्र दिवस की परेड देखकर उन्होंने सैनिक स्कूल जाने का निश्चय किया था, लेकिन उस समय एनडीए में लड़कियों का प्रवेश नहीं होने के कारण उन्होंने कॉलेज में एनसीसी जॉइन की.
उन्होंने बताया कि वायु सेना चयन बोर्ड (एएफएसबी) ने चयन की सिफ़ारिश की है. इसके बाद मेरिट में चयन हुआ. उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग एयरपोर्ट एकेडमी हैदराबाद में हुई. बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग 9 महीने की एयर फोर्स टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में हुई. वायु सेवा की ट्रेनिंग मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग होती है, लेकिन सभी चैलेंज को पूरा करते हुए 7 मार्च को पास आउट परेड में शामिल हुई और अब फ्लाइंग ऑफिसर बनी हैं. इसमें उन्हें इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच मिली है. नई दिल्ली में इंटेलिजेंस विभाग में तैनाती मिली है.
ऋषिना ने अपनी सफलता के संघर्ष को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 9 बार लिखित परीक्षा दी और कठिन इंटरव्यू एसएसबी का सामना किया. फ्लाइंग ऑफिसर भारतीय वायुसेना (IAF) में कमीशन प्राप्त अधिकारियों का प्रारंभिक रैंक है, जो एयरफोर्स एकेडमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मिलता है. यह एक पायलट, ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल ऑफिसर के रूप में जूनियर लीडरशिप की भूमिका निभाता है.
पढ़ाई के साथ तैयारी शुरू की : फ्लाइंग ऑफिसर ऋषिना शर्मा ने कहा कि उनके पिता हरीश शर्मा बिजली विभाग में सहायक अभियंता हैं और माता नीलम शर्मा सरकारी टीचर हैं. उन्होंने बारां के कान्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी. इसके बाद बेंगलुरु के नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया. एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी किया. उन्हें बचपन से ही सेना में जाने का मन था, लेकिन एनडीए में तब लड़कियों की भर्ती नहीं होती थी, इसीलिए सेकंड ईयर में दोस्त ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) के बारे में बताया. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू की.
जॉब की, लेकिन लक्ष्य सेना में जाना रखा : बीटेक के बाद कॉलेज से ही उनका प्लेसमेंट हो गया था. उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी. वह साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी. इस जॉब के साथ-साथ भी उन्होंने सेना में जाने का जज्बा नहीं छोड़ा. वे लगातार सेना में एंट्री के प्रयास करती रहीं. नौकरी के साथ-साथ वे रोजाना 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाकर खुद को शारीरिक रूप से तैयार करती रहीं. इसके बाद आखिर में उन्हें सफलता मिली है.
12वें प्रयास में मिली सफलता : फ्लाइंग ऑफिसर ऋषिना शर्मा का कहना है कि सीडीएस व एएफकैट पहले रिटर्न फिर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB), मेडिकल, मेरिट और फिर फाइनल ट्रेनिंग होती है. बीटेक के चौथे साल में सीडीएस व एएफकैट के लिए रिटन एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में दोनों को क्लियर कर लिया था. इसके बाद एसएसबी 5 दिन के इंटरव्यू प्रोसेस होता है. इसमें साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप कोऑर्डिनेशन और फिजिकल को टेस्ट किया जाता है. एसएसबी देने का प्रोसेस जनवरी 2022 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई विफलताएं मिली. 12वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है.