वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुंचे बस्तर, कहा- आदिवासी खून में ही जुनून है

वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुंचे बस्तर, कहा- आदिवासी खून में ही जुनून है
वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बस्तर के युवाओं का उत्साह बढ़ाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 2:23 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों से युवा अब खेल में अपनी पहचान बना रहे हैं. कुछ खिलाड़ी तो अलग-अलग खेलों में इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं. खासकर नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है. ऐसे ही नारायणपुर जिले की एक युवा खिलाड़ी खुशबू नाग है. जिसने वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल मैच खेला है.
वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद की एक युवा खिलाड़ी किरण पिस्दा भी हैं. जिसनें फुटबॉल में अपना और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है. वह भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनी हैं. ये दोनों खिलाड़ी बस्तर पहुंचे थे जहां दोनों ने बस्तर के सभी ट्राइबल खिलाड़ियों को उत्साहित किया है. साथ ही उन्हें मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाह भी दी.
बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं के लिए काफी अच्छा प्लेटफार्म है. इसकी सहायता से आगे बढ़ सकते हैं. इससे पहले खेल के लिए कोई सुविधा नहीं थी. बस्तर में टैलेंट बहुत है.- वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग
देश को रिप्रजेंट करना है: खुशबू ने कहा कि पहले सुविधाओं की कमी थी, खासकर बस्तर जैसे इलाकों में लेकिन अब बस्तर ओलंपिक आया है तो निश्चित ही मेहनत और टैलेंट से आगे बढ़ा जा सकता है. हमें अपना दमखम दिखाना है और बस्तर के साथ देश का नाम रोशन करना है. परिस्थिति बदली है, आगे और अपने खेल का प्रदर्शन करके देश को रिप्रजेंट करना है.
कौन है खुशबू नाग?: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की एक युवा आदिवासी बॉडीबिल्डर हैं, जिन्होंने हाल ही में NPC रीजनल इंटरनेशनल बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है, और अपनी मेहनत, लगन तथा संघर्ष के दम पर देश-विदेश में नाम कमाया है, जो बस्तर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई हैं.
आदिवासी खून में ही जुनून है: फुटबॉल खिलाड़ी किरण पिस्दा ने बताया कि बस्तर आकर काफी अच्छा लगा. सभी को पता है कि बस्तर में आदिवासी प्लेयर्स हैं और आदिवासी खून है तो खेल के प्रति काफी जुनून होगा ही. इस जुनून को सही दिशा मिले तो खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं. बस्तर ओलंपिक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है. इसमें मेहनत करके छत्तीसगढ़ और बस्तर का नाम रोशन करना है.
कौन है किरण पिस्दा: किरण पिस्दा (जन्म 16 अगस्त 2001) एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो भारतीय महिला लीग क्लब ओडिशा और भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं. वह भारतीय सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं.