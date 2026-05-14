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मध्य प्रदेश से चलेगी इंटरनेशनल ट्रेन, भारत से ले जाएगी नेपाल यात्रा पर, जानें डीटेल्स

इंदौर : मध्य प्रदेश से अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाद इंटरनेशनल ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है. पहली ट्रेन प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को इंदौर से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा कराएगी. इस लग्जरी ट्रेन में यात्री रेस्टोरेंट, सिटिंग एरिया समेत कई लग्जरी सुविधाओं का आनंद लेंगे.

लग्जरी ट्रेनों के जरिए देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और धार्मिक तीर्थ यात्राओं के क्रम में अब भारतीय रेल ने इंटरनेशनल ट्रेन की शुरुआत की है. ट्रेन नेपाल तक सफर करते हुए तीर्थ यात्रियों को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा काठमांडू और पोखरा समेत चितवन की धार्मिक यात्रा कराएगी. रेलवे टूरिज्म के विस्तार के चलते आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन की शुरुआत की गई है.

जानकारी देते पीआरओ (Etv Bharat)

ट्रेन में सफर कर सकेंगे 150 यात्री

इस ट्रेन के जरिए पहली बार में 150 तीर्थ यात्रियों को आरामदायक यात्रा कराई जाएगी. रेलवे के संयुक्त महाप्रबंधक राजेंद्र बोरवन ने बताया, '' इंदौर से नेपाल तक डीलक्स ट्रेन चलाई जाएगी, जो इंदौर से 23 घंटे का सफर करते हुए पहले नेपाल बॉर्डर पहुंचेगी. यहां से नेपाली कोच में यात्री चितवन पहुंचेंगे. इसके बाद लगातार 10 दिन तक नेपाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों का भ्रमण करेंगे.''

कोच में ऑनबोर्ड रेस्टोरेंट की सुविधा (Etv Bharat)

भारत गौरव ट्रेन के जरिए तीर्थ यात्रा

रेलवे द्वारा अब तक भारत गौरव ट्रेन के जरिए दक्षिण भारत के तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और जगन्नाथ पुरी के टूर पैकेज रहते हैं. इसके अलावा उत्तर भारत में गंगासागर, वाराणसी, अयोध्या और बैजनाथ के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था है लेकिन पहली बार इंदौर से नेपाल के लिए ट्रेन चलाई जाने के कारण यात्रियों को अब पशुपतिनाथ के अलावा नेपाल भ्रमण का भी टूर पैकेज उपलब्ध होगा.

यात्रियों की हर सुविधा का रखा गया है ध्यान (Etv Bharat)

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ट्रेन में मिलेगी यह सुविधा

इस डीलक्स एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा सड़क परिवहन के लिए एसी बसों से दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई जाएगी. यात्रा के दौरान आवास की व्यवस्था टूर एक्सपर्ट और यात्रा बीमा समेत ऑन बोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवा भी उपलब्ध रहेगी