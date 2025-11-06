ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल होंगी नई चीजें, कई साल बाद चीन की भी हो रही एंट्री, 31 से ज्यादा राज्य भी शामिल

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल पश्चिम बंगाल और सिक्किम भाग नहीं ले रहे हैं, मेले में इनका पवेलियन नहीं दिखेगा.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 7:50 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित किए जाने वाले 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी 14 से 27 नवंबर के बीच किया जाएगा. व्यापार मेले के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मेले के आयोजक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) में पब्लिसिटी विभाग के सीनियर मैनेजर संजय बशिष्ठ ने बताया कि इस साल मेले की थीम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' रखा गया है. उन्होंने बताया कि इस बार भी हम मेले के भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं. इस बार व्यापार मेले की थीम को समर्पित एक अलग मंडप बनाया जा रहा है. इसके अलावा एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में व्यापार मेले का आयोजन होगा.

संजय बशिष्ठ ने बताया कि इस साल व्यापार मेले में चीन भी शामिल होगा. उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से चीन ने व्यापार मेले में भागीदारी नहीं की थी. लेकिन, अब इस बार चीन भी मेले में साझेदारी कर रहा है. चीन के अलावा इस साल दुबई, मिश्र, ईरान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, टर्की और थाइलैंड जैसे करीब 12-13 देशों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है.

संजय बशिष्ठ, सीनियर मैनेजर पब्लिसिटी आईटीपीओ

ये देश होंगे व्यापार मेले में शामिल: उल्लेखनीय है कि चीन और भारत के संबंध बॉर्डर पर बीते कई सालों से काफी खराब हो गए थे, जिसके बाद चीन ने व्यापार मेले में अपनी भागीदारी पर रोक लगा दी थी. उन्होंने बताया कि इस साल अफगानिस्तान मेले में शामिल नहीं हो रहा है. जबकि पाकिस्तान के तो शामिल होने का सवाल ही नहीं है.

31 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेले में होंगे शामिल: वहीं, आईटीपीओ के अधिकारी संजय बशिष्ठ ने यह भी बताया कि इस साल पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भारतीय अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मिले में हिस्सा लेने वाले हैं. उन्होंने बताया कि इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान पार्टनर स्टेट हैं जबकि झारखंड फोकस स्टेट है. जबकि किन्हीं कारणों से इस साल सिक्किम और पश्चिम बंगाल मेले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि हर साल दोनों राज्य पूरी धूमधाम से व्यापार मेले में शामिल होते रहे हैं. दोनों राज्यों का अलग अलग एक बड़ा हॉल मेले में होता था. इनमें दोनों राज्यों की कला और संस्कृति के साथ ही वहां के प्रसिद्ध उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाता था.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 (ETV Bharat)

कई साल बाद इस बार मेले दिखेगा सेना का पवेलियन: संजय बशिष्ठ ने बताया कि आईआईटीएफ के 44वें संस्करण में सेना पवेलियन (मंडप) लगाए जाने की कवायद तेजी से की जा रही है. सेना से जुड़ी हुई चीजें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होती हैं. इस बात का ध्यान रखते हुए इस साल फिर से सेना के लिए भी पैवेलियन तैयार किया जा रहा है. सेना से जुड़ी हुई वस्तुएं, हथियार व वाहन देखने का शौक देश के हरेक व्यक्ति को होता है. आम इंसान जानना चाहता है कि सेना में किस तरह के हथियारों से हमारे सैनिक हमला करते हैं या फिर आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना किन नई तकनीकों का प्रयोग करती है. इन चीजों का भी प्रदर्शन इस बार व्यापार मेले में देखने को मिलेगा.

44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला
44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (ETV Bharat)

बता दें कि एक दशक पहले तक व्यापार मेले में सेना पवेलियन लगाता भी रहा है. सेना पवेलियन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है. ये निश्चित किया जाना बाकी है कि कितने बड़े स्थान और किस जगह पर सेना पवेलियन को लगाया जाएगा क्योंकि सेना पवेलियन के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी. उल्लेखनीय है कि आईटीपीओ में पहले एक मेजर सेना पवेलियन का कार्यभार संभाला करते थे, जिसमें सेना से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता था और बड़ी संख्या में युवा सेना पवेलियन देखने आया करते थे. लेकिन भारत मंडपम के निर्माण के कारण जगह की कमी हो गई, व्यापार मेला तो लगा लेकिन जगह के अभाव के चलते सेना पवेलियन नहीं लगाया गया. लेकिन, इस बार सेना का पवेलियन होना लगभग तय है, सिर्फ अंतिम मुहर लगना बाकी है. अधिकारी के अनुसार, इस साल मेले का क्षेत्रफल जहां पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा होगा. वहीं प्रगति मैदान के हाल नंबर 7 को तोड़कर, वहां भव्य फूड कोर्ट तैयार किया जा रहा है. इससे उस बार फूड कोर्ट भी और अधिक बड़ा होगा और भव्य भी होगा.

