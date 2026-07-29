ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: यूपी में क्या बढ़ गई बाघों की आबादी?, चार सालों में क्या हुआ जानिए

रानीपुर टाइगर रिजर्व में होगा कार्यक्रम, बाघों की आबादी बढ़ाने को सरकार के प्रयास जारी.

international-tiger-day-how-many-tiger-population-increased-in-up
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है. वर्ष 2018 में हुई गणना में यूपी में जहां 173 बाघ थे, वहीं 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 205 हो गई. बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं. यही नहीं, बाघों के लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रबंधन भी किया जा रहा है. मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में ‘बाघ मित्र‘ भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं. पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ व रानीपुर टाइगर रिजर्व में भी बाघ संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं.




यूपी में 2022 की गणना के अनुसार हुए 205 बाघ
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि बाघों के प्राकृतवास के प्रबन्धन और प्रभावी सुरक्षा के परिणामस्वरूप बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. निर्धारित अवधि से पहले ही बाघों की संख्या में वृद्धि का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वैश्विक स्तर पर सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है. बाघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का आठवां स्थान है. उन्होंने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने और बाघ के प्राकृतिक भोजन यानी हिरणों की संख्या की वृद्धि के लिए ग्रासलैण्ड के विकास व प्रबन्ध सहित विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है. देश में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व (आरटीआर) 53वां टाइगर रिजर्व है. उत्तर प्रदेश में अब चार टाइगर रिजर्व हैं, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. उन्होंने बताया कि 2022 में हुई गणना के अनुसार यूपी में कुल 205 बाघ हैं. 2006 में बाघों की गणना में यूपी में 109, 2010 में 118, 2014 में 117, 2018 में 173 व 2022 में 205 बाघ हैं.


2019 में शुरू हुआ था ‘बाघ मित्र‘ कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश में 2019 में पीलीभीत में ‘बाघ मित्र‘ कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाना था. यह कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ‘मन की बात’ में इसकी तारीफ कर चुके हैं. अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में ‘बाघ मित्र‘ एप की लॉचिंग की थी.

international-tiger-day-how-many-tiger-population-increased-in-up
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस. (etv bharat)
international-tiger-day-how-many-tiger-population-increased-in-up
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस. (etv bharat)


पीलीभीत में अब तक जुड़े 120 ‘बाघ मित्र‘
पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने पीलीभीत में बाघ मित्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है. इसमें आसपास के गांवों के रहने वाले 120 लोग ‘बाघ मित्र‘ के रूप में जुड़े हैं. बाघ मित्रों में महिलाएं व वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं. वन क्षेत्र के समीप के पांच किलोमीटर दूर के गांवों के ग्रामीणों को ‘बाघ मित्र‘ बनाकर उन्हें वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षित किया गया. वन क्षेत्र से बाहर बाघ या अन्य जानवर दिखने पर ‘बाघ मित्र‘ तुरंत ग्रुप में लिखकर और फोन कर विभाग को सूचना देते हैं. विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तत्काल अलर्ट होकर टीम को सूचना उपलब्ध कराते हैं. बाघ मित्र एप में जानवर की फोटो खींचकर ग्रामीण अपडेट कर सकते हैं. कई बार वे जानवर की सही पहचान नहीं कर पाते थे. इससे दिक्कत होती थी. फोटो अपडेट होने पर विभागीय लोग जानवर को पहचान लेते हैं. इससे लोकेशन भी मिल जाती है कि वन क्षेत्र से बाघ की दूरी कितनी है. अगर बाघ खेत के पास है तो पहले मॉनीटरिंग टीम भेजते हैं. बाघ मित्र कार्यक्रम निरंतर चलाकर लोगों को सजग, सुरक्षित रखते हैं.




रानीपुर टाइगर रिजर्व में होगा मुख्य कार्यक्रम
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर 29 जुलाई को अनेक आयोजन भी किए जाएंगे. इसका मुख्य आयोजन रानीपुर टाइगर रिजर्व के तत्वावधान में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, कर्वी चित्रकूट में होगा. इसकी थीम Securing the future of Tigers with indigenous Peoples and Local Communities at the Heart रखी गई है. कार्यक्रम का शुभारंभ वन राज्यमंत्री केपी मलिक करेंगे. बता दें कि प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में वर्ष 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी.

ये भी पढ़ेंः श्रवण कुमार बनी दिल्ली की बहू; सास को करा रहीं कांवड़ यात्रा, करा चुकी हैं 84 कोस परिक्रमा

ये भी पढ़ेंः Exclusive Interview: "फील्ड कोई भी हो, शत-प्रतिशत देंगे तो सफलता निश्चित है...", 'गदर 2' और 'पठान' के विलेन मनीष वाधवा ने बताया 'द इंडिया स्टोरी' में क्या है खास

TAGGED:

TIGERS DAY
TIGER POPULATION IN UP
UP NEWS
यूपी में बाघ
INTERNATIONAL TIGER DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.