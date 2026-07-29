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अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: यूपी में क्या बढ़ गई बाघों की आबादी?, चार सालों में क्या हुआ जानिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है. वर्ष 2018 में हुई गणना में यूपी में जहां 173 बाघ थे, वहीं 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 205 हो गई. बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं. यही नहीं, बाघों के लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रबंधन भी किया जा रहा है. मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में ‘बाघ मित्र‘ भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं. पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ व रानीपुर टाइगर रिजर्व में भी बाघ संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं.









यूपी में 2022 की गणना के अनुसार हुए 205 बाघ

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि बाघों के प्राकृतवास के प्रबन्धन और प्रभावी सुरक्षा के परिणामस्वरूप बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. निर्धारित अवधि से पहले ही बाघों की संख्या में वृद्धि का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वैश्विक स्तर पर सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है. बाघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का आठवां स्थान है. उन्होंने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने और बाघ के प्राकृतिक भोजन यानी हिरणों की संख्या की वृद्धि के लिए ग्रासलैण्ड के विकास व प्रबन्ध सहित विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है. देश में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व (आरटीआर) 53वां टाइगर रिजर्व है. उत्तर प्रदेश में अब चार टाइगर रिजर्व हैं, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. उन्होंने बताया कि 2022 में हुई गणना के अनुसार यूपी में कुल 205 बाघ हैं. 2006 में बाघों की गणना में यूपी में 109, 2010 में 118, 2014 में 117, 2018 में 173 व 2022 में 205 बाघ हैं.



2019 में शुरू हुआ था ‘बाघ मित्र‘ कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में 2019 में पीलीभीत में ‘बाघ मित्र‘ कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाना था. यह कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ‘मन की बात’ में इसकी तारीफ कर चुके हैं. अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में ‘बाघ मित्र‘ एप की लॉचिंग की थी.