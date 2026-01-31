ETV Bharat / state

रायबरेली में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट शुरू, बेल्जियम, कनाडा समेत कई देश के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया.

लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन
(Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:52 PM IST

रायबरेली : लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट का शनिवार को उद्घाटन किया. शहर के मटिहा में स्थित गोल्ड स्मिथ स्पोर्ट्स अकादमी में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी पहुंचे. यह टूर्नामेंट 31 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा.

इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा के साथ देश के लगभग 200 टेनिस खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश टेनिस फेडरेशन के सचिव पुनीत अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन (Video credit: ETV Bharat)


लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पॉल्सन ने ने कहा कि अकादमी में विदेशों से खिलाड़ी आये हुए हैं. रायबरेली टेनिस का एक अच्छा हब रहा है, जिसे देखकर मैं काफी खुश हूं. एकेडमी के आयोजकों ने अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया है. इस स्तर की प्रतियोगिता के लिये खिलाड़ियों और आयोजकों को बधाई देता हूं.


बेल्जियम के खिलाड़ी वॉइस ब्री ने कहा कि वह 65 वर्ष आयु वर्ग की टेनिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां आकर वे खुश हैं. इस टूर्नामेंट के लिये वह कल शाम को आये थे. उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है.

कनाडा से आये खिलाड़ी आनंद मूर्ति ने कहा कि वह उनका सौभाग्य है कि वह अकादमी की तरफ से आयोजित हो रही टेनिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. वह कनाडा से यहां आये हैं और एक टेनिस खिलाड़ी हैं. हम लोग टेनिस के शौकीन व्यक्ति हैं. उन्होंने ऑर्गेनाइजर के साथ साथ अन्य प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दींं.

