रायबरेली में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट शुरू, बेल्जियम, कनाडा समेत कई देश के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : लखनऊ ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट का शनिवार को उद्घाटन किया. शहर के मटिहा में स्थित गोल्ड स्मिथ स्पोर्ट्स अकादमी में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी पहुंचे. यह टूर्नामेंट 31 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा.



इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर टूर्नामेंट में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा के साथ देश के लगभग 200 टेनिस खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक बी डी पाल्सन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश टेनिस फेडरेशन के सचिव पुनीत अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.



