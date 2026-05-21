International Tea Day: जयपुर में फिर लौटा कुल्हड़ का दौर, मॉर्डन कैफे कल्चर में महकी मिट्टी की सौंधी खुशबू
अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर जयपुर में कुल्हड़ चाय का क्रेज फिर बढ़ रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और कुम्हारों को स्वरोजगार दे रहा है.
Published : May 21, 2026 at 1:33 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर की सुबह हो, हल्की सी गुलाबी ठंड या सुहावना मौसम हो और हाथ में गर्मागर्म चाय का कुल्हड़ न हो, ऐसा दृश्य अब जयपुर की सड़कों पर फिर से आम होता जा रहा है. जयपुर के लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि यह यहां की बदलती जीवनशैली और समृद्ध संस्कृति का एक खूबसूरत आईना भी है. कभी मोहल्लों की थड़ियों, नुक्कड़ों और गांवों की चौपालों की पहचान रहा मिट्टी का कुल्हड़, आज मॉर्डन कैफे कल्चर और भागदौड़ भरी 'फास्ट लाइफस्टाइल' के दौर में एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है.
एक समय था जब चाय कुल्हड़ में ही परोसी जाती थी. मिट्टी की खुशबू, गर्म चाय की भाप और लोगों के बीच घंटों चलने वाली बातचीत शहर की सामाजिक संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ कांच , प्लास्टिक और पेपर कप ने इसकी जगह ले ली थी. अब फिर दौर बदल रहा है अब बदलते दौर में, खासकर युवाओं के बीच, कुल्हड़ वाली चाय फिर से पसंद बनने लगी है. जयपुर में कई कैफे सिर्फ कुल्हड़ के कप में चाय परोसते हैं, इससे हम अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ रहे है, साथ उस कुम्हार को फिर रोजगार के अवसर मिलने लगा है जिसका मिट्टी के काम बंद सा होने लगा था.
इसे भी पढ़ें: जयपुर का एक कॉफी हाउस, जहां से चलता था सियासत में शह और मात का खेल
International Tea Day क्यों मनाया जाता है : हर साल 21 मई को International Tea Day मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय उद्योग से जुड़े किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के योगदान को सम्मान देना है. यह दिन चाय उत्पादन से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है, ताकि टिकाऊ और न्यायसंगत व्यापार को बढ़ावा मिल सके. 2026 की थीम “सतत चाय उत्पादन और हरित भविष्य” है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और चाय उद्योग में काम करने वाले लोगों की बेहतर आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है. जयपुर जैसे शहर में, जहां चाय की थड़ियों और कुल्हड़ संस्कृति सामाजिक मेल-जोल का अहम हिस्सा रही हैं, यह दिन और भी खास हो जाता है. गुलाबी नगरी में चाय बातचीत, रिश्तों और संस्कृति का माध्यम मानी जाती है. हर चाय के पीछे मेहनत, परंपरा और एक पूरी अर्थव्यवस्था छिपी हुई है.
चाय ... सिर्फ पेय नहीं, सामाजिक संस्कृति : जयपुर में कुल्हड़ वाली चाय एक बार फिर युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनती जा रही है. एक दौर में कांच के गिलास, पेपर और प्लास्टिक कप ने कुल्हड़ की जगह ले ली थी, लेकिन अब युवा फिर से “देसी टच” और “इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल” की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं. शहर के कई कैफे और चाय स्टॉल खास तौर पर कुल्हड़ में चाय परोस रहे हैं, ताकि लोगों को मिट्टी की सौंधी खुशबू और पुराने दौर की यादों का एहसास मिल सके. राजस्थान की संस्कृति में चाय हमेशा मेल-मिलाप का जरिया रही है. पहले मोहल्लों की थड़ियों पर लोग घंटों बैठकर राजनीति, क्रिकेट और समाज की बातें करते थे.
कुल्हड़ में चाय पीना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि अपनापन और जुड़ाव का अनुभव माना जाता था. हालांकि बदलती लाइफस्टाइल और फास्ट कैफे कल्चर ने बातचीत को छोटा कर दिया है. अब लोग डिस्पोजेबल कप के साथ जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं. इसके बावजूद जयपुर के युवा मानते हैं कि कुल्हड़ वाली चाय उन्हें अपनी जड़ों और पुरानी सामाजिक संस्कृति से जोड़ती है. सोशल मीडिया पर भी “कुल्हड़ टी” अब एक नया ट्रेंड बन चुकी है. कुल्हड़ टी स्टॉल के ऑनर मनोज सोनी कहते हैं यूथ की पसंद को ध्यान में रखते हुए कुल्हड़ टी स्टॉल आउटलेट खोला. यूथ का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, कुल्हड़ के ट्रेंड से मिटटी के बर्तन बनाने वालों को आर्थिक संबल मिल रहा है.
इसे भी पढ़ें: जयपुर की 'साहू चाय' बनी अंतरराष्ट्रीय स्वाद की पहचान, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी ले चुके हैं चुस्की
जयपुर में कुल्हड़ चाय का बढ़ता क्रेज : गुलाबी नगरी जयपुर में कुल्हड़ वाली चाय अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि युवाओं के बीच नया ट्रेंड बनती जा रही है. खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स कुल्हड़ में चाय पीना काफी पसंद कर रहे हैं. यूथ की बढ़ती पसंद को देखते हुए शहर में कई नए कुल्हड़ टी स्टॉल खुल गए हैं. वहीं पुराने चाय विक्रेताओं ने भी अपने स्टॉल पर कुल्हड़ रखना शुरू कर दिया है. शहर का प्रसिद्ध Gulab Ji Chai युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है, जहां कुल्हड़ में मसाला और अदरक चाय लोगों को आकर्षित करती है. गुलाब जी चाय ऑनर शिवपाल सिंह का कहना है कि एक दौर था जब चाय कांच के गिलास में परोसी जाती थी, फिर प्लास्टिक और पेपर कप का चलन बढ़ गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों की पसंद बदलने लगी है. अब युवा फिर से मिट्टी की सौंधी खुशबू और देसी अंदाज वाली कुल्हड़ चाय की ओर लौट रहे हैं. उनका मानना है कि कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद और अनुभव दोनों अलग होते हैं. युवाओं की पसंद से स्टॉल पर कुल्हड़ कप रखे जाने लगे है. हालांकि कुल्हड़ की चाय साधारण कप दी जाने वाली चाय से महंगी होती है, लेकिन यूथ की ज्यादा प्राथमिकता कुल्हड़ बन रही है.
कुल्हड़ से लौट रही कुम्हारों की मुस्कान : एक्सपर्ट महेंद्र सिंह कहते हैं राजा महाराज के दौर से 7 जातियां इनके साथ रहती थी, उनमे से एक कुम्हार समाज भी था, जो मिट्टी बनाने का काम करता. राजा महाराजा के जमाने में कुल्हड़ परोसी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के इसमें भी बदलाव आया. पहले चीनी , फिर कांच के गिलास आये , फिर प्लास्टिक के कप, लेकिन अब फिर से कुल्हड़ का ट्रेंड आया है. कुल्हड़ की बढ़ती मांग का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय कुम्हारों को मिल रहा है. एक समय ऐसा था जब मिट्टी के बर्तनों का काम लगभग बंद होने लगा था. प्लास्टिक और मशीनों के दौर में हाथ से बने कुल्हड़ की मांग कम हो गई थी, लेकिन अब cafe culture ने इन्हें नया बाजार दिया है. जयपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई कुम्हार परिवार फिर से कुल्हड़ बनाने के काम में जुट गए हैं. महेंद्र का कहना है कि पहले कुल्हड़ सिर्फ मेलों और रेलवे स्टेशनों तक सीमित था, लेकिन अब cafe और tea chains bulk में ऑर्डर देने लगे हैं. इससे लोकल फॉर वोकल को भी बल मिल रहा है.
इसे भी पढ़ें: Special: जयपुर का लोहारों का खुर्रा, 300 साल पुरानी विरासत, जहां आज भी गढ़े जाते हैं ऐतिहासिक कवच और ढाल
फिर लौट रही कुल्हड़ वाली चाय : कुल्हड़ सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि स्टेंडर्ड का भी प्रतीक बन चुका है. प्लास्टिक और पेपर कप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं. यही वजह है कि जयपुर के कई cafes अब “Go Green with Kulhad Tea” जैसी थीम पर काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया ने भी इस ट्रेंड को तेजी से बढ़ाया है. इंस्टाग्राम रील्स और कैफे फोटोग्राफी के दौर में कुल्हड़ वाली चाय अब एक “खूबसूरत अनुभव” बन चुकी है. युवा सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल वाइब्स को महसूस करने tea cafes पहुंच रहे हैं. मिट्टी के कुल्हड़ के साथ तस्वीरें और reels सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. “तेज़ी से बदलते जयपुर में मॉर्डन कल्चर भले नया हो गया हो, लेकिन कुल्हड़ में परोसी चाय आज भी लोगों को मिट्टी, यादों और अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही है. यूथ का भी मानना है मिट्टी के कुल्हड़ से पर्यावरण संरक्षण मिल रहा है. टी लवर भरत विश्नोई , कुलदीप , विशाल और दीपक ने भी कुल्हड़ के में परोसी जाने वाली चाय के स्वाद की तारीफ की.