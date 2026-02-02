अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला; इस बार यूपी की थीम, जानिए ओडीओपी की विशेषताएं
सूरजकुंड मेले में यूपी के पारंपरिक उत्पाद (विशेष रूप से एक जनपद-एक उत्पाद / ODOP पहल के तहत उत्पाद) को प्रदर्शित किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 3:01 PM IST
लखनऊ: हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है. 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले का यह 39वां संस्करण हैं. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद (विशेष रूप से एक जनपद-एक उत्पाद / ODOP पहल के तहत उत्पाद) को प्रदर्शित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्य ODOP उत्पाद जो मेले में शामिल हुए हैं. आइए आप भी जानिए यूपी के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करते उत्पादों और उनकी खासियतों के बारे में. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेले में ODOP एक जनपद-एक उत्पाद श्रेणी के तहत विशिष्ट हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों के पविलियन लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं...
प्रमुख उत्पाद
- फिरोजाबाद का कांच पारंपरिक कांच की चूड़ियां और सजावटी कृतियां.
- कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक खुशबू वाले इत्र.
- बनारसी जरदोज और चिकनकारी व लखनऊ की बुनाई/कढ़ाई कढ़ारत.
- आजमगढ़ की कारीगरी विशिष्ट मिट्टी एवं कारीगरी आधारित उत्पाद.
ये उत्पाद उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं और ODOP व्यवस्था के तहत चुने गए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों की कला को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंच मिले.
उद्यमियों और कारीगरों को क्या फायदा होगा?: उद्यमी राजन महल ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. इससे बाजार और ब्रांडिंग का अवसर मिलेगा, मेले में पविलियन मिलने से छोटे और मध्यम कारीगर और उद्यमी सीधे विशाल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने अपने उत्पाद पेश कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर विक्रय के साथ-साथ व्यापारिक संपर्क, डीलर/व्यापारी नेटवर्क और संभावित निर्यात अवसर भी बनते हैं. उत्तर प्रदेश की “एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना” उद्यमियों को मेले में भाग लेने की लागत (स्टॉल खर्च, माल ढुलाई आदि) पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है. उदाहरण के तौर पर स्टॉल चार्ज का 75% तक और माल ढुलाई का 75% तक रीइम्बर्समेंट मिलता है.
आइए जानते हैं कि किस जनपद से कौन-सा उत्पाद ODOP के तहत चयनित
- आगरा: चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन/मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प.
- अमरोहा: वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स.
- अलीगढ़: ताले, हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट.
- औरैया: दूध प्रसंस्करण (देसी घी)
- आजमगढ़: काली मिट्टी की कलाकृतियां.
- अम्बेडकर नगर: वस्त्र उत्पाद.
- अयोध्या: गुड़
- अमेठी: मूंज उत्पाद
- बदायूं: जही-जरदोज़ी उत्पाद
- बागपत: होम फर्नीशिंग
- बहराइच: गेहूं डंठल (हस्तकला) एवं खाद्य प्रसंस्करण
- बरेली: जरी-जरदोज़ी एवं बांस उत्पाद/सुनारी उद्योग.
- बलिया: बिंदी उत्पाद.
- बस्ती: काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद.
- बलरामपुर: खाद्य प्रसंस्करण (दाल)
- भदोही: कालीन (दरी)
- बांदा: शजर पत्थर शिल्प.
- बिजनौर: काष्ठ कला.
- बाराबंकी: वस्त्र उत्पाद.
- बुलंदशहर: सिरेमिक उत्पाद.
- चंदौली: ज़री-जरदोज़ी एवं काला चावल.
- चित्रकूट: लकड़ी के खिलौने.
- देवरिया: सजावट का सामान, कढ़ाई-सिलाई एवं रेडीमेड गारमेंट्स.
- इटावा: वस्त्र उद्योग एवं सिलाई-कढ़ाई.
- एटा: घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद.
- फर्रुखाबाद: वस्त्र छपाई एवं ज़री-जरदोजी.
- फतेहपुर: बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन.
- फिरोजाबाद: कांच के उत्पाद.
- गौतमबुद्ध नगर: रेडीमेड गारमेंट्स.
- गाजीपुर: जूट वॉल हैंगिंग.
- गाजियाबाद: अभियांत्रिकी सामग्री.
- गोंडा: खाद्य प्रसंस्करण (दाल)
- गोरखपुर: टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स.
- हापुड़: होम फर्निशिंग.
- हरदोई: हैंडलूम.
- हाथरस: हींग.
- हमीरपुर: जूते.
- जालौन: हस्तनिर्मित कागज कला.
- जौनपुर: ऊनी कालीन (दरी)
- झांसी: सॉफ्ट टॉयज.
- कौशाम्बी: खाद्य प्रसंस्करण (केला)
- कन्नौज: इत्र.
- कुशीनगर: केला फाइबर एवं केला उत्पाद.
- कानपुर देहात: एल्युमिनियम बर्तन.
- कानपुर नगर: चमड़ा उत्पाद.
- कासगंज: ज़री-जरदोज़ी
लखीमपुर खीरी: जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद
उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद, एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के अंतर्गत प्रदेश में सामान्य सुविधा केंद्र (कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC) की स्थापना को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए उनकी गुणवत्ता, विपणन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सशक्त बनाना है.
सामान्य सुविधा केंद्र में उपलब्ध होंगी ये प्रमुख गतिविधियां: सी.एफ.सी. के अंतर्गत कई आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं को एक ही परिसर में विकसित किया जाएगा. इनमें परीक्षण प्रयोगशाला, डिज़ाइन विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उत्पाद प्रदर्शन-सह-विक्रय केंद्र, कच्चा माल बैंक/सामान्य संसाधन केंद्र, सामान्य रसद केंद्र, सूचना, संचार एवं प्रसारण केंद्र, पैकिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं, साथ ही मूल्यवान शृंखला से जुड़ी अन्य अनुपलब्ध सुविधाएं शामिल होंगी.
पात्रता की शर्तें: सी.एफ.सी. की स्थापना में भाग लेने के लिए एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) तथा सहकारी समितियां पात्र होंगी.
सी.एफ.सी. की स्थापना की प्रक्रिया: खंड-II के प्रावधानों के अनुसार, किसी एक इकाई द्वारा एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा. एस.पी.वी. में न्यूनतम 20 सदस्य होंगे. कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य ओ.डी.ओ.पी. कार्यक्रम से संबंधित होना अनिवार्य है. एस.पी.वी. का उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना आवश्यक होगा. इसमें ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों से जुड़े हितधारक तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधि शामिल होगा. किसी भी एकल सदस्य के पास एस.पी.वी. के कुल शेयरों का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं हो सकता. सी.एफ.सी. के प्रबंधन, क्रियान्वयन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी एस.पी.वी. की होगी और योजना के अंतर्गत कोई भी आवर्तक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा. इच्छुक पक्षों से ई.ओ.आई. (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित किया जाएगा.
प्रोत्साहन राशि का प्रावधान: राज्य सरकार द्वारा सी.एफ.सी. परियोजनाओं को लेकर बड़ा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। यदि परियोजना लागत 15 करोड़ रुपये तक है, तो राज्य सरकार 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जबकि शेष न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि एस.पी.वी. द्वारा वहन की जाएगी. परियोजना लागत यदि 15 करोड़ रुपये से अधिक होती है, तब भी राज्य सरकार का अंशदान अधिकतम 15 करोड़ रुपये की सीमा तक ही गणना किया जाएगा.
राज्य सरकार उन अपूर्ण परियोजनाओं को भी पूंजी सहायता दे सकती है, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से संस्तुति मिल चुकी हो, लेकिन धन के अभाव में कार्य पूरा न हो सका हो. इसके लिए उचित औचित्य प्रस्तुत करना होगा.
योजना से जुड़ी कुछ पॉइंट
- आयु सीमा: ओ.डी.ओ.पी. योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
- संपर्क सूत्र: ओ.डी.ओ.पी. से संबंधित किसी भी शंका के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1800-888 पर संपर्क किया जा सकता है या नज़दीकी डी.आई.सी. (जिला उद्योग केंद्र) से सहायता ली जा सकती है.
- महिलाओं के लिए योजना: ओ.डी.ओ.पी. के तहत महिलाओं के लिए कोई अलग योजना नामित नहीं है, लेकिन महिला उद्यमी ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं.
- जनपदवार उत्पाद: प्रत्येक जनपद में ओ.डी.ओ.पी. के अंतर्गत चयनित उत्पादों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है.
- अन्य जनपद का उत्पाद: यदि उत्पाद सूचीबद्ध है. लेकिन किसी अन्य जनपद से संबंधित है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा. एक परिवार या एक लाभार्थी से केवल एक सदस्य ओ.डी.ओ.पी. योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकता है.
- अन्य सरकारी ऋण: यदि किसी आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण लिया है, तो वह ओ.डी.ओ.पी. योजना के तहत ऋण के लिए पात्र नहीं होगा.
- बैंक द्वारा ऋण से इंकार: यदि डी.आई.सी. की संस्तुति के बावजूद बैंक ऋण देने से मना करता है, तो आवेदक पहले बैंक प्रबंधक से कारण पूछ सकता है. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर बैंकिंग प्रमुख या आरबीआई के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से समाधान प्राप्त किया जा सकता है.
- अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति odopup.in वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: सूरजकुंड में नवाबी दस्तरख्वान:UNESCO की मुहर, 'लखनऊ का जायका' बना मेले की थीम
यह भी पढ़ें: 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला; उत्तर प्रदेश है थीम स्टेट, देखें इस बार क्या है ख़ास