अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी, 1100 से ज्यादा लगेंगे स्टॉल, दिल्ली मेट्रो है टिकट पार्टनर

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले 31 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है. इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला (Etv Bharat)
Published : January 28, 2026 at 9:00 PM IST

फरीदाबाद: हर साल की तरह इस साल भी सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है, लेकिन इस बार सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का नाम बदल दिया गया है. अब सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की जगह पर मेले का नाम सूरजकुंड राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेला किया गया है. इस हस्तशिल्प मेले में देश विदेश से हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार शामिल होंगे और इस मेले की शुरुआत 31 जनवरी को होगी जो 15 फरवरी तक चलेगा. इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. अब कुछ दिन इस मेले के आयोजन को लेकर बचा हुआ. ऐसे में पर्यटन विभाग पूरी तरह से मेले की तैयारी में जुटा हुआ है. मेले में अब डेकोरेशन का काम किया जा रहा है. इसके अलावा पेंटिंग का काम किया जा रहा है.

31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा मेलाः इस मेले को लेकर फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि "इस बार 39 वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है जो 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा वहीं इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे इसके साथ ही उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. इस मेले को सफल बनाने के लिए हमने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और मेला ग्राउंड का दौरा भी किया है काम लगभग पूरा हो चुका है."

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी (Etv Bharat)

40 से अधिक देशों के कलाकार होंगे शामिलः इसके अलावा डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि "स्टेट पार्टनर के रूप में इस बार दो राज्य शामिल हो रहे हैं पहले है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मेघालय वहीं कंट्री पार्टनर के तौर पर मिस्र देश शामिल होगा इसके अलावा इस मेले में 40 से अधिक देशों के कलाकार शामिल होंगे."

मेले की तैयारी में जुटे कलाकार (Etv Bharat)

100 से ज्यादा लगेंगे फूड स्टॉलः मेले में 100 से ज्यादा फूड स्टॉल भी लगेगा इसके अलावा रोज यहां पर कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसको लेकर जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा इसके अलावा किसी को दिक्कत ना हो ट्रैफिक जाम ना लगे इसको लेकर हमने ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने को लेकर निर्देश भी दिया है और यही वजह है कि हमने मेले के आसपास 11 पार्किंग स्थल भी बनाया है.

सूरजकुंड मेले को लेकर तैयारियां (Etv Bharat)

1100 से ज्यादा लगेंगे स्टॉल: वहीं 1100 से ज्यादा स्टॉल भी बनाया गया है जिसमें कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे. इसके अलावा बच्चों के लिए एक मनोरंजन जोन भी बनाया गया है जिसमें हाईटेक झूले और गेम्स की सुविधा रहेगी.

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले (Etv Bharat)

दिल्ली मेट्रो है टिकट पार्टनर: टिकट को लेकर इसकी सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की गई है कोई भी व्यक्ति सूरजकुंड मेले के ग्राउंड में भी आकर टिकट खरीद सकता है इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की साइट और दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर भी सूरजकुंड मेले का टिकट उपलब्ध रहेगा. वहीं हरियाणा टूरिज्म द्वारा कई स्कैनर भी जारी किए गए हैं जिसे स्कैन करने के बाद लोग ऑनलाइन टिकट ले सकता है.

सूरजकुंड मेले में सजावट का काम जारी (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी: डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि "इस बार पुलिस पहले के मुकाबले और ज्यादा एक्टिव रहेंगी और यही वजह है कि हाल ही में हमारे फरीदाबाद के पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदेश गए थे जहां पर उन्होंने प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण सुरक्षा को लेकर जो काम किया था. उसके गुरु सिख कर यहां पर आए हैं और यहां पर भी इसी तरह से व्यवस्था रहेगी. हालांकि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सूरजकुंड मेले में तैनात रहेंगे. वहीं सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच की महिला और पुरुष के जवान मेले के अंदर और बाहर मौजूद रहेंगे. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि वह भी जाम की स्थिति पैदा न होने दें और यही वजह है कि इस बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में पुलिस की तैयारी पूरी है."

मेले की तैयारी में जुटे कर्मी (Etv Bharat)

मेले की शुरुआत 1987 में: आपको बता दें इस मेले की शुरुआत 1987 में हुआ था तब इसका दायरा बहुत छोटा था लेकिन अब इसका दायरा देश विदेश तक फैल चुका है और यही वजह है कि मेले में 40 से ज्यादा देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं. इस बार यह मेला 39 वीं बार लगने जा रहा है यह मेल एक कला का संगम है और यह मेला हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है.

