इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल: बच्चियों ने कैलीग्राफी आर्ट के जरिए दिखाया अपना टैलेंट
18वें इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल में 43 कलाकारों ने हिस्सा लिया.
Published : August 25, 2026 at 2:47 PM IST
अजमेर: 18वें इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल में मुस्लिम स्टूडेंट्स बच्चियों का कैलीग्राफी आर्ट बेहद कमाल दिखा रहा है. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के समाखाना हॉल में आयोजित एग्जिबिशन में 43 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया है. फेस्टिवल के डायरेक्टर अजीम अहमद के मुताबिक फेस्टिवल में कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों और शहरों से आर्टिस्ट आए हुए हैं.
उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से आई आर्टिस्ट दिलेनूर फातिमा का कहना है कि अजमेर में रंग फेस्टिवल में उनका पहली बार आना हुआ है. ऐसे में उन्हें अन्य कलाकारों के साथ अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी से बेहद खुशी हुई है. इसी तरह मुम्बई से आई आर्टिस्ट हाफीजा तस्लीम का कहना है कि उन्होंने कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज किया और अल्फिया कैलीग्राफी की स्टूडेंट हैं. उन्होंने गोल्डन पेंटिंग में धार्मिक कलाकृतियों को संवारा है.
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पश्चिम बंगाल से आई आर्टिस्ट आईशा सिद्दीक ने बताया कि वो अरबी कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं. उन्होंने अजमेर में अपने वर्क की प्रदर्शनी की है. जिसमें उन्होंने पांच वर्षों की मेहनत से धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा आध्यत्मिक शांति का संदेश दिया है. वहीं मुम्बई से मोहसिना मंसूरी और मदीना अल्फिया भी अपना आर्ट वर्क लेकर इस फेस्टिवल में पहुंची हैं. आर्टिस्ट एलिजा रफत बताती हैं कि पहले वो इस फेस्टिवल को देखने आती थी, अब उन्हें खुद कैलीग्राफी से तीन सालों से पेंटिंग बना रही हैं.