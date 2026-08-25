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इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल: बच्चियों ने कैलीग्राफी आर्ट के जरिए दिखाया अपना टैलेंट

अजमेर: 18वें इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल में मुस्लिम स्टूडेंट्स बच्चियों का कैलीग्राफी आर्ट बेहद कमाल दिखा रहा है. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के समाखाना हॉल में आयोजित एग्जिबिशन में 43 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया है. फेस्टिवल के डायरेक्टर अजीम अहमद के मुताबिक फेस्टिवल में कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों और शहरों से आर्टिस्ट आए हुए हैं.

उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से आई आर्टिस्ट दिलेनूर फातिमा का कहना है कि अजमेर में रंग फेस्टिवल में उनका पहली बार आना हुआ है. ऐसे में उन्हें अन्य कलाकारों के साथ अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी से बेहद खुशी हुई है. इसी तरह मुम्बई से आई आर्टिस्ट हाफीजा तस्लीम का कहना है कि उन्होंने कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज किया और अल्फिया कैलीग्राफी की स्टूडेंट हैं. उन्होंने गोल्डन पेंटिंग में धार्मिक कलाकृतियों को संवारा है.