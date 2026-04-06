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45 की उम्र में दौड़ चुके 50 मैराथन, हर रोज दुर्ग पर करते हैं चढ़ाई, 70 मैराथन में भाग लेने का लक्ष्य

मूलतः चित्तौड़गढ़ शहर के खटीक मोहल्ले में रहने वाले पृथ्वीराज खटीक ने करीब 12 वर्ष पूर्व कुंभलगढ़ मैराथन में भाग लिया था. इसके बाद उनका मैराथन को लेकर जुनून चढ़ने लगा. पृथ्वीराज को देश में कहीं किसी भी राज्य में मैराथन की सूचना मिलती है तो वे इसमें भाग लेने के लिए चले जाते हैं. इसके लिए पहले तैयारी पूरी करते हैं, जिससे मैराथन को बीच में नहीं छोड़ सकें. मैराथन के लिए खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. इसके लिए चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर प्रतिदिन चढ़ाई करते हैं. इस रास्ते पर करीब 13 किलोमीटर की रनिंग प्रतिदिन हो जाती है. इससे वह मैराथन के लिए खुद को तैयार रखते हैं.

चित्तौड़गढ़ : आज के डिजिटल युग में लोगों और खास कर युवा पीढ़ी का खेल-कूद को लेकर जुनून कम होता जा रहा है. वहीं, 40 की उम्र पार करने के बाद लोग व्यवसाय एवं परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ निवासी 45 साल के पृथ्वीराज खटीक आज भी जोश से भरे हुए हैं. पृथ्वीराज अब तक विभिन्न राज्यों और शहरों में आयोजित करीब 50 मैराथन में भाग ले चुके हैं. खुद को फिट रखने के लिए प्रतिदिन चित्तौड़ दुर्ग की पहाड़ी क्षेत्र में 13 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, जिससे वो खुद को फिट रख कर मैराथन में भाग ले सकें.

पेशे से होमगार्ड होकर भी पृथ्वीराज अपने कार्य के साथ मैराथन दौड़ के लिए पूरा समय निकालते हैं. साथ ही युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने को लेकर हौसला अफजाई करते हैं. पृथ्वीराज का कहना है कि युवा मोबाइल छोड़ रनिंग करें. स्टेडियम में आएं और खेलों पर ध्यान दें और खुद को फिट रखें. अपने बच्चों को भी स्टेडियम लेकर आएं और मोबाइल से दूर रखें. पृथ्वीराज ने बताया कि उनका लक्ष्य 70 मैराथन दौड़ पूरा करने का है. जब शुरुआत की तब सोचा नहीं था कि 50 मैराथन भी पूरी हो पाएगी. अब तक वे कई प्रतिष्ठित मैराथन दौड़ में भाग ले चुके हैं. पिछले 12 साल की अवधि में 50 मैराथन पूरी कर चुके हैं, जिसमें 42 किलोमीटर लंबी मैराथन भी शामिल हैं.

प्रतिदिन चित्तौड़ दुर्ग की पहाड़ी क्षेत्र में 13 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं पृथ्वीराज (Prithviraj Khatik)

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वह अब तक दिल्ली, मुंबई सहित देश के करीब आठ राज्यों के बड़े शहरों में हुई मैराथन पूरी कर चुके हैं. इंदौर में हुई मैराथन में 700 धावकों में उनका 10वां नंबर रहा था. अब तक वह सर्वाधिक 42 किलोमीटर की मैराथन तीन बार जयपुर, दिल्ली व मुंबई में 3.15 घंटे में पूरी कर चुके हैं. वे सभी को फिट इंडिया का संदेश भी दे रहे हैं. पृथ्वीराज को बचपन में पहलवानी का शौक था, लेकिन हाइट अधिक होने से पहलवानी छोड़नी पड़ी और क्रिकेट खेलने लगे. करीब 13-14 साल पहले टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय एक चैनल पर मैराथन का लाइव देखा. इस मैराथन में सैकड़ों लोग दौड़ रहे थे. बस यहीं से दौड़ लगाने का जुनून चढ़ गया.

70 मैराथन में भाग लेने का लक्ष्य (Prithviraj Khatik)

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थकान हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी : पृथ्वीराज ने बताया कि वह शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे तथा दौड़ शुरू की, लेकिन 400 मीटर का एक राउंड करते ही थकान आ गई और हांफने लगा. लेकिन हिम्मत नहीं हारी. धीरे-धीरे अभ्यास किया और दूरी को भी बढ़ाया. अब स्थिति है कि 42 किलोमीटर की दूरी भी सवा तीन घंटे में पूरी कर रहे हैं. पहली बार 2014 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर मैराथन में भाग लिया था. दीवारों की सीढ़िया पर सात से आठ किलोमीटर दौड़ने से हौंसला बढ़ा. इसके बाद माउंट आबू घाट में 22 किलोमीटर की दौड़ लगा दी. चित्तौड़गढ़ से सांवलियाजी तक करीब 45 किलोमीटर भी वह मैराथन पूरी कर चुके हैं.