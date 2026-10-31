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करोड़ों के दुर्लभ बाजों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, मुंबई का तस्कर लखनऊ से गिरफ्तार

दुर्लभ बाजों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, मुंबई का तस्कर लखनऊ से गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीवों (बाज) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से सात फाल्कन (बाज) बरामद किए गए हैं.

बरामद इन पक्षियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये बताई गई है. गिरफ्तार आरोपी मुंबई का रहने वाला है और गिरोह के ज़रिए इन पक्षियों की सप्लाई दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में करता है.

दुर्लभ बाजों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, मुंबई का तस्कर लखनऊ से गिरफ्तार. (ईटीवी भारत) एसटीएफ के मुताबिक 30 अक्टूबर को वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. इस पर एसटीएफ की अलग-अलग टीमों को जानकारी जुटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए. अपर पुलिस अधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर फैजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम लखनऊ में सक्रिय थी. मुंबई का तस्कर लखनऊ से गिरफ्तार, करोड़ों के दुर्लभ बाज बरामद. (ईटीवी भारत) इसी दौरान सूचना मिली कि मुंबई का रहने वाला एक व्यक्ति संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी करता है और प्रतिबंधित पक्षियों को लेकर लखनऊ आने वाला है. एसटीएफ ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ की टीम के साथ जानकारी साझा की और संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 अक्टूबर की शाम साढ़े सात बजे मदेयगंज थाना क्षेत्र के इरादत नगर मोहल्ले में एक मकान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.