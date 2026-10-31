करोड़ों के दुर्लभ बाजों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, मुंबई का तस्कर लखनऊ से गिरफ्तार
यूपी एसटीएफ ने बाज की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया. 7 फाल्कन (बाज) बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:45 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीवों (बाज) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से सात फाल्कन (बाज) बरामद किए गए हैं.
बरामद इन पक्षियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये बताई गई है. गिरफ्तार आरोपी मुंबई का रहने वाला है और गिरोह के ज़रिए इन पक्षियों की सप्लाई दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में करता है.
एसटीएफ के मुताबिक 30 अक्टूबर को वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. इस पर एसटीएफ की अलग-अलग टीमों को जानकारी जुटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए.
अपर पुलिस अधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर फैजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम लखनऊ में सक्रिय थी.
इसी दौरान सूचना मिली कि मुंबई का रहने वाला एक व्यक्ति संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी करता है और प्रतिबंधित पक्षियों को लेकर लखनऊ आने वाला है.
एसटीएफ ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ की टीम के साथ जानकारी साझा की और संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 अक्टूबर की शाम साढ़े सात बजे मदेयगंज थाना क्षेत्र के इरादत नगर मोहल्ले में एक मकान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज मसर्रत खान पुत्र मसर्रत बरकतुल्ला खान के रूप में हुई है. वह मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन के पास मोहम्मद बख्श बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल का निवासी है. उसके पास से सात फाल्कन, एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया गया है.
जंगलों से पकड़ कर विदेशों में होती थी सप्लाई
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका एक गिरोह है, जो प्रतिबंधित और संरक्षित पक्षियों सहित अन्य वन्यजीवों की तस्करी करता है. गिरोह के सदस्य गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के जंगलों से संरक्षित वन्यजीवों और पक्षियों को इकट्ठा करते हैं. इसके बाद मुंबई के रास्ते इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता है. इनकी सप्लाई दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में की जाती है.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुक़दमा
एसटीएफ के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मदेयगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 135/2026 दर्ज कराया गया है. उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 49, 50 और 51 के तहत कार्रवाई की गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई स्थानीय पुलिस करेगी.