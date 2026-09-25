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'खामोशी' को मिलेगी आवाज; 150 पुलिसकर्मियों को 'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग

ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई पुलिस कर्मियों ने लिया भाग, कमिश्नरेट की अनूठी पहल को सराहा.

पुलिसकर्मियों को 'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग दी गई
पुलिसकर्मियों को 'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग दी गई (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 11:29 AM IST

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कानपुर: किसी मुसीबत में घिरे व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है, लेकिन जब आवाज ही साथ न दे और फरियाद सिर्फ इशारों में सिमट जाए, तो खाकी का संवेदनशील होना सबसे जरूरी हो जाता है. इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी और अनूठी पहल की है.

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर पुलिस ऑडिटोरियम में 150 से अधिक पुलिसकर्मियों को 'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिससे मूक-बधिर पीड़ितों और पुलिस के बीच भाषा अब न्याय की राह में रोड़ा न बन सके.

150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सीखी 'इशारों की भाषा': इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर के अलावा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर (CWPO) और 'मिशन शक्ति' से जुड़ी महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया. मकसद सिर्फ कुछ औपचारिक इशारे सीखना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जब भी कोई बधिर या बोलने में असमर्थ व्यक्ति थाने पहुंचे, तो पुलिसकर्मी शुरुआती स्तर पर उसकी पूरी बात समझ सकें और उसकी सही मदद कर सकें.

'नमस्ते' से आगे... कानूनी प्रक्रियाओं को भी इशारों में समझा: ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को सिर्फ सामान्य हाल-चाल पूछना नहीं, बल्कि जटिल प्रक्रियाएं भी सिखाई गईं. एक्सपर्ट्स ने सांकेतिक भाषा के बेसिक संकेत, वर्णमाला (अक्षर), रोजमर्रा के शब्द और अभिव्यक्तियां सिखाईं.इसके साथ ही, कानूनी प्रक्रियाओं और शिकायत दर्ज कराने से जुड़ी बातों को सांकेतिक भाषा में कैसे समझा जाए, इसकी व्यावहारिक जानकारी दी गई. विशेषज्ञों और इंटरप्रेटर्स की मदद से पुलिसकर्मियों ने खुद भी इशारों को दोहराकर अभ्यास किया.

महिला और बाल अपराधों में साबित होगी मददगार: इस पहल का एक अहम पहलू महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है. मिशन शक्ति और चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का मुख्य कारण यही है कि ऐसे मामलों में पीड़ित अपनी बात झिझक या भाषा की वजह से छिपा न ले. सही और समय पर संवाद से पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाया जा सकेगा.

समावेशी और संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम': कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इस पहल को पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए कहा, समाज के हर वर्ग तक पुलिस की पहुंच होनी चाहिए. अगर भाषा किसी पीड़ित और पुलिस के बीच दूरी बनती है, तो उस दूरी को मिटाना बेहद जरूरी है.

एडीसीपी महिला अपराध सेल स्नेहा तिवारी ने बताया, अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के समन्वय से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. हमारे 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने बेसिक साइन लैंग्वेज सीखी है. हमें पूरा विश्वास है कि इससे भविष्य में दिव्यांगजनों की बेहतर मदद करने और संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता मिलेगी.

दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा का संकल्प: जब एडीसीपी से सवाल पूछा गया कि अमूमन पुलिस का व्यवहार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील न होने की शिकायतें आती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ही पुलिसकर्मियों को 'सेंसिटाइज' करना था.

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके कानूनी अधिकार मिलें और वे बिना किसी झिझक अपनी भावनाएं और कष्ट पुलिस के सामने रख सकें, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और सांकेतिक भाषा सिखाने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया.

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