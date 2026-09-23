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जिन शब्दों में हैं प्रीति की ये कहानी, वो उन्हें बोल नहीं सकती, पर अनसुनों को वही सुन रही है

प्रीति बताती हैं, "मुश्किल ये तो था ही कि चार लोगों के हमारे परिवार में कोई बोल सुन नहीं सकता. बड़ी मुश्किल आर्थिक संकट भी था. मैं आठ बरस की उम्र से काम कर रही हूं. वे बताती हैं मेंहदी लगाकर कमाती थी. साथ-साथ पढ़ती भी थी. मेरी बहन भी मेंहदी लगाती थी. हम फैमिली फंक्शन में जाया करते थे. तभी मुझे लगा कि जो डेफ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए. मैं सोचती थी कि ये मुश्किल जिंदगी भर चलेगी क्या."

आंखों से मुस्कुराने वाली प्रीति रफ्तार से बोलती हैं. बस उनके कहे को सुनने के लिए उनकी ऊंगलियों के इशारों को समझना होता है. प्रीति सोनी के लिए बोल सुन नहीं सकने वाली दुनिया उनकी सबसे करीबी दुनिया है. उसके दर्द उनके अपने हैं, सिर्फ इसलिए नहीं की वो बोल सुन नहीं सकती. इसलिए उनके अपने माता-पिता और बड़ी बहन भी नहीं बोल पाते. जब वो दुनिया में आई तो कोई किलकारी नहीं सुनाई. ना किसी शोर पर आंखे तरेंरी. उस घर में पैदा हुई जहां आवाज़ के कोई मायने ही नहीं थे, लेकिन चुनौती आर्थिक भी थी.

बोल नहीं पाने से अपनी कोई भी बात बोल सुन सकने वालों की दुनिया तक पहुंचा पाना कितना कठिन होता है. इस दर्द को समझा तो अपने ही जैसे इशारों में कहने और सुनने वालों का संगठन खड़ा कर दिया. प्रीति दुनिया भर में मूक बधिर कम्यूनिटी की आवाज बनकर आठ देशों तक भी पहुंची.

भोपाल: आप जिन शब्दों को पढ़ते हुए प्रीति सोनी की कहानी सुन रहे हैं. प्रीति इन शब्दों को भी अपनी जुबान से कह नहीं पाती. वो हाथों की ऊंगलियों से लफ्ज़ गढ़ती है और तेजी से हाथ चलाते हुए साइन लैंग्वेज में बताती जाती है कि एक परिवार जिसमें माता-पिता और दोनों बेटियां कोई बोल सुन नहीं सकता था, उस परिवार की दुश्वारियां क्यां होती हैं. इस दौरान कभी उसकी आंखे छोटी होती हैं तो कभी बड़ी. फिर वो बताती है कि कैसे 8 बरस की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया.

प्रेगनेंसी में ये भी नहीं बता पाती थी कि शरीर में चल क्या रहा है

प्रीति से समझिए कि मूक बधिर की दिक्कतें और चुनौतियां क्या होती हैं. जो बोल सकते हैं, उनके लिए दुनिया कितनी आसान है. ये प्रीति बताती हैं, "आप समझिए कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर को ये भी नहीं बता पाती थी कि मेरे अंदर चल क्या रहा है. एनेस्थिसिया दिया जा रहा तो मैं पूछ नहीं पाती कि ये क्या है और क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया तो बोलने वालों के हिसाब से तैयार हुई है. जो बोल नहीं सकते उन्हें भी कहना है और आप सुन सकें, ये जरूरी है.

इस तरह कोई सिस्टम सोचता ही नहीं. प्रीति कहती हैं हम आपके जैसे हैं, एकदम शरीर एक जैसा, लेकिन हम बोल कर कुछ भी साझा नहीं कर सकते हैं. हमें साइन लैग्वेंज में बताना पड़ता है और लैंग्वेज की एक्सेसिबिलिटी सब जगह पर नहीं है.

साइन लैंग्वेज (ETV Bharat)

मुक बधिर का जीवन, मुसीबत कितने मोर्चे पर

प्रीति से सुनिए कि मूक बधिरों की जो दुनिया है. वहां उनकी जिंदगी आसान करने के लिए किन मोर्चों पर काम किया जाना बेहद जरुरी है. वे चार बिंदुओं में अपनी बात रखती हैं. सबसे पहले शिक्षा का स्तर सुधारा जाना है. इसके लिए जरूरी है कि साइन लैंग्वेज की एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए. दूसरा रोजगार के समान अवसर डेफ लोगों को भी मिले, इसकी कोशिश हो. तीसरा डेफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए. शासन में जितने भी ऐसे विभाग हैं, जो आम लोगों के साथ रोज डील करते हैं, मसलन पुलिस थाना, अस्पताल ग्राम पंचायत कलेक्ट्रेट यहां पर फिजीकल साइन लैंग्वेज के इंटरप्रिटर होने चाहिए.

15 साल में खड़ा किया डेफ फांडेशन, ताकि इशारों में दुनिया आसन हो सके

प्रीति ने 15 साल के भीतर अपना डेफ फाउंडेशन खड़ा कर लिया. इसमें उन सभी लोगों को मदद की जाती है, जो मूक बधिर हैं. उनको पढ़ाने से लेकर उन्हें साइन लैंगवेज में बोलने का कॉन्फिडेंस देने तक. यहां शिक्षक और छात्र भी हैं. एक तरीके से ये फाउंडेशन मूक बधिर लोगों की हर दिक्कत को सिस्टम तक पहुंचाता है. प्रीति मूक बधिरों की आवाज बनकर पाकिस्तान, स्वीडन, थाईलैंड, कोरिया, केन्या और नेपाल गई हैं.

साइन लैंग्वेज में बात करतीं प्रीति (ETV Bharat)

वे कहती हैं, आवाज़ वालों के साथ खड़ी दुनिया हमारी खामोशी को भी समझे. इशारों की भाषा और मजबूत हो हर जगह हो. तब हमारे जैसे हजारो लाखों मूक बधिरों के लिए आसानी होगी.