मां से मिलने सालभर बाद लौटेंगे भगवान परशुराम, श्री रेणुका जी में आज होगा मां-बेटे का दिव्य मिलन
देव पालकियों की भव्य शोभायात्रा से होगा अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज, आस्था और देव संस्कृति का दिखेगा अनूठा संगम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:37 PM IST
सिरमौर: मां की ममता और पुत्र की श्रद्धा का ऐसा अनूठा संगम, जिसका इंतजार साल भर तक रहता है. एक ऐसी पौराणिक परंपरा, जिसमें पुत्र अपनी जननी से मिलने के लिए हर साल पहाड़ों से चलकर उनके दरबार में पहुंचता है और उनके स्वागत में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठता है. देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की प्रसिद्ध तीर्थस्थली श्री रेणुका जी में आज एक बार फिर वही पावन घड़ी आ गई है. भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अपनी माता श्री रेणुका जी से मिलने पहुंचेंगे. मां और बेटे के इस दिव्य मिलन का साक्षी बनने के लिए हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे.
आज से 6 दिवसीय श्री रेणुका जी मेला शुरू
इसी पावन अवसर पर 19 से 24 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन किया जा रहा है. छह दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में देव परंपराओं, लोक संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनूठी छटा देखने को मिलेगी. आज (गुरुवार) को ददाहू से भगवान परशुराम की देव पालकी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के अन्य देवी देवता भी अपनी-अपनी पालकियों में शामिल होंगे. ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच जब देव पालकियां माता के दरबार की ओर बढ़ेंगी तो पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठेगा.
साल में एक बार मां से मिलने आते हैं भगवान परशुराम
माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम के मिलन का यह मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में से एक है. प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री रेणुका जी में इस मेले का आयोजन पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है. जनश्रुति के अनुसार भगवान परशुराम जामूकोटी से साल में एक बार देवोत्थान एकादशी के अवसर पर अपनी माता से मिलने आते हैं. माता रेणुका ने अपने पुत्र से प्रत्येक वर्ष इस दिन मिलने आने का वचन लिया था. इसी मान्यता के चलते यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही है. मेले में आसपास के गांवों के आराध्य देवी-देवता अपनी-अपनी सुसज्जित पालकियों में माता के दरबार में पहुंचते हैं और मां-पुत्र के इस पावन मिलन में शामिल होते हैं. यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि मां के वात्सल्य और पुत्र की श्रद्धा का ऐसा प्रतीक है, जो लोगों को पारिवारिक रिश्तों की गहराई और मां के प्रति समर्पण का संदेश भी देता है.
नारी देह के आकार की प्राकृतिक झील में समाया है मां का स्वरूप
मध्य हिमालय की पहाड़ियों के आंचल में बसी श्री रेणुका जी तीर्थस्थली सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पहला प्रमुख पड़ाव है. जिला मुख्यालय नाहन से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विशेष पहचान रखता है. यहां स्थित प्राकृतिक रेणुका झील अपनी अनूठी बनावट के कारण प्रसिद्ध है. करीब 1,350 वर्ग मीटर में फैली इस झील का आकार नारी देह के समान दिखाई देता है. श्रद्धालु इसे माता रेणुका जी की प्रतिछाया और उनके स्वरूप के रूप में देखते हैं. झील के किनारे माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर स्थित हैं. सतयुग से जुड़ी मान्यताओं के कारण इस झील का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बेहद विशेष माना जाता है. क्षेत्रवासियों के लिए यह केवल एक प्राकृतिक झील नहीं, बल्कि माता के साक्षात स्वरूप और उनकी असीम ममता का प्रतीक है. यहां आने वाले श्रद्धालु झील के दर्शन कर माता के चरणों में शीश नवाते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका से जुड़ा है प्राचीन पौराणिक इतिहास
सिरमौर के शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि श्री रेणुका जी की धार्मिक मान्यता के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है. इस मान्यता को अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के आमंत्रण पत्र पर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है. कथानक के अनुसार प्राचीन काल में आर्यावर्त में हयवंशी क्षत्रियों का शासन था और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राजपुरोहित हुआ करते थे. इसी भृगुवंश में महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ. महर्षि जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ था. विवाह के पश्चात महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी और परिवार सहित इसी क्षेत्र में तपस्या में लीन रहने लगे. जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की, वह आज तपे का टीला कहलाता है. मान्यता के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ. भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं. अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और महर्षि मार्कंडेय के साथ भगवान परशुराम को भी चिरंजीवी माना गया है. यही कारण है कि भगवान परशुराम की पूजा और उनसे जुड़ी परंपराओं का विशेष महत्व है.
कामधेनु गाय के लिए सहस्त्रबाहु ने की थी महर्षि जमदग्नि की हत्या
कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि पौराणिक कथानुसार महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी. उस समय के राजा भी इस दिव्य गाय को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे. एक दिन सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को मांगने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया. महर्षि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया. इसके बाद सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई. इस पर महर्षि जमदग्नि ने उसे समझाया कि यह गाय कुबेर जी की अमानत है, जिसे किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता. महर्षि की बात सुनकर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो गया और उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी. पति की हत्या का समाचार सुनकर माता रेणुका गहरे शोक में डूब गईं. जनश्रुति के अनुसार उन्होंने शोकवश राम सरोवर में छलांग लगा दी. कहा जाता है कि सरोवर ने माता रेणुका की देह को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया, जिससे सरोवर का आकार नारी देह के समान हो गया. यही सरोवर आगे चलकर रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ. आज भी झील की आकृति को माता रेणुका के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है.
माता-पिता के वियोग में टूटी भगवान परशुराम की तपस्या
सिरमौर के शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह के अनुसार जिस समय महर्षि जमदग्नि की हत्या हुई और माता रेणुका शोक में राम सरोवर में समा गई, उस समय भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे. अपनी योग शक्ति के जरिए उन्हें माता और पिता के साथ हुए घटनाक्रम का आभास हो गया. इसके बाद उनकी तपस्या भंग हो गई और वह अत्यंत क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को खोजने निकल पड़े. भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु को आमने-सामने के युद्ध के लिए ललकारा. इसके बाद हुए भीषण युद्ध में भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया. इसके पश्चात भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से अपने पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया. जनश्रुति के अनुसार इसी दौरान माता रेणुका ने अपने पुत्र को वचन दिया कि वह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के दिन उनसे मिला करेंगी. तभी से मां और पुत्र के इस वार्षिक मिलन की परंपरा शुरू हुई. आज भी कार्तिक मास में भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने श्री रेणुका जी पहुंचते हैं. यही पौराणिक मान्यता इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है.
इन स्थानों से श्री रेणुका जी पहुंचेंगी देव पालकियां
डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण भगवान परशुराम की देव पालकियों की भव्य शोभायात्रा है. परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम की देव पालकियां जामूकोटी, कटाह शीतला, माशू और मंडलाहां मंदिर से श्री रेणुका जी मेले में पहुंचती हैं. इन देव पालकियों की पैदल यात्रा के दौरान पवित्र रेणुका झील की परिक्रमा की जाती है और फिर माता के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है. इस दौरान क्षेत्र के अन्य देवी-देवता भी अपनी-अपनी सुसज्जित पालकियों में शामिल होते हैं. शोभायात्रा में ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालु देवताओं के दर्शन करते हैं. देव पालकियों का यह मिलन सिरमौर की समृद्ध देव संस्कृति और लोक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है. इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए माता और पुत्र के दिव्य मिलन के दर्शन करना अपने आप में विशेष सौभाग्य माना जाता है.
"श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की ओर से मेले की पारंपरिक गरिमा बनाए रखने के साथ इसे और आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. छह दिनों तक चलने वाला यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सिरमौर की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को भी नई पहचान देता है." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर
एकादशी और पूर्णिमा पर पवित्र झील में स्नान का विशेष महत्व
डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा के अनुसार श्री रेणुका जी मेले में पवित्र झील में स्नान करने की भी सदियों पुरानी धार्मिक मान्यता है. इस साल 20 नवंबर को एकादशी और 24 नवंबर को पूर्णिमा के अवसर पर झील में स्नान का विशेष पर्व रहेगा. इन दोनों तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेणुका झील के पवित्र जल में स्नान करने पहुंचेंगे. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह की एकादशी और पूर्णिमा के दिन रेणुका झील में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. श्रद्धालु यहां स्नान कर मोक्ष और आध्यात्मिक शांति की कामना करते हैं. विशेषकर पूर्णिमा के दिन झील के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा 6 दिवसीय मेला
छह दिनों तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी. हवन, यज्ञ, पूजा-अर्चना, प्रवचन और विभिन्न धार्मिक गतिविधियां मेले का अभिन्न अंग हैं. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं की झलक भी देखने को मिलेगी. आसपास के गांवों के देवी-देवताओं की भागीदारी से मेले की धार्मिक गरिमा और बढ़ जाती है. हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. यह मेला विभिन्न क्षेत्रों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को एक मंच पर लाने का कार्य करता है.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे मेले का शुभारंभ
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का विधिवत शुभारंभ 19 नवंबर, 2026 को होगा. उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. वहीं, 24 नवंबर को आयोजित होने वाले मेले के समापन समारोह में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे. अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का विधिवत शुभारंभ करने से पूर्व संगड़ाह और ददाहू बस स्टैंड की आधारशिला रखेंगे. इसके बाद उपमुख्यमंत्री ददाहू से लाना चेता और ददाहू से पांवटा साहिब के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.
हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देशों पर होगा रेणुका जी मेला
डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि 6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन हिमाचल हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए परशुराम ताल और रेणुका झील परिसर में किसी भी प्रकार के व्यापारिक स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे. मेले के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संचालित की जाएंगी. मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से मेला परिसर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता संबंधी साइन बोर्ड और होर्डिंग लगाए गए हैं. इनके माध्यम से श्रद्धालुओं और आगंतुकों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने व पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. मेले में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में प्राकृतिक पत्तों से बनी पत्तलों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आयोजन को संपन्न करवाया जा सके.
सफाई व्यवस्था के लिए प्रशासन के विशेष प्रबंध
डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि मेले के दौरान साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं. डीसी ने श्री रेणुका जी में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं, महाविद्यालय और स्कूलों के एनएसएस विद्यार्थियों से विचार-विमर्श किया. उन्होंने सभी से मेले के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया, ताकि मेला परिसर में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण बनाए रखा जा सके और किसा तरह की कोई समस्या न हो.
"प्रशासन की ओर से मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष आदेश जारी किए गए हैं. ग्राम पंचायत ददाहू, खाला-क्यार और मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, लाठी, धारदार हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सुरक्षा कर्मियों और धार्मिक परंपराओं के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर
रेणुका जी मेले में मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं. मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार मेले की अवधि में मांस-मछली की बिक्री के लिए मेला क्षेत्र में दुकानें भी नहीं खोली जा सकेंगी. इसके लिए जलाल पुल के दूसरी तरफ बाईं ओर अस्थायी रूप से स्थान निर्धारित किया गया है, जहां बिक्री की अनुमति रहेगी. डीसी ने बताया कि श्री रेणुका जी मेला धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. इस मेले में हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और मेले के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.
मंदिरों में नारियल चढ़ाने और शराब पीकर अवैध गतिविधियों पर रोक
डीसी सिरमौर द्वारा जारी आदेशों में मेले के दौरान मंदिरों में नारियल चढ़ाने पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा श्री रेणुका जी क्षेत्र में शराब का सेवन कर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जारी आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप संपन्न करवाना है.
मां की ममता और पुत्र की श्रद्धा का अमर प्रतीक है रेणुका जी मेला
श्री रेणुका जी का अंतरराष्ट्रीय मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मां और पुत्र के अटूट प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का ऐसा प्रतीक है, जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है. यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु उस परंपरा का साक्षी बनता है, जिसमें मां का वात्सल्य और पुत्र का अपनी जननी के प्रति समर्पण सबसे ऊपर है. यही वजह है कि साल भर श्रद्धालुओं को इस पावन मिलन का इंतजार रहता है. देव पालकियों की शोभायात्रा, पवित्र झील की परिक्रमा, धार्मिक स्नान और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. मां रेणुका और भगवान परशुराम का यह वार्षिक मिलन सिरमौर की धार्मिक पहचान होने के साथ-साथ देवभूमि हिमाचल की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अनमोल प्रतीक बना हुआ है.