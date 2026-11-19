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मां से मिलने सालभर बाद लौटेंगे भगवान परशुराम, श्री रेणुका जी में आज होगा मां-बेटे का दिव्य मिलन

सिरमौर: मां की ममता और पुत्र की श्रद्धा का ऐसा अनूठा संगम, जिसका इंतजार साल भर तक रहता है. एक ऐसी पौराणिक परंपरा, जिसमें पुत्र अपनी जननी से मिलने के लिए हर साल पहाड़ों से चलकर उनके दरबार में पहुंचता है और उनके स्वागत में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठता है. देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की प्रसिद्ध तीर्थस्थली श्री रेणुका जी में आज एक बार फिर वही पावन घड़ी आ गई है. भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अपनी माता श्री रेणुका जी से मिलने पहुंचेंगे. मां और बेटे के इस दिव्य मिलन का साक्षी बनने के लिए हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे.

इसी पावन अवसर पर 19 से 24 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन किया जा रहा है. छह दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में देव परंपराओं, लोक संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनूठी छटा देखने को मिलेगी. आज (गुरुवार) को ददाहू से भगवान परशुराम की देव पालकी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के अन्य देवी देवता भी अपनी-अपनी पालकियों में शामिल होंगे. ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच जब देव पालकियां माता के दरबार की ओर बढ़ेंगी तो पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठेगा.

माता श्री रेणुका और भगवान परशुराम (ETV Bharat)

साल में एक बार मां से मिलने आते हैं भगवान परशुराम

माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम के मिलन का यह मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में से एक है. प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री रेणुका जी में इस मेले का आयोजन पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है. जनश्रुति के अनुसार भगवान परशुराम जामूकोटी से साल में एक बार देवोत्थान एकादशी के अवसर पर अपनी माता से मिलने आते हैं. माता रेणुका ने अपने पुत्र से प्रत्येक वर्ष इस दिन मिलने आने का वचन लिया था. इसी मान्यता के चलते यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही है. मेले में आसपास के गांवों के आराध्य देवी-देवता अपनी-अपनी सुसज्जित पालकियों में माता के दरबार में पहुंचते हैं और मां-पुत्र के इस पावन मिलन में शामिल होते हैं. यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि मां के वात्सल्य और पुत्र की श्रद्धा का ऐसा प्रतीक है, जो लोगों को पारिवारिक रिश्तों की गहराई और मां के प्रति समर्पण का संदेश भी देता है.

नारी देह के आकार की प्राकृतिक झील में समाया है मां का स्वरूप

मध्य हिमालय की पहाड़ियों के आंचल में बसी श्री रेणुका जी तीर्थस्थली सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पहला प्रमुख पड़ाव है. जिला मुख्यालय नाहन से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विशेष पहचान रखता है. यहां स्थित प्राकृतिक रेणुका झील अपनी अनूठी बनावट के कारण प्रसिद्ध है. करीब 1,350 वर्ग मीटर में फैली इस झील का आकार नारी देह के समान दिखाई देता है. श्रद्धालु इसे माता रेणुका जी की प्रतिछाया और उनके स्वरूप के रूप में देखते हैं. झील के किनारे माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर स्थित हैं. सतयुग से जुड़ी मान्यताओं के कारण इस झील का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बेहद विशेष माना जाता है. क्षेत्रवासियों के लिए यह केवल एक प्राकृतिक झील नहीं, बल्कि माता के साक्षात स्वरूप और उनकी असीम ममता का प्रतीक है. यहां आने वाले श्रद्धालु झील के दर्शन कर माता के चरणों में शीश नवाते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका से जुड़ा है प्राचीन पौराणिक इतिहास

सिरमौर के शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि श्री रेणुका जी की धार्मिक मान्यता के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है. इस मान्यता को अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के आमंत्रण पत्र पर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है. कथानक के अनुसार प्राचीन काल में आर्यावर्त में हयवंशी क्षत्रियों का शासन था और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राजपुरोहित हुआ करते थे. इसी भृगुवंश में महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ. महर्षि जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ था. विवाह के पश्चात महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी और परिवार सहित इसी क्षेत्र में तपस्या में लीन रहने लगे. जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की, वह आज तपे का टीला कहलाता है. मान्यता के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ. भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं. अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और महर्षि मार्कंडेय के साथ भगवान परशुराम को भी चिरंजीवी माना गया है. यही कारण है कि भगवान परशुराम की पूजा और उनसे जुड़ी परंपराओं का विशेष महत्व है.

श्री रेणुका जी झील (ETV Bharat)

कामधेनु गाय के लिए सहस्त्रबाहु ने की थी महर्षि जमदग्नि की हत्या

कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि पौराणिक कथानुसार महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी. उस समय के राजा भी इस दिव्य गाय को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे. एक दिन सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को मांगने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया. महर्षि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया. इसके बाद सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई. इस पर महर्षि जमदग्नि ने उसे समझाया कि यह गाय कुबेर जी की अमानत है, जिसे किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता. महर्षि की बात सुनकर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो गया और उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी. पति की हत्या का समाचार सुनकर माता रेणुका गहरे शोक में डूब गईं. जनश्रुति के अनुसार उन्होंने शोकवश राम सरोवर में छलांग लगा दी. कहा जाता है कि सरोवर ने माता रेणुका की देह को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया, जिससे सरोवर का आकार नारी देह के समान हो गया. यही सरोवर आगे चलकर रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ. आज भी झील की आकृति को माता रेणुका के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है.

माता-पिता के वियोग में टूटी भगवान परशुराम की तपस्या

सिरमौर के शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह के अनुसार जिस समय महर्षि जमदग्नि की हत्या हुई और माता रेणुका शोक में राम सरोवर में समा गई, उस समय भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे. अपनी योग शक्ति के जरिए उन्हें माता और पिता के साथ हुए घटनाक्रम का आभास हो गया. इसके बाद उनकी तपस्या भंग हो गई और वह अत्यंत क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को खोजने निकल पड़े. भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु को आमने-सामने के युद्ध के लिए ललकारा. इसके बाद हुए भीषण युद्ध में भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया. इसके पश्चात भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से अपने पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया. जनश्रुति के अनुसार इसी दौरान माता रेणुका ने अपने पुत्र को वचन दिया कि वह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के दिन उनसे मिला करेंगी. तभी से मां और पुत्र के इस वार्षिक मिलन की परंपरा शुरू हुई. आज भी कार्तिक मास में भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने श्री रेणुका जी पहुंचते हैं. यही पौराणिक मान्यता इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है.

इन स्थानों से श्री रेणुका जी पहुंचेंगी देव पालकियां

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण भगवान परशुराम की देव पालकियों की भव्य शोभायात्रा है. परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम की देव पालकियां जामूकोटी, कटाह शीतला, माशू और मंडलाहां मंदिर से श्री रेणुका जी मेले में पहुंचती हैं. इन देव पालकियों की पैदल यात्रा के दौरान पवित्र रेणुका झील की परिक्रमा की जाती है और फिर माता के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है. इस दौरान क्षेत्र के अन्य देवी-देवता भी अपनी-अपनी सुसज्जित पालकियों में शामिल होते हैं. शोभायात्रा में ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालु देवताओं के दर्शन करते हैं. देव पालकियों का यह मिलन सिरमौर की समृद्ध देव संस्कृति और लोक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है. इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए माता और पुत्र के दिव्य मिलन के दर्शन करना अपने आप में विशेष सौभाग्य माना जाता है.

"श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की ओर से मेले की पारंपरिक गरिमा बनाए रखने के साथ इसे और आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. छह दिनों तक चलने वाला यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सिरमौर की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को भी नई पहचान देता है." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर

एकादशी और पूर्णिमा पर पवित्र झील में स्नान का विशेष महत्व