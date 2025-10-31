अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज, दिल्ली से सीएम सुक्खू ने वर्चुअली करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए.
सिरमौर: भगवान श्री परशुराम की भव्य शोभायात्रा के साथ शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज हो गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री का आना भी प्रस्तावित था, लेकिन चौपर में तकनीकी खराबी आने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निर्धारित समय पर ददाहू नहीं पहुंच पाए. लिहाजा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया. इसी के साथ 6 दिवसीय यह मेला शुरू हो गया है.
श्री रेणुका जी को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात
वहीं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 29.50 करोड़ रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगड़ाह तहसील के माइना बाग में 6.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और नौहराधार में 2.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सब मार्किट यार्ड चरण-1 का उद्घाटन किया. उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेणुका जी-ददाहू बिरला सड़क, जल शक्ति विभाग उप-मंडल नौहराधार के तहत रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए 17.89 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई सुविधा और ग्राम पंचायत भराड़ी, नौहराधार के गांव चोकन, ठांडी, हरिजन बस्ती चुमानु और कुदाग के लिए 94 लाख की ग्रेविटी जलापूर्ति योजना रोंडी पुल का शिलान्यास किया.
आज वर्चुअली रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में 29.50 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किये। ये परियोजनाएँ रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की तरक़्क़ी का आधार बनेंगी और क्षेत्र की प्रगति को नए आयाम देंगी।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 31, 2025
चौपर में तकनीकी खराबी के कारण मेले में नहीं पहुंच पाए सीएम
बता दें कि रेणुका जी मेला के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोपहर डेढ़ बजे यहां पहुंचना था, लेकिन चौपर में तकनीकी खराबी आने के कारण वह निर्धारित समय पर रेणुका जी नहीं पहुंच पाए. लिहाजा उन्होंने वर्चुअल माध्यम से यह उद्घाटन व शिलान्यास किए. अब मुख्यमंत्री अंबाला से सड़क मार्ग से होते हुए रेणुका जी के लिए रवाना हुए है.
भव्य शोभायात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय मेले का आगाज
वहीं, ददाहू स्कूल मैदान से ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि और माता श्री रेणुका जी व भगवान परशुराम के उद्घोषों के साथ भव्य शोभा यात्रा स्थानीय मुख्य बाजार से होते हुए देर शाम श्री रेणुकाजी तीर्थ पहुंची. इस बीच हजारों लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ शीश नवाकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया. यह विशाल शोभायात्रा रेणुका जी तीर्थ के त्रिवेणी संगम पर पहुंची, जहां माता रेणुका जी और बेटे परशुराम के भव्य मिलन के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने. इस दौरान रेणुका जी घाटी माता रेणुका जी और भगवान परशुराम के उद्घोषों से गूंज उठी. भारी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़-चढ़कर भाग लिया. पड़ोसी राज्यों से भी काफी संख्या में यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में शामिल होकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया.
मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे उद्योग मंत्री
इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पारंपरिक दिव्य संगीत के प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उद्योग मंत्री ने श्री रेणुका जी प्रदर्शनी स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. इसके बाद उन्होंने देव घाट पहुंचकर श्री रेणुका माता जी की आरती में भी भाग लिया. इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, नाहन के विधायक अजय सोलंकी, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा, एसपी सिरमौर एनएस नेगी सहित हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे.
परंपरा के मुताबिक सीएम ही देते हैं देव पालकी को कंधा
बता दें कि परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री ही देव पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा का शुभारंभ करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्धारित समय पर न पहुंचने के कारण उद्योग मंत्री ने इस परंपरा का निर्वहन किया. क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मुख्यमंत्री के आने की प्रतीक्षा शाम तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनके न आने से लोगों को मायूसी हाथ लगी.