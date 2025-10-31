ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज, दिल्ली से सीएम सुक्खू ने वर्चुअली करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देते हुए उद्योग मंत्री ( ETV Bharat )

सिरमौर: भगवान श्री परशुराम की भव्य शोभायात्रा के साथ शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज हो गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री का आना भी प्रस्तावित था, लेकिन चौपर में तकनीकी खराबी आने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निर्धारित समय पर ददाहू नहीं पहुंच पाए. लिहाजा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया. इसी के साथ 6 दिवसीय यह मेला शुरू हो गया है. श्री रेणुका जी को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात वहीं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 29.50 करोड़ रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगड़ाह तहसील के माइना बाग में 6.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और नौहराधार में 2.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सब मार्किट यार्ड चरण-1 का उद्घाटन किया. उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेणुका जी-ददाहू बिरला सड़क, जल शक्ति विभाग उप-मंडल नौहराधार के तहत रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए 17.89 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई सुविधा और ग्राम पंचायत भराड़ी, नौहराधार के गांव चोकन, ठांडी, हरिजन बस्ती चुमानु और कुदाग के लिए 94 लाख की ग्रेविटी जलापूर्ति योजना रोंडी पुल का शिलान्यास किया. चौपर में तकनीकी खराबी के कारण मेले में नहीं पहुंच पाए सीएम बता दें कि रेणुका जी मेला के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोपहर डेढ़ बजे यहां पहुंचना था, लेकिन चौपर में तकनीकी खराबी आने के कारण वह निर्धारित समय पर रेणुका जी नहीं पहुंच पाए. लिहाजा उन्होंने वर्चुअल माध्यम से यह उद्घाटन व शिलान्यास किए. अब मुख्यमंत्री अंबाला से सड़क मार्ग से होते हुए रेणुका जी के लिए रवाना हुए है.