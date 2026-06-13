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अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बेटे ने दी मुखाग्नि

शवयात्रा पांडेपुर, तेलियाबाग, लहुराबीर होते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंची. गॉड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार.
मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 9:39 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 10:09 PM IST

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वाराणसी : भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा का अंतिम संस्कार शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इससे पहले उनका पार्थिव शरीर चार्टर प्लेन से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया.

एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. अंतिम यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे विधायक पंकज सिंह सहित भाजपा के स्थानीय नेताओं और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज संदीप कुमार भी शामिल हुए.

अंतिम संस्कार की वैदिक प्रक्रिया के तहत बेटे युवराज राणा और अन्य परिजनों ने चिता की परिक्रमा की. इसके बाद बेटे युवराज राणा ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की.

पंचतत्व में विलीन हुए शूटर जसपाल राणा. (Video Credit; ETV Bharat)

11 दिनों से मैक्स में थे भर्ती : जर्मनी से वापस लौटते वक्त जसवंत राणा की फ़्लाइट में ही तबीयत खराब हो गई थी. बीते 11 दिनों से दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. उनका पार्थिव शरीर देहरादून से लगभग 3:45 बजे वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया, जहां बीजेपी नेता और उनके फैंस ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

गॉड ऑफ ऑनर दिया गया : उनकी शवयात्रा एयरपोर्ट रोड से होते हुए पांडेपुर, तेलियाबाग, लहुराबीर होते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंची. गंगा के किनारे अलग से उनकी चिता को सजाया गया, जहां पूरे विधि विधान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें गॉड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

इंटरनेशनल शूटर संदीप कुमार ने कहा, हम सभी के लिए बेहद दुख की घड़ी है. हमें उम्मीद भी नहीं थी कि यह अचानक हो जाएगा. सर का जाना हमारे लिए एक ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है. हम सब यहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं.

गॉड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई.
गॉड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

600 से ज्यादा राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय मेडल : जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तरकाशी में हुआ था, हालांकि वह मूल रूप से टिहरी के रहने वाले थे. उनके पिता 1971 युद्ध के पूर्व सैनिक और आईटीबीपी अधिकारी रहे. जसपाल राणा को गोल्डन ब्वॉय कहा जाता है. उन्होंने 600 से ज्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं.

मणिकर्णिका घाट पर बैठे विधायक पंकज सिंह और परिजन.
मणिकर्णिका घाट पर बैठे विधायक पंकज सिंह और परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

2006 एशियाड उनके जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय माना जाता है. 2006 दोहा एशियाई गेम्स में उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में वर्ल्ड इक्वलिंग स्कोर बनाया था और तीन गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता था. 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, खेल के साथ-साथ जसपाल राणा राजनीति में भी सक्रिय थे. जसपाल राणा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परिवार से भी रिश्ता है. उनकी बहन सुषमा सिंह की शादी नोएडा से विधायक पंकज सिंह से हुई है.

यह भी पढ़ें : असम विमान हादसे में अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद, 2014 में वायुसेना में हुए थे भर्ती, शादी की चल रही थी तैयारी

Last Updated : June 13, 2026 at 10:09 PM IST

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जसपाल राणा का अंतिम संस्कार
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