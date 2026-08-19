अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अखिल श्योराण अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित, बागपत में जश्न का माहौल
19वें एशियन गेम्स में अखिल ने एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:22 PM IST
बागपत: जनपद के अंगदपुर जौहड़ी गांव के किसान परिवार में जन्मे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अखिल श्योराण को भारत सरकार खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित किया है. जिससे खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है.
अखिल श्योराण ने स्कूली दिनों से ही निशानेबाजी में रुचि लेने लगे थे. कुछ अलग करने की लगन और लगातार कठिन परिश्रम के बूते उन्होंने विश्व के शीर्ष निशानेबाजों में अपनी पहचान बनाई और देश के लिए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की.
अखिल के पिता रविंद्र श्योराण ने बताया कि अखिल ने वर्ष 2007 में मेरठ स्थित गॉडविन स्कूल में पढ़ाई के दौरान वुशु खेल से शुरुआत की थी. वर्ष 2008 में उसने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी शुरू की. वर्ष 2010 में पहली बार नेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतकर सफलता का सिलसिला शुरू किया. इसके बाद चीन में आयोजित एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में उसने दो पदक जीते.
चीन में कोविड के कारण वर्ष 2023 में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में अखिल ने एयर राइफल स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ देश के लिए स्वर्ण पदक जीता. इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक कांस्य और एक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा. अखिल की उपलब्धि पर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में उसे यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया और प्रतिष्ठित लक्ष्मण अवॉर्ड से भी सम्मानित किया.
अब अर्जुन अवॉर्ड के लिए खिलाड़ियों की सूची में नाम शामिल होने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है. पिता रविंद्र सिंह, माता ममता देवी और पत्नी श्रीयका ने भी खुशी जताई है. जिले के निशानेबाजों और प्रशिक्षकों ने भी अखिल की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है.
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश, शेखर, जितेंद्र, संजीव तोमर, अवनी और प्राची ने अखिल के घर पहुंचकर उनके परिजनों को मिठाई खिलाई और बधाई दी. उन्होंने कहा कि अखिल उनके परिवार का सदस्य और उनका पोता है. उन्होंने अखिल की उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव बताया.
ये भी पढ़ें: एथलीट प्रियंका गोस्वामी को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड; पूर्वोत्तर रेलवे में पोस्टेड, माता-पिता बेहद खुश