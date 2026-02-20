ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव: सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत, इस अनोखी कारीगरी ने जीता सबका दिल

सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत ( ETV BHARAT )

मंडी: मंडी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के तहत इस बार इंदिरा मार्केट की छत पर सजा सरस मेला खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह मेला केवल खरीदारी का स्थान नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध विरासत, पारंपरिक स्थापत्य कला और स्थानीय हस्तशिल्पकारों की प्रतिभा का जीवंत मंच बनकर उभरा है. यहां संस्कृति, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. देशभर से पहुंचे स्वयंसहायता समूह सरस मेले में 14 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों और मंडी जिले के 14 विकास खंडों के स्वयंसहायता समूहों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. हस्तनिर्मित वस्त्र, पारंपरिक खाद्य उत्पाद, सजावटी सामान और लोककला की विविध झलकियां यहां देखने को मिल रही हैं. हर स्टॉल अपने क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की कहानी कहता नजर आता है, जिससे मेले का माहौल जीवंत और रंगीन बन गया है. सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत (ETV BHARAT) छज्जू राम की कारीगरी बनी खास पहचान इसी मेले में बालीचौकी तहसील के पंजाई गांव डोभा निवासी हस्तशिल्पकार छज्जू राम का स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वे हिमाचल की पारंपरिक काष्ठकुणी और पगौड़ा शैली के मंदिरों को छोटे-छोटे सुंदर मॉडलों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. लकड़ी से बने इन मंदिर मॉडलों में बारीक नक्काशी और पारंपरिक संरचना की झलक साफ दिखाई देती है.