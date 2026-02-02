ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव: सराज के 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण

सराज/मंडी: हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर में 16 फरवरी से अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज होने जा रहा है. हर साल शिवरात्रि महोत्सव में मंडी रियासत के करीब 300-250 देवी-देवता शिरकत करते हैं. प्रशासन द्वारा भी उन्हें देवी-देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव का निमंत्रण भेजा जाता है, जिनका बकायदा पंजीकरण हुआ है. पंजीकरण के लिए देवता के पुराने इतिहास को भी देखा जाता है.

सराज के 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण

हालांकि मंडी के रियासत काल में शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले कई देवी-देवता अब किन्हीं कारणों से महोत्सव में भागीदार नहीं होते हैं. बावजूद इसके शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचने वाले देवी-देवताओं का आंकड़ा 300 तक पहुंच जाता है. इसमें कुछ देवी-देवता ऐसे भी हैं, जो बिना किसी निमंत्रण के भी पहुंचते हैं. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देवी-देवताओं को निमंत्रण देने के अब सिर्फ चंद ही शेष बचे हुए हैं. इसके लिए अब तक प्रशासन की ओर से करीब 200 से ज्यादा देवी-देवताओं को निमंत्रण पर भेजे जा रहे हैं. वहीं, सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत उपमंडल थुनाग और उपमंडल बालीचौकी में भी 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र दिए गए हैं. प्रशासन ने स्वयं ही देवी-देवता कमेटी को संपर्क कर निमंत्रण पत्र देना भी शुरू कर दिया है.

थुनाग में 11 देवी-देवताओं को भेजा निमंत्रण

एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने बताया कि मंडी जिला प्रशासन की ओर से थुनाग उपमंडल के 11 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है. इन 11 देवी-देवताओं में विष्णु मतलोड़ा, मगरू महादेव, देव बायला नारायण, देवी बायला गुसैण, देव चपलादूं बिहणी (छतरी), देव तुगासीं, देवी महामाया, देव सुमूनाग, देव नलवागी, देव गरल सराची, देवी मड़भख्खण देओल शामिल हैं. जिला प्रशासन से निमंत्रण मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र देना शुरू कर दिया है. शनिवार को एसडीएम थुनाग ने स्वयं जाकर जंजैहली के देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया है.