अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव: सराज के 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण

छोटी काशी मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं.

शिवरात्रि महोत्सव के लिए देवी-देवताओं को निमंत्रण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
सराज/मंडी: हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर में 16 फरवरी से अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज होने जा रहा है. हर साल शिवरात्रि महोत्सव में मंडी रियासत के करीब 300-250 देवी-देवता शिरकत करते हैं. प्रशासन द्वारा भी उन्हें देवी-देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव का निमंत्रण भेजा जाता है, जिनका बकायदा पंजीकरण हुआ है. पंजीकरण के लिए देवता के पुराने इतिहास को भी देखा जाता है.

सराज के 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण

हालांकि मंडी के रियासत काल में शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले कई देवी-देवता अब किन्हीं कारणों से महोत्सव में भागीदार नहीं होते हैं. बावजूद इसके शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचने वाले देवी-देवताओं का आंकड़ा 300 तक पहुंच जाता है. इसमें कुछ देवी-देवता ऐसे भी हैं, जो बिना किसी निमंत्रण के भी पहुंचते हैं. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देवी-देवताओं को निमंत्रण देने के अब सिर्फ चंद ही शेष बचे हुए हैं. इसके लिए अब तक प्रशासन की ओर से करीब 200 से ज्यादा देवी-देवताओं को निमंत्रण पर भेजे जा रहे हैं. वहीं, सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत उपमंडल थुनाग और उपमंडल बालीचौकी में भी 42 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र दिए गए हैं. प्रशासन ने स्वयं ही देवी-देवता कमेटी को संपर्क कर निमंत्रण पत्र देना भी शुरू कर दिया है.

थुनाग में 11 देवी-देवताओं को भेजा निमंत्रण

एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने बताया कि मंडी जिला प्रशासन की ओर से थुनाग उपमंडल के 11 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है. इन 11 देवी-देवताओं में विष्णु मतलोड़ा, मगरू महादेव, देव बायला नारायण, देवी बायला गुसैण, देव चपलादूं बिहणी (छतरी), देव तुगासीं, देवी महामाया, देव सुमूनाग, देव नलवागी, देव गरल सराची, देवी मड़भख्खण देओल शामिल हैं. जिला प्रशासन से निमंत्रण मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र देना शुरू कर दिया है. शनिवार को एसडीएम थुनाग ने स्वयं जाकर जंजैहली के देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया है.

सराज में 42 देवी-देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव का निमंत्रण (ETV Bharat)

बालीचौकी में 59 देवी देवताओं को निमंत्रण

एसडीएम बालीचौकी विचित्र सिंह ठाकुर ने बताया कि बालीचौकी उपमंडल के अधीन 59 देवी-देवताओं का निमंत्रण पत्र आए हैं. जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आराध्य देव शैट्टीनाग, चुंजवाला, बिठठू नारायण सहित 31 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा है. जबकि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के 28 देवी-देवताओं को निमंत्रण प्राप्त होते हैं. जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा देवी-देवताओं के मंदिरों में दिया जा रहा है. गौरतलब है कि बालीचौकी उपमंडल दो विधानसभा सराज और द्रंग के बीच में बंटा हुआ है.

मंडी में शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां

वहीं, मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से पहले शहर में कुल 151 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात के समय प्रकाश की व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं. मेयर ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी शहर में देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए शहर की सुंदरता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. रंग-रोगन के कार्यों के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत किया जा रहा है. नगर निगम की टीमें नियमित रूप से सफाई अभियान चला रही हैं, ताकि शहर साफ-सुथरा और आकर्षक नजर आए.

