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Shimla Summer Festival: स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में किसे मिला फर्स्ट प्राइज, कौन रहा डॉग शो का चैंपियन?

शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल के तहत आज स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता और डॉग शो का आयोजन किया गया.

शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल
शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:00 PM IST

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शिमला: अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत आज स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. निर्णायक मंडल ने प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर विजेताओं का चयन किया गया. प्रतियोगिता में शिमला शहरी से विधायक हरीश जनारथा ने बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए. आयोजकों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों और उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में कुल 216 बच्चों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हुआ था, जिनमें 123 बच्चों ने आज प्रतियोगिता में भाग लिया. 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग में कुल 27 प्रतिभागी शामिल रहे, जिनमें शिवान्या पुत्री अंकुर भगता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. जबकि विहम पुत्र अंकित ठाकुर द्वितीय और जोरावर सिंह पुत्र इंदरजीत सिंह तृतीय स्थान पर रहे.

स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में उमड़ी भीड़
स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

इसी प्रकार, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग में 64 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें अद्विका पुत्री स्वातिनाम शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया. कनिका ठाकुर पुत्री विक्रम ने द्वितीय और अव्युक्त वर्मा पुत्र विकेश वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसके अलावा, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग में कुल 32 बच्चों ने भाग लिए, जिनमें अगमप्रीत पुत्र रणदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे. कैरव पुत्र विकेश वर्मा ने द्वितीय और सियारा गुप्ता पुत्री ऋषव गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.

विजेताओं को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की गई. मुख्यातिथि विधायक शिमला शहरी हरीश जनारथा ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में डॉ. पूनम कंवर, डॉ. चंद्रकांता, डॉ. पवना, डॉ. नीलम पठानिया, डॉ. मधु मतैन, डॉ. सनी बंगा और डॉ. रिया शामिल रहे.

डब्बी ने जीता डॉग शो का चैंपियन खिताब

वहीं, अंतरराष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 के तहत आज एक आकर्षक एवं रोमांचक डॉग शो का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में विभिन्न नस्लों के कुल 28 कुत्तों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा, अनुशासन एवं विशेष कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता को तीन श्रेणियों में आयोजित किया गया, जिनमें बड़ी श्रेणी (Large Category) में 12, मध्यम श्रेणी (Medium Category) में 9 और छोटी श्रेणी (Small Category) में 7 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

डब्बी ने जीता डॉग शो का चैंपियन खिताब
डब्बी ने जीता डॉग शो का चैंपियन खिताब (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के तहत रघुवीर सूद के कुत्ते "डब्बी" ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए डॉग शो का चैंपियन खिताब अपने नाम किया. बड़ी श्रेणी में रघुवीर सूद के कुत्ते "डब्बी" ने पहला पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार श्वेता शर्मा के कुत्ते बडी और तृतीय पुरस्कार बलविंदर के कुत्ते कोको ने हासिल किया.

इसी प्रकार, मध्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अंकुर के कुत्ते लियो, द्वितीय पुरस्कार शिल्पा के कुत्ते लैला और तृतीय पुरस्कार आइवी के कुत्ते कॉफी ने हासिल किया. वहीं, छोटी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार डॉ. अंजलि चौहान के कुत्ते टफी, द्वितीय पुरस्कार रितेश के कुत्ते पफी और तृतीय पुरस्कार सुरज के कुत्ते जेसी को मिला.

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