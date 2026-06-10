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Shimla Summer Festival: स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में किसे मिला फर्स्ट प्राइज, कौन रहा डॉग शो का चैंपियन?

शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल ( ETV Bharat )

शिमला: अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत आज स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. निर्णायक मंडल ने प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर विजेताओं का चयन किया गया. प्रतियोगिता में शिमला शहरी से विधायक हरीश जनारथा ने बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए. आयोजकों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों और उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में कुल 216 बच्चों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हुआ था, जिनमें 123 बच्चों ने आज प्रतियोगिता में भाग लिया. 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग में कुल 27 प्रतिभागी शामिल रहे, जिनमें शिवान्या पुत्री अंकुर भगता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. जबकि विहम पुत्र अंकित ठाकुर द्वितीय और जोरावर सिंह पुत्र इंदरजीत सिंह तृतीय स्थान पर रहे. स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat) इसी प्रकार, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग में 64 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें अद्विका पुत्री स्वातिनाम शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया. कनिका ठाकुर पुत्री विक्रम ने द्वितीय और अव्युक्त वर्मा पुत्र विकेश वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसके अलावा, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग में कुल 32 बच्चों ने भाग लिए, जिनमें अगमप्रीत पुत्र रणदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे. कैरव पुत्र विकेश वर्मा ने द्वितीय और सियारा गुप्ता पुत्री ऋषव गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.