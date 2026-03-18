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BHU में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी; विज्ञान और आत्मा से है वेदों का संबंध, विद्वानों ने ऐसे बताई महत्ता

काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा आयोजन, देशभर से कई विद्वान पहुंचे हैं.

बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते अतिथि.
बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:17 AM IST

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Updated : March 18, 2026 at 11:26 AM IST

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वाराणसी : वैदिक विज्ञान केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सोमवार 16 मार्च से 18 मार्च तक वैदिक विज्ञान के विविध स्‍वरूप विषय पर तीन दिवसीय अंतररार्ष्ट्रीय संगोष्‍ठी का आयोजन किया गया है. संगोष्‍ठी का उद्घाटन सोमवार को हुआ. इस संगोष्‍ठी में देशभर की वैदिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रोफेसर बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं. संगोष्‍ठी में समय के साथ बदल नहीं ज्योतिषीय गणना धार्मिक अनुष्ठानों व अन्य चीजों पर मंथन होगा.

मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि वैदिक विज्ञान केन्‍द्र केवल एक डिग्री देने वाला केन्‍द्र बनकर न रह जाये, बल्कि वेद विज्ञान के प्रसार में आगे बढ़े और वेद से सम्‍बन्धित नये-नये शोध करे. भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा वेद के क्षेत्र में नितनवीन आयाम स्‍थापित करे. कुलपति ने कहा कि वैदिक विज्ञान के शोध के क्षेत्र में वैदिक विज्ञान केन्‍द्र की पहचान सम्‍पूर्ण विश्‍व में हो. ऐसी योजना पांच वर्ष के लिए बनानी चाहिए.


संगोष्ठी के मुख्‍य वक्‍ता प्रो. मुरली मनोहर पाठक, कुलपति श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने कहा कि जीव वक्‍ता (प्रजा इदं सर्वं) आपने सेमिनार के सभी उप विषयों पर विस्‍तार से प्रकाश डाला यज्ञ सृष्टि का कूल है - ''अयं यज्ञो भुवनस्‍य नाभि:'' , जिससे सम्‍पूर्ण सृष्टि प्रक्रिया आरम्‍भ होती है. यज्ञ सप्‍ततन्‍तु है पंचयाम है त्रिगुणित है. आयुर्विज्ञान, पर्यावरण, वात, पित्‍त, कफ ये तीनों एक दूसरे से परस्‍पर सम्‍बद्ध है, यदि पर्यावरण को (वेद विदित) माता के तुल्‍य माना जाने लग जाएं तो हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे.



संगोष्ठी के विशिष्‍ट वक्‍ता प्रो. श्याम नारायण लाभ, जन्तु विज्ञान विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ने कहा कि यह समय अति दुर्लभ है कि एक मंच पर इतने सारे विद्वान् एकत्रित हुए हैं. आपने शरीर और आत्‍मा के एकीकरण की बात की और बताया कि जीवन को समझने के लिए मृत्‍यु को भी समझना आवश्‍यक है. विश्‍व के सभी विषय वेद में समाहित हैं. उन्‍होंने पंचमहाभूत से बनी मानव देह के विज्ञान और आत्‍मा के सम्‍बन्‍ध को समझाया.


उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रो. रमाकान्त पाण्डेय ने चतुर्विद्य: प्रस्‍थान पर विस्‍तार से विचार प्रस्‍तुत किए. प्रो. रमाकान्त पाण्डेय ने कहा कि प्रत्‍यभिज्ञ: प्रस्‍थान को प्रचल में बताया ''ब्रहंसत्‍यं जगन्मिथ्‍या'' है. भारतीय ज्ञान पर‍ंपरा का परीक्षण करने की आवश्‍यकता है. गांव के लोगों में व्‍याप्‍त ज्‍योतिषीय ज्ञान को समझने व प्रकाश में लाने की आवश्‍यकता बताई तथा संस्‍कृत व वैदिक ज्ञान विज्ञान को पुन: स्‍थापित करने पर जोर दिया. इसके अलावा आभूषण विज्ञान, रथ निर्माण विज्ञान का भी वर्णन किया. ऋग्‍वेद में वर्णित दुर्ग निर्माण व नाट्यशास्‍त्र, विमानशास्‍त्र आदि का ज्ञान साझा किया.



श्रीवेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रो. सन्निधान सुदर्शन शर्मा ने बताया कि प्राण, हृदय प्राण, नाड़ियों-उपनाड़ियों, दर्शनीय व अदर्शनीय अस्थियों की जानकारी साझा की. साथ ही सूर्य मण्‍डल, सप्‍त सूर्य का समूह कश्‍यप नामक सूर्य से सात सूर्य का उत्‍पादन, सूर्य ऊर्जा ग्रहण, काल से संबंधित जानकारी साझा की.

विशिष्‍टल अतिथि प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, पूर्व संकायप्रमुख, संस्‍कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने कहा कि आज महामना की कल्‍पना साकार रूप ले रही है. जहां प्राचीन विधाओं के विशेषज्ञ के साथ-साथ मार्डन साईंस के विद्वान भी हैं. प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय ने जल के 4 अवयवों, चार प्रकार की अग्नि का वर्णन किया. कहा कि भारतीय ज्ञान पर‍ंपरा की शुरुआत विश्‍व पटल पर नजर आती है. इसका उदाहरण जब अरब ने गणित को भारत से लिया. आज भी आधुनिक विज्ञान में बहुत से ऐसे रहस्‍य हैं, जिसमें शोध की आवश्‍यकता है. हमारा वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर नई दिशा प्रदान कर सकता है.

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Last Updated : March 18, 2026 at 11:26 AM IST

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