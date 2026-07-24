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सेल्फ केयर डे : तनाव, स्क्रीन टाइम और खराब जीवनशैली बना रहे बीमार, जानिए कैसे भाग-दौड़ के जीवन में रहें स्वस्थ

इलाज से ज्यादा जरूरी है समय रहते सेल्फ-केयर और बीमारी की रोकथाम.

अंतरराष्ट्रीय सेल्फ-केयर दिवस
अंतरराष्ट्रीय सेल्फ-केयर दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 7:01 AM IST

4 Min Read
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जयपुर : हर साल 24 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सेल्फ केयर दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है. यह दिन याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की देखभाल कभी-कभार की जाने वाली गतिविधि नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है, क्योंकि आधुनिक जीवनशैली ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है. सुबह उठते ही मोबाइल देखना, घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, समय के अभाव में हेल्दी डाइट छोड़ देना, तनाव को सामान्य मान लेना और तब तक डॉक्टर के पास न जाना जब तक बीमारी गंभीर न हो जाए. ये आदतें अब करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. यही कारण है कि तकनीक और सुविधाओं के इस दौर में लोग पहले की तुलना में अधिक बीमार हो रहे हैं.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के प्रेसिडेंट डॉ. पीआर सोडानी का कहना है कि सेल्फ केयर केवल बीमारी होने पर उसका उपचार ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि बीमारियों की रोकथाम की सोच और जीवनशैली अपनाने का नाम है. आज लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी प्राप्त करना और उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाना बेहद आवश्यक है. नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित जीवनशैली और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने जैसी आदतें व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं.

डॉ. पंकज आनंद, इंटरनल मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

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मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग यानी हर सात में से एक व्यक्ति, किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ जीवन जी रहा है. चिंता और अवसाद सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं. बढ़ता कार्यभार, डिजिटल निर्भरता, सामाजिक अलगाव और प्रतिस्पर्धा ने मानसिक स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बना दिया है. इंटरनल मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. पंकज आनंद का कहना है कि सेल्फ केयर का अर्थ अपनी सेहत पर नजर रखना है, न कि स्वयं डॉक्टर बन जाना. रक्तचाप, रक्त शर्करा, वजन, नींद और मानसिक स्वास्थ्य जैसे संकेतकों की नियमित निगरानी जरूरी है, लेकिन किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज करना या बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेना खतरनाक हो सकता है.

लाइफस्टाइल डिजीज बन रही सबसे बड़ी चुनौती : चिकित्सकों के अनुसार मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियां (NCDs) तेजी से बढ़ रही हैं. WHO के मुताबिक दुनिया में होने वाली लगभग 74 प्रतिशत मौतें इन्हीं बीमारियों के कारण होती हैं. इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती चरण में इनमें स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, इसीलिए इन्हें अक्सर 'साइलेंट डिजीज' कहा जाता है. भारत में बदलती जीवनशैली, जंक फूड, शारीरिक गतिविधियों में कमी और बढ़ते तनाव के कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय सेल्फ-केयर दिवस
सेल्फ केयर के आधार. (ETV Bharat GFX)

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नारायण सेवा संस्थान की डायरेक्टर पलक अग्रवाल का कहना है कि उपचार केवल अस्पताल तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत उसके बाद होती है. दिव्यांगजन एवं पुनर्वास प्राप्त कर रहे लोगों के लिए नियमित फिजियोथेरेपी, सहायक उपकरणों का सही एवं निरंतर उपयोग, संतुलित पोषण और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आत्म-देखभाल (सेल्फ-केयर) के मूल आधार हैं.

राजस्थान से जुड़े आंकड़े : राजस्थान में भी लाइफस्टाइल डिजीज तेजी से बढ़ रही हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20 प्रतिशत लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप या दोनों समस्याएं पाई गई हैं. वहीं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार राज्य में करीब 18 प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप और लगभग 9 प्रतिशत वयस्क मधुमेह से प्रभावित हैं. चिकित्सकों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को बीमारी का पता गंभीर जटिलता आने के बाद ही चलता है.

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