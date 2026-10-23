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ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर सौर ऊर्जा के भविष्य पर मंथन को जयपुर में जुटे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और रिसचर्स

अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रिसचर्स ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सवाल हों या कम धूप में सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तकनीक, विज्ञान के इन अलग-अलग पहलुओं पर राजस्थान विश्वविद्यालय में देश-विदेश के वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं. विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्मेंट की ओर से हो रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICAPST-2026 में करीब 250 प्रतिभागी शामिल हैं. इनमें दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और जापान सहित विभिन्न भारत के विभिन्न इंस्टीट्यूट से आए वैज्ञानिक और रिसचर्स अपने शोध और अनुभव साझा कर रहे हैं.