ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर सौर ऊर्जा के भविष्य पर मंथन को जयपुर में जुटे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और रिसचर्स
राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है.
Published : October 23, 2026 at 7:26 PM IST
जयपुर: ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सवाल हों या कम धूप में सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तकनीक, विज्ञान के इन अलग-अलग पहलुओं पर राजस्थान विश्वविद्यालय में देश-विदेश के वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं. विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्मेंट की ओर से हो रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICAPST-2026 में करीब 250 प्रतिभागी शामिल हैं. इनमें दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और जापान सहित विभिन्न भारत के विभिन्न इंस्टीट्यूट से आए वैज्ञानिक और रिसचर्स अपने शोध और अनुभव साझा कर रहे हैं.
अब अलग-अलग विषयों को जोड़कर होगी रिसर्च : आज के समय में किसी एक विषय तक सीमित रहकर रिसर्च करना पर्याप्त नहीं है. विज्ञान के सामने आने वाली नई चुनौतियों के समाधान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी और तकनीकों को एक साथ जोड़ना जरूरी हो गया. फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी प्रो. शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, ताकि छात्रों और शोधार्थियों से सीधे संवाद कर सकें. इससे छात्रों को अपने विषय से आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में हो रहे शोध को समझने और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ काम करने के अवसर मिल सकते हैं.
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ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क मैटर पर मंथन : इस दौरान मौजूद दक्षिण अफ्रीका की नॉर्थ-वेस्ट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च के डायरेक्टर प्रो. अमारे अबेबे ने ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़े विषयों पर विचार रखे. उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और संरचना समझने के लिए वैज्ञानिक शोध की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति से जुड़े कई सवाल आज भी वैज्ञानिकों के सामने चुनौती बने हैं. इन विषयों पर शोध से ब्रह्मांड को समझने के साथ ही भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों को जानने में मदद मिलती है. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के रिसचर्स और स्टूडेंट को गाइड करते हुए भविष्य में उनके लिए स्पेस रिसर्च में नए द्वार खुलने की भी बात कही.
कम धूप में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने पर काम : सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों और उनके व्यावहारिक इस्तेमाल पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई. दक्षिण अफ्रीका की नॉर्थ-वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रो. ऐशमोर माविरे ने सोलर थर्मल एनर्जी को क्लीन एनर्जी का महत्वपूर्ण सोर्स बताया. उन्होंने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, बिजली को स्टोर करने और नई तकनीकों के विकास की जरूरत पर जोर दिया. फ्रांस से आए डॉ. मैक्सिम गौजेविच ने बताया कि कम धूप और बादलों वाले इलाकों में भी सौर ऊर्जा का प्रभावी इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीकों पर काम किया जा रहा है. सोलर पैनल बादलों से छनकर आने वाली रोशनी से भी बिजली बना सकते हैं. इसके अलावा ऐसे हाइब्रिड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे मौसम के अनुसार बिजली का उत्पादन किया जा सके.
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स्पेस रिसर्च से नैनो साइंस पर चर्चा : सम्मेलन में परमाणु, प्लाज्मा और उच्च ऊर्जा भौतिकी, उन्नत सामग्री, नैनो साइंस, ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, पर्यावरण और कृषि से जुड़े शोध विषयों को शामिल किया है. आयोजन सचिव डॉ. संजय कुमार ने बताया कि इन चर्चाओं का उद्देश्य बेसिक साइंस और तकनीक के व्यावहारिक इस्तेमाल के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. इससे रिसचर्स को अपने काम में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने और दूसरे विषयों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने का अवसर मिल रहा है.
छात्रों के लिए खुल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शोध के रास्ते : प्रो. शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ऐसे आयोजन वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और युवा शोधकर्ताओं को अपने शोध कार्य साझा करने का मंच देते हैं. कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों के बीच संवाद से भविष्य में शोध सहयोग की संभावनाएं बन सकती है. इससे छात्रों को दूसरे संस्थानों और देशों में जाकर काम करने का अवसर भी मिल सकता है.
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