धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 19-23 जनवरी तक होगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, सीएम नायब सैनी आदि बद्री से करेंगे शुभारंभ

कुरुक्षेत्र में 19-23 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग राज्यों से क्राफ्ट मैन पहुंचेंगे.

इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव
इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव (Etv Bharat)
Published : January 17, 2026 at 2:21 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस बार इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा. महोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आदि बद्री से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. 19 जनवरी को इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ होगा. यह महोत्सव 19-23 जनवरी तक आयोजित होगा. कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सरस्वती तीर्थ के ऊपर इसका भव्य आयोजन किया जाएगा.

हवन-यज्ञ के साथ होगा कन्यापूजन: हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बताया कि "इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तर्ज पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया जा रहा है. इस बार महोत्सव में लाखों दिए की रोशनी से सरस्वती तीर्थ जगमगाएगा. इस भव्य आयोजन को लेकर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी प्रशासन द्वारा मांगा गया है. सात दिवसीय सरस्वती महोत्सव में हवन यज्ञ के साथ कन्या पूजन तथा सरस्वती तीर्थ की परिक्रमा का भी आयोजन इस बार किया जा रहा है. बच्चों द्वारा वहां पर रंगोलियां बनाई जाएगी. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा".

अलग-अलग राज्यों से पहुंचेंगे क्राफ्ट मैन
अलग-अलग राज्यों से पहुंचेंगे क्राफ्ट मैन (Etv Bharat)

अलग-अलग राज्यों से पहुंचेंगे क्राफ्ट मैन: उन्होंने बताया कि "इस बार इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में क्राफ्ट और सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा. जहां पर देश के अलग-अलग राज्यों में सबसे ज्यादा क्राफ्ट मैन पहुंचेंगे और अपनी क्राफ्ट कला का यहां पर प्रदर्शन करेंगे. यहां पर स्वदेशी बाजार भी लगाया जाएगा, ताकि भारत में बनी हुई स्वदेशी चीजों का प्रचार-प्रसार हो सके. इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तरह इंटरनेशनल सरस्वती में भी लाखों लोग शिरकत करेंगे".

