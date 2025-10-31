ETV Bharat / state

मां-बेटे के मिलन का इंतजार खत्म, आज मां रेणुका जी से मिलने आएंगे भगवान परशुराम

कंवर अजय बहादुर ने बताया कि कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में आर्यावर्त में हैहयवंशी श्रत्रिय राज करते थे. भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राज पुरोहित थे. इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ. इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ. महर्षि जमदग्नि सपरिवार इसी क्षेत्र में तपस्या मग्न रहने लगे. जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह तपे का टीला कहलाता है. वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मां रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम ने जन्म लिया. इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. अश्वत्थामा, ब्यास, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य व मारकंडेय के साथ अष्ठ चिरंजीवियों के साथ भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं.

यह मेला श्री रेणुका मां के वात्सल्य एवं पुत्र की श्रद्धा का एक अनूठा संगम है, जो असंख्य लोगों की अटूट श्रद्धा एवं आस्था का प्रतीक है. नारी देह के आकार में झील के रूप में स्थित हैं मां श्री रेणुका जीयहां नारी देह के आकार की प्राकृतिक झील, जिसे मां रेणुका जी की प्रतिछाया भी माना जाता है, स्थित है. इसी झील के किनारे मां रेणुका जी व भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर स्थित हैं. 6 दिवसीय इस मेले में आसपास के कई ग्राम देवता अपनी-अपनी पालकी में सुसज्जित होकर मां-बेटे के इस दिव्य मिलन में शामिल होते हैं. कई धार्मिक अनुष्ठान सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन, यज्ञ, प्रवचन एवं हर्षोल्लास इस मेले का भाग है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा के लोगों की इसमें अटूट श्रद्धा है.

दरअसल आज (31 अक्तूबर 2025) से यह अंतरराष्ट्रीय मेला शुरू हो रहा है, जो 5 नवम्बर तक चलेगा. यह मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मेलों में से एक है. हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में यह मेला मनाया जाता है. जनश्रुति के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम जामू कोटी से वर्ष में एक बार अपनी मां रेणुका जी से मिलने आते है. हर किसी को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार होता है, जब उनके आराध्य देव भगवान परशुराम अपनी मां से मिलने तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी पहुंचते हैं. मां-बेटे के इस मिलन का गवाह बनने के लिए हर वर्ष काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

सिरमौर: आखिरकार मां-बेटे के मिलन की वो पवित्र घड़ी फिर से आ गई है, जिसका साल भर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है. आज यानी शुक्रवार को भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका जी से मिलने तीर्थ स्थली श्री रेणुका जी आएंगे. इस उपलक्ष में अगले 6 दिन तक हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के अंतर्गत श्री रेणुका जी में अंर्तराष्ट्रीय मेले की धूम रहेगी.

महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा ऋषि लालायित थे. राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दतात्रेय से एक हजार भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वह सहस्त्रार्जुन कहलाए जाने लगा. एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने पहुंच गया. महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु एवं उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया और उसे समझाया कि कामधेनु गाय कुबेर जी की अमानत है, जिसे किसी को नहीं दिया जा सकता. यह सुनकर गुस्साए सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी. यह सुनकर मां रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई. राम सरोवर ने मां रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह समान हो गया.

उधर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन योगशक्ति से उन्हें अपनी जननी एवं जनक के साथ हुए घटनाक्रम का अहसास हुआ और उनकी तपस्या टूट गई. परशुराम अति क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उसे आमने-सामने के युद्ध के लिए ललकारा. परमवीर भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया. तत्पश्चात् भगवान परशुराम ने अपनी योगशक्ति से पिता जमदग्नि व मां रेणुका को जीवित कर दिया. माता रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रति वर्ष इस दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम को मिलने आया करेगी.

ये भी है एक कथा

महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि तपस्या में लीन रहते थे. ऋषि पत्नी रेणुका पतिव्रता रहते हुए धर्म कर्म में लीन रहती थी. वे प्रतिदिन गिरि गंगा का जल पीते थे और उससे ही स्नान करते थे. उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका कच्चे घड़े में नदी से पानी लाती थी. सतीत्व के कारण वह कच्चा घड़ा कभी नहीं गलता था. एक दिन जब वह पानी लेकर सरोवर से आ रही थी तो दूर एक गंधर्व जोड़े को कामक्रीड़ा में व्यस्त देखकर वो भी क्षण भर के लिए विचलित हो गई और आश्रम देरी से पहुंची. ऋषि जमदग्नि ने अन्तर्ज्ञान से जब विलंब का कारण जाना तो वो रेणुका के सतीत्व के प्रति आशंकित हो गए और उन्होंने एक-एक करके अपने 100 पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया, परंतु उनमें से केवल पुत्र परशुराम ने ही पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का वध कर दिया.

इस कृत्य से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने पुत्र से वर मांगने को कहा तो भगवान परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा. माता रेणुका ने वचन दिया कि वो प्रति वर्ष इस दिन डेढ़ घड़ी के लिए अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिला करेंगी. तब से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका से मिलने आते है और यह मेला आरंभ होता है. तब की डेढ़ घड़ी आज के डेढ़ दिन के बराबर है और पहले यह मेला डेढ़ दिन का हुआ करता था, जो वर्तमान में लोगों की श्रद्धा व जनसैलाब को देखते हुए यह कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है.

