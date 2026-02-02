अयोध्या में एक कमरे में दिखेगा रामायण काल का वैभव, 7D तकनीक से लैस होगा अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय
आईआईटी मद्रास, फ्यूजन वी आर और अरविंद विनोद एसोसिएट संस्था चंडीगढ़ के एक्सपर्ट ने आधुनिक तकनीकी पर तैयार होने वाले म्यूजियम को वीडियो प्रेजेंटेशन दिया.
Published : February 2, 2026 at 8:53 PM IST
अयोध्या : अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के एक कमरे में बैठकर पर्यटक राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कर सकेंगे. राम मंदिर ट्रस्ट हाई टेक तकनीक पर आधारित 7डी म्यूजियम तैयार करा रहा है. ट्रस्ट के मुताबिक यह संग्रहालय जिज्ञासु युवाओं को भी कुछ नए तकनीकी सिखाएगा.
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने सरयू तट पर निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय का सोमवार को निरीक्षण किया और निर्माण संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक भी की. आईआईटी मद्रास, फ्यूजन वी आर और अरविंद विनोद एसोसिएट संस्था चंडीगढ़ के एक्सपर्ट ने आधुनिक तकनीकी पर तैयार होने वाले म्यूजियम को वीडियो प्रेजेंटेशन दिया.
महासचिव चंपत राय ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय ट्रस्ट को रिलीज पर मिल गया है. टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ गई है. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री म्यूजियम को भी देख रहे हैं. उनके पास बहुत ही अनुभव है. इस म्यूजियम को नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है. तथ्यात्मक जानकारी मिले, जिज्ञासु युवकों को यहां कुछ सीखने को मिले जैसे संबंध में बहुत सी बातों पर चिंतन किया गया है. उसी पर कार्य हो रहा है.
स्थान का अधिक से अधिक उपयोग हो इसके लिए इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है. आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट के साथ जो कुछ उपलब्ध है उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, लोगों में देखने के लिए जिज्ञासा बढ़े, इसी संबंध में यहां बैठकर चिंतन किया गया है. वहीं इस योजना में एक विशेष चर्चा हुई है. 70 एकड़ परिसर में व्यक्ति का घूमना संभव नहीं है. बहुत अधिक पैदल चलना पड़ेगा. सुरक्षा के तमाम कारण भी हो सकते है.
पूरे परिसर को एक कमरे में वॉकथ्रू वीडियो के माध्यम से वहां की नक्काशी, आइकोनोग्राफी, परकोटा के सभी मदिर, म्यूरल्स, मंदिर के चारों तरफ उर्ध वर्टिकल वॉल पर लगे भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग, सप्त ऋषि मंदिर, कुबेर टीला समेत सभी को एक कमरे में बैठकर ऐसे दिखाया जा सके, जो चलकर देखने का अहसास कराए, इसके बारे में भी तैयारी हो रही है.
