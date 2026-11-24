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अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: म्यूजिकल नाइट में स्वरूप खान ने बांधा समां, जमकर झूमे लोग

अजमेर: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में सोमवार को आस्था और परंपरा का संगम धार्मिक मेले में देखा गया. वहीं दूसरी ओर देर शाम मेला स्टेडियम में सुरों की बारिश में श्रोता जमकर झूमे. फिल्म पीके में ठरकी छोकरों और पद्मावत फिल्म में घूमर गीत से सुर्खियों में आए गायक स्वरूप खान ने बॉलीवुड और राजस्थानी गीतों पर जमकर धमाल मचाया.

अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 कई सुनहरी यादों के साथ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. सोमवार को देर शाम पुष्कर आए हजारों लोगों के लिए यादगार बन गई. बॉलीवुड में पार्श्व गायक और स्टेज परफार्मर स्वरूप खान ने अपनी गायकी से लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया. फिल्मों में उनकी ओर से गए ठरकी छोकरों और घूमर तो उन्होंने गाया ही साथ ही बॉलीवुड के कई एक से बढ़कर एक हिट गाने भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया.

राजस्थानी गीतों ने लुभाया : गायक स्वरूप खान पश्चिमी राजस्थान से है. लिहाजा बॉलीवुड के गीतों के साथ साथ उन्होंने राजथानी सुरों को साधा. राजस्थान के हिट गीतों को उन्होंने बखूबी गाया . इनमें पल्लो लटके, बना रे बागम झुला डालिया, मारो लेलो सुनो जी रामा पीर, केसरिया बालम गीत के सुरों से लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया.

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम : बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम में स्वरूप खान को सुनने के लिए भारी भीड़ के आने की आशंका में पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए भारी जाब्ता लगाया था. वहीं रविवार को भी पुष्कर मेले में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बॉलीवुड नाइट में प्रसिद्ध पार्श्व गायक अमित मिश्रा ने सुरीले सुरों का जादू बिखेरा. सुरों के जादू में लोग जमकर झूमे. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड गानों की झड़ी लगा दी. डेढ़ घंटे के स्टेज परफॉर्मेंस में उन्होंने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. पुष्कर मेले में प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने रविवार को अपनी शानदार गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. स्टेज पर आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड हिट गाने गाए. स्टेज पर उनका प्रदर्शन इतना धांसू था कि कई बार लोग नाचते-नाचते डी में आ गए. इससे पुलिस को भी उन्हें काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

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