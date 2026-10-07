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अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का टाइम टेबल जारी

सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का टाइम टेबल जारी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रम का तिथि वार पोस्टर जारी कर दिया है. इसके साथ ही अब देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों का इंतजार भी खत्म हो गया है. पर्यटक अब अपनी सहूलियत के अनुसार पुष्कर की होटलों में बुकिंग करवा पाएंगे. बुधवार को अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मेले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर तिथि वार पोस्टर का विमोचन किया.