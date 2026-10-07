अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का टाइम टेबल जारी
पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतोलिया, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, पानी से भरे मटके को लेकर दौड़ आदि प्रतियोगिताएं होंगी.
Published : October 7, 2026 at 6:18 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रम का तिथि वार पोस्टर जारी कर दिया है. इसके साथ ही अब देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों का इंतजार भी खत्म हो गया है. पर्यटक अब अपनी सहूलियत के अनुसार पुष्कर की होटलों में बुकिंग करवा पाएंगे. बुधवार को अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मेले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर तिथि वार पोस्टर का विमोचन किया.
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 की अनौपचारिक शुरुआत 10 नवंबर से होगी. 24 नवंबर तक मेला संपन्न होगा. इस बीच 17 से 24 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का तिथि वार टाइम टेबल जारी कर दिया है. पर्यटन विभाग में अधिकारी प्रद्युम्न सिंह देथा ने बताया कि 17 नवंबर को मेले की विधिवत शुरुआत ध्वजारोहण से होगी. इस दौरान पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतोलिया, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, पानी से भरे मटके को लेकर दौड़ आदि प्रतियोगिताएं होंगी. मेले के दौरान बॉलीवुड नाइट और इसमें शामिल होने वाले कलाकार को लेकर निर्णय अभी नहीं हुआ है. मेले में स्थानीय लोगों और पशुपालकों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.
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मेले में पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का टाइम टेबल:
17 नवंबर, पहला दिन:
- सुबह 10 बजे पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथू सिंह सोलंकी और उनके देसी विदेशी शिष्य पुष्कर के मेला ग्राउंड पर नगाड़ा वादन करेंगे.
- सुबह 10:30 बजे पुष्कर और उसके आसपास की स्थानीय महिलाएं मेला ग्राउंड की दीवारों पर लोक संस्कृति के अनुसार मांडना बनाएंगी. इनमें सबसे सुंदर मांडना बनाने वाली महिलाओं को बाद में पुरस्कृत भी किया जाएगा. मेला ग्राउंड पर ही पुष्कर की विभिन्न स्कूलों की छात्रों की ओर से सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति होगी.
- 11 बजे चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के बीच खेला जाएगा.
- शाम 6 बजे पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर रंगोली, दीपदान, अभिषेक, महाआरती होगी. इनमें बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक मौजूद रहेंगे.
- मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वॉइस ऑफ पुष्कर और राजस्थानी लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुति होगी.
18 नवंबर, दूसरा दिन :
- सुबह 10 से 11:30 पर लंगड़ी टांग, सतोलिया और गिल्ली डंडा की प्रतियोगिता विदेशी और स्थानीय लोगों के बीच खेली जाएगी.
- सुबह 11:30 बजे ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता.
- दोपहर 12 बजे ऊंट नृत्य.
- शाम 6:00 बजे वॉइस ऑफ पुष्कर
- शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति.
19 नवंबर, तीसरा दिन :
- सुबह 10 बजे स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के बीच कबड्डी मैच.
- सुबह 11:30 बजे घोड़े के नृत्य की प्रतियोगिता.
- दोपहर 1:00 बजे स्थानीय पंचायत समिति के विभिन्न गांव की टीमों के बीच रस्साकसी, वॉलीबॉल और कबड्डी का मैच.
- शाम 6:00 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, इनमें लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.
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20 नवंबर, चौथा दिन :
- सुबह 9 बजे आध्यात्मिक यात्रा. इसमें स्थानीय लोगों के अलावा संत और देसी विदेशी पर्यटक भी शामिल होंगे.
- दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर पंचायत समिति के विभिन्न गांव की टीमों के बीच विभिन्न पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं.
- दोपहर 4 बजे फूड एंड क्राफ्ट उत्सव और शिल्पग्राम का उद्घाटन.
- शाम 6:00 बजे पुष्कर सरोवर के जयपुर, ब्रह्म, वराह घाट पर महाआरती.
- शाम 7:00 बजे मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुति.
21 नवंबर, पांचवां दिन:
- सुबह 10 बजे मेला मैदान पर मूंछ प्रतियोगिता, इसमें देसी और विदेशी सभी भाग ले सकेंगे.
- सुबह 10:30 बजे पगड़ी बांधने और तिलक लगाने की प्रतियोगिता विदेशी पर्यटकों के बीच.
- सुबह 11 बजे फूड एंड क्राफ्ट उत्सव और शिल्पग्राम में विभिन्न प्रदर्शनियां.
- दोपहर 12 बजे पंचायत समितियां के विभिन्न गांव की टीमों के बीच विभिन्न खेलों का फाइनल मुकाबला.
- शाम 6:00 बजे पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाटों पर महाआरती.
- शाम 7 बजे मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुति.
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22 नवंबर, छठा दिन :
- सुबह 10 बजे स्थानीय और विदेशी महिलाओं के बीच चेयर रेस प्रतियोगिता.
- सुबह 10:30 बजे देसी और विदेशी महिलाओं की मटका दौड़ प्रतियोगिताी.
- सुबह 11:00 बजे फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल, शिल्पग्राम
- शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर के घाटों पर महाआरती
- शाम 7:00 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें प्रस्तुति देने वाले कलाकार अभी तय नहीं.
23 नवंबर, सातवां दिन :
- सुबह 10 बजे से फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल
- सुबह 11 बजे लगान स्टाइल क्रिकेट मैच
- शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर के पवित्र घाटों पर महाआरती
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकार तय नहीं
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24 नवंबर, आठवां दिन :
- सुबह 10:30 बजे विधिवत रूप से मेला संपन्न होगा. समापन समारोह में मेगा कल्चरल प्रोग्राम होंगे. पुरस्कार वितरण, ग्रुप डांस और कला जत्था यात्रा भी होगी. इसके अलावा मटका रेस और रस्साकसी की प्रतियोगिता भी होगी.
- शाम 6:00 बजे पुष्कर राज की महाआरती पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर होगी.