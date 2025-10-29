अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025: विधिवत आगाज कल, नगाड़ा वादन में बनेगा रिकॉर्ड
पुष्कर मेले का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को होगा. डिप्टी सीएम दीया ध्वजारोहण करेंगी. इससे पहले ब्रह्मा मंदिर में पूजन होगा.
Published : October 29, 2025 at 5:39 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का विधिवत आगाज गुरुवार को होगा. मेला ग्राउंड पर पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ध्वजारोहण करेंगी. इससे पहले जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजन होगा. डिप्टी सीएम दीया और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहेंगे. 5 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद के साथ पशुओं की प्रतियोगिताएं होंगी.
पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया ने बताया कि मंत्री रावत गुरुवार सुबह ब्रह्मा मंदिर में पूजा करेंगे. स्थानीय नागरिकों के साथ सांस्कृतिक यात्रा के रूप में मेला मैदान पहुंचेंगे, जहां पूजा के बाद ध्वजारोहण से मेले का आगाज होगा. पहली बार 101 नगाड़ों का वादन होगा. अद्भुत नगाड़ा वादन की प्रस्तुति को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए संस्था के अधिकृत अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये रिकॉर्ड दर्ज कर प्रमाण पत्र सौपेंगे. पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए प्रतियोगिताएं कराएगा.
डॉ. घीया ने बताया कि 4,849 पशु मेले में आ चुके हैं. इनमें 3028 अश्व और 1,420 ऊंट हैं. पशुओं की प्रतियोगिता 2 नवंबर से होगी. 4 नवंबर को ऊंट की नस्ल प्रतियोगिता होगी. मेला अनौपचारिक रूप से 22 अक्टूबर से चल रहा है, विधिवत शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी. गत वर्ष से कम पशु नजर आ रहे हैं. इनमें ऊंटों की संख्या आधी रह गई. तीन दिन से बारिश के चलते सर्दी अचानक बढ़ गई. डॉ. घीया ने बताया कि मेले में बदले मौसम का असर दिख रहा है. उम्मीद है कि मेले में पशुओं की संख्या बढ़ेगी.
घोड़ों की बिक्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी: डॉ. घीया ने बताया कि घोड़ों की बिक्री पर पांच फीसदी जीएसटी लगाई है. इससे पहले राज्य के बाहर जाने वाले पशुओं पर सेल टैक्स था.
पर्यटन विभाग के 5 नवंबर तक कार्यक्रम
- 30 अक्टूबर: ध्वजारोहण से मेले का विधिवत आगाज. स्थानीयऔर विदेशी महिलाएं मेला मैदान में मंडाना बनाएंगी. विदेशी और स्थानीय लोगों में फुटबॉल मैच.
- 31 अक्टूबर: ऊंटों की शृंगार और नृत्य प्रतियोगिता.नॉर्थ जोन सेंटर का सांस्कृतिक कार्यक्रम.
- 1 नवंबर: लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे. लोकल बैंड की प्रस्तुति. दिन में इंटर पंचायत ग्रामीण खेलकूद होंगे.
- 2 नवंबर: सुबह आध्यात्मिक यात्रा. शाम को मेला मैदान पर बेस्ट ऑफ राजस्थान और पदमश्री गुलाबो की प्रस्तुति.
- 3 नवंबर: विदेशी सैलानी और स्थानीय लोगों में क्रिकेट मैच. मेला मैदान में मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता होगी. मूंछ और साफा बांधो प्रतियोगिता.
- 4 नवंबर : मटका दौड़ में विदेशी के साथ ग्रामीण महिलाएं भाग लेंगी. शाम को धार्मिक नृत्य नाटिका.
- 5 नवंबर: कला कारवां होगा. शाम को पुरस्कार वितरण.