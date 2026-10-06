अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज 10 नवंबर से..पावणो को सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता के टाइम टेबल का इंतजार
मेला प्रशासन, पर्यटन और पशुपालन विभाग मिलकर लगाता है. रूपरेखा इनके तालमेल से तैयार होगी. कार्यक्रम 18 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं घोषित.
Published : October 6, 2026 at 7:57 PM IST
अजमेर: अजमेर: पर्यटन विभाग, पशु कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 10 नवंबर से शुरू होगा. मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं 17 से 24 नवंबर तक होगी. 20 नवंबर (देवउठनी एकादशी ) से 24 नवंबर (कार्तिक पूर्णिमा) तक धार्मिक मेला चलेगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और तीर्थ दर्शन को पुष्कर आएंगे, लेकिन विदेशी सैलानियों को मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के टाइम टेबल का इंतजार है. पर्यटन विभाग की मानें तो संभवतया 18 अक्टूबर के बाद मेले से जुड़े कार्यक्रमों का टाइम टेबल घोषित किया जा सकता है.
पुष्कर पशु मेले में देशी-विदेशी पर्यटकों से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी. इसमें विदेशी सैलानियों की पगड़ी बांधने, लेडीज की चेयर रेस, मूंछ एवं जोर आजमाइश के लिए रस्साकसी, मटका दौड़, पारंपरिक मांडणा प्रतियोगिता शामिल होंगी. विवाद के चलते इस बार मुमल प्रतियोगिता को लेकर संशय है. इसके अलावा पशु प्रतियोगिता में ऊंट की सज्जा, ऊंट एवं घोड़ों के डांस की प्रतियोगिता पर्यटकों को लुभाएगी. पुष्कर के मिट्टी के दड़ों पर बड़ी संख्या में ऊंट और घोड़े को एक साथ देखना देशी विदेशी पर्यटकों को रोमांचित करता है. यही आकर्षण सात समंदर पार से पर्यटकों को पुष्कर खींच लाता है. पुष्कर की 500 से अधिक होटलों और रिसॉर्ट में दो माह पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है.
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बुकिंग से पहले जानना चाह रहे कार्यक्रम: पुष्कर होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु पारीक ने कहा कि पर्यटन विभाग ने पुष्कर में सांस्कृतिक एवं प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी नहीं किए. विदेशी पर्यटक कॉल और ईमेल से होटल संचालकों से पुष्कर मेले के कार्यक्रम पूछ रहे हैं. विदेशी पसंदीदा कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के हिसाब से बुकिंग कराते हैं. इस कारण होटल में बुकिंग प्रभावित हो रही है. पावणे कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. कार्यक्रम तय होने के बाद होटल बुकिंग में गति आएगी.
कार्यक्रम जल्द जारी करने की मांग: पुष्कर होटल एसोसिएशन के संरक्षक राजेंद्र महावर बोले, पुष्कर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटक हैं. विदेशी पर्यटकों के लिए पुष्कर मेला हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है. पर्यटक मेले में कार्यक्रमों की सूची मांग रहे है. प्रशासन ने तिथिवार कार्यक्रम तय नहीं किए. ऐसे में पर्यटक वेट एंड वॉच पर हैं. इससे होटलों में बुकिंग की गति रफ्तार नहीं पकड़ रही है. पर्यटक पुष्कर का प्लान करते हैं तो वे तय कर आते हैं कि यहां कितने दिन रूकेंगे. पुष्कर मेले के कार्यक्रम की सूची जारी होने से उनके लिए बुकिंग आसान रहती है. प्रशासन को कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता की तिथिवार सूची जल्द जारी करनी चाहिए.
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18 अक्टूबर तक जारी होगा कार्यक्रम : अजमेर पर्यटन विभाग के अधिकारी योगेश खत्री ने बताया कि मेला 10 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं 17 से 24 नवंबर तक होंगी. सात दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला मैदान में शाम को और प्रतियोगिताएं सुबह होंगी. मेला जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग मिलकर लगा रहे हैं तो कार्यक्रमों की रूपरेखा तालमेल से तैयार की जाएगी. संभवतया 18 अक्टूबर के बाद तिथिवार कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं की सूची जारी कर देंगे. 7 दिन के कार्यक्रम में पहले चार दिन लोक संस्कृति से जुड़े नृत्य, वाद्य वादन और गायन कार्यक्रम होते हैं. शेष दो दिन ख्यातनाम कलाकार प्रस्तुति देंगे. इनमें बॉलीवुड नाइट खास रहेगी. अंतिम दिन कार्तिक मेला होता है. लिहाज ज्यादा भीड़ को देखते बॉलीवुड नाइट दो दिन पहले कराने का विचार है.
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