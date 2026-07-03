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भोपाल में थैला निकालने वाली मशीन वापस फेंक रही सिक्के, धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल

अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, दावों का दम निकला. भोपाल में थैला एटीएम खराब. बाजारों में धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL BAG ATM MACHINES
भोपाल में थैला निकालने वाली मशीन वापस फेंक रही सिक्के (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:34 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है. इसके तहत सिंगल-यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने का संकल्प भी दोहराया जाता है. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है. शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए थैला एटीएम महीनों से बंद पड़े हैं, जबकि सब्जी मंडियों, बाजारों और फुटपाथों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन खुलेआम इस्तेमाल हो रही है.

दावों की पोल खोल रही हकीकत

एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल की जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोल रही है. शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थैला एटीएम मशीनें लगाई थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग आसानी से कपड़े या जूट का थैला लेकर खरीदारी कर सकें. लेकिन आज इनमें से अधिकांश मशीनें बंद पड़ी हैं और कई स्थानों पर केवल विज्ञापन बोर्ड बनकर रह गई हैं.

सार्वजनिक स्थानों पर लगी थैला एटीएम मशीनें खराब (ETV Bharat)

थैले की पूर्ति और प्रचार-प्रसार नहीं कर पाया नगर निगम

शहर में लगाए गए थैला एटीएम के फेल होने का बड़ा कारण इनकी समय पर पूर्ति नहीं कर पाना है. जिसके कारण थैला एटीएम खाली हो गए. वहीं दूसरा बड़ा कारण प्रचार-प्रसार का रहा. यदि कोई बाजार जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि थैला मशीन इस मार्केट में लगी है, तो फिर उसे मजबूरन प्लास्टिक कैरी बैग लेना पड़ता है. लेकिन यदि लोगों को बाजार पहुंचने से पहले पता हो कि थैला एटीएम कहां लगा है, तो आगे आसानी होगी.

लोकेशन भी काम चलाऊ, लगाने की जल्दी

एमपी नगर स्थित प्रगति पेट्रोल पंप के पास थैला एटीएम लगाया गया है, वहां ऐसी कोई दुकान नहीं, जहां के ग्राहकों को कैरी बैग की आवश्यकता हो. यहां लोग पेट्रोल-डीजल भरवाने आते हैं, लेकिन नगर निगम ने बिना सर्वे काम जल्दी निपटाने के चक्कर में थैला एटीएम पेट्रोल पंप के बगल में लगा दिया गया. यही हाल 10 नंबर मार्केट के भी हैं. जहां बाजार से बाहर थैला एटीएम लगाया गया है.

THAILA DISPENSOR MACHINE
भोपाल में थैला एटीएम खराब (ETV Bharat)

स्थान - 1

नगरीय प्रशासन संचालनालय के सामने 6 नंबर हाकर्स कार्नर में लगाया गया थैला एटीएम लगा तो है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है. इसमें जब एक ग्राहक ने थैला निकालने के लिए 10 रुपये का सिक्का डाला, तो वह सिक्का बाहर आ गया. दो से तीन बार प्रयास करने के बाद भी जब थैला नहीं निकला, तो उस आदमी ने मजबूरी में दुकान से सिंगल यूज प्लास्टिक का कैरी बैग लिया.

स्थान - 2

10 नंबर मार्केट स्थित थैला एटीएम, जहां खोजने के बाद भी आसानी से नहीं मिलता थैला एटीएम, इसे बाजार से हटकर लगाया गया है. हालांकि यह भी बंद मिला. इसमें 10 रुपये का सिक्का निकालकर थैला निकालना चाहा, लेकिन यहां भी 6 नंबर मार्केट की तरह सिक्का तो बाहर आ गया, लेकिन थैला बाहर नहीं निकला. सबसे खास बात यह है कि 10 नंबर में जिस स्थान पर थैला एटीएम लगाया गया है, उसके ठीक बगल में नगर निगम का जोन कार्यालय है. इसके साथ थैला एटीएम के बगल में नगर निगम का कचरा कैफे भी हैं. अब इस थैला एटीएम के सामने लोग अपनी गाड़िया खड़ी कर रहे हैं.

BAG ATM MACHINES NON FUNCTIONAL
देखरेख के अभाव में बंद हुआ संचालन (ETV Bharat)

स्थान - 3

एमपी नगर स्थित प्रगति पेट्रोल पंप के पास लगे थैला एटीएम की हालत तो और खराब मिली. थैला एटीएम बंद तो था ही इसके साथ ही यह अब टेड़ा होकर कभी भी जमीन गिर सकता है. लेकिन जिम्मेदार अब तक शहर में लगे थैला एटीएम को लगाने के बाद उसमें थैले की फिलिंग करना भूल गए हैं. जिसके कारण अब ये थैला मशीनें कबाड़ बनती जा रही है.

देखरेख के अभाव में बंद हुआ संचालन

पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी के अनुसार "जिन जगहों पर थैला एटीएम लगाए गए थे, वहां लोगों को न तो थैले मिल रहे हैं और न ही मशीनें संचालित हैं. कई नागरिकों का कहना है कि शुरुआत में कुछ समय तक मशीनें चलीं, लेकिन बाद में उनकी देखरेख और संचालन पूरी तरह बंद हो गया. अब लोग मजबूरी में दुकानदारों से मिलने वाली पॉलिथीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं."

धड़ल्ले से हो रहा अमानक पॉलीथिन का उपयोग

शहर की सब्जी मंडियों, किराना बाजारों, फुटपाथ की दुकानों और छोटी दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल आज भी खुलेआम देखा जा सकता है. सब्जी, फल, दूध, किराना और अन्य सामान अब भी पतली पॉलिथीन में ग्राहकों को दिया जा रहा है. कई जगहों पर कार्रवाई का डर भी नजर नहीं आता, जिससे प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई देता है.

नियमित संचालन को लेकर लक्ष्य से भटकी योजना

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी. जब तक लोगों को सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं रुक सकता. थैला एटीएम जैसी पहल इसी सोच के साथ शुरू की गई थी, लेकिन रखरखाव और नियमित संचालन के अभाव में यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है.

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