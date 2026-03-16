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विश्व पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष और पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ ने परिवार के साथ किया रणथंभौर भ्रमण

अतिथियों ने रणथंभौर के घने जंगलों, झीलों और वन्यजीवों को करीब से देखा और खूब आनंद लिया.

परिवार संग टाइगर सफारी का उठाया लुत्फ
परिवार संग टाइगर सफारी का उठाया लुत्फ (Tour guide)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 10:53 AM IST

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सवाई माधोपुर : विश्व पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पॉल फिट्जगेराल्ड और पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी रविवार को अपने परिवार के साथ दो दिवसीय रणथंभौर के निजी दौरे पर पहुंचे. यहां वन विभाग के अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के निर्देश पर वाइल्डलाइफर परीक्षित शर्मा ने रणथंभौर पहुंचे मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें रणथंभौर में टाइगर सफारी कराई.

शाम को रणथंभौर में टाइगर सफारी के दौरान इन्होंने जोन नंबर दो, तीन और चार में टाइगर की अठखेलियां देखी. इसके साथ ही रणथंभौर के प्राकृतिक सौंदर्य, अन्य वन्यजीवों और जैव विविधता का लुत्फ उठाया. टाइगर सफारी के दौरान पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी और पॉल फिट्जगेराल्ड ने रणथंभौर के घने जंगलों, झीलों और वन्यजीवों को करीब से देखा और खूब आनंद लिया. उन्होंने यहां के प्राकृतिक वातावरण और वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था की सराहना की.

पॉल फिट्जगेराल्ड और राहुल स्वामी (Tour guide and Bajrangi Singh)

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पार्क भ्रमण के दौरान उन्हें रणथंभौर के जोन नंबर चार में टाइगर 2506 के दीदार हुए. दोनों अतिथियों ने रणथंभौर में बिताए पलों को यादगार बताते हुए वन विभाग के प्रयासों की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि रणथंभौर जैसा प्राकृतिक स्थल वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास अनुभव प्रदान करता है. देर शाम एक होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी ने कहा कि पैरालंपिक में भी अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल दर साल हमारे खिलाड़ी न सिर्फ मेडल जीत रहे हैं, बल्कि जीतने वाले मेडलों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की खेल को लेकर अच्छी सोच का ही नतीजा है कि अब हम विश्व स्तर की पैरालंपिक प्रतियोगिताएं भारत में करा पा रहे हैं. राहुल स्वामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलों के प्रति जो भाव है, उससे हर क्षेत्र में खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं. प्रधानमंत्री का फिट इंडिया और खेलो इंडिया का सपना साकार हो रहा है. इस मुहिम से देश के हर वर्ग से नए खिलाड़ी निकलकर आ रहे हैं और मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार का भी उन्हें अच्छा स्पोर्ट मिल रहा है

Last Updated : March 16, 2026 at 10:53 AM IST

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