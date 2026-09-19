आज चांद को निहारेगी पूरी दुनिया, नासा के आयोजन में आप भी ले सकते हैं भाग, जानिए कैसे?
आज है 'अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि 2026'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 2:10 PM IST
गोरखपुर: आज विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि मनाई जाएगी.नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस आयोजन में पृथ्वी पर कहीं से भी भाग लिया जा सकता है, चाहें तो आप अपने घर से चंद्रमा देखकर, किसी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर या ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं.
क्या है ये उत्सव: इस संबंध में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि, चंद्रमा सदियों से मानव जिज्ञासा, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है. इसी निकटतम खगोलीय घटना को समझने और निहारने के लिए, 19 सितंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि मनाई जाती है. नासा के इस निःशुल्क वैश्विक आयोजन में समस्त लोग, घर, विद्यालय, विज्ञान केंद्र और ऑनलाइन माध्यम से चंद्रमा का अवलोकन कर सकेंगे. जो चंद्रमा के अवलोकन, चंद्र-विज्ञान,अंतरिक्ष-अन्वेषण और पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पड़ोसी के साथ मानवता के वैज्ञानिक, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संबंधों का वार्षिक वैश्विक उत्सव है.
अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि की तो पाते हैं कि इसका आयोजन वर्ष 2010 से किया जा रहा है. इसका उद्देश्य केवल चंद्रमा को देखना नहीं, बल्कि लोगों को उसके इतिहास, संरचना, वैज्ञानिक महत्व और भविष्य के अंतरिक्ष-अन्वेषण में उसकी भूमिका के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना भी है.- अमर पाल सिंह, खगोलविद, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर
आयोजन में कौन-कौन: अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि का प्रायोजन नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर / चंद्र टोही परिक्रमा यान (Lunar Reconnaissance Orbiter) मिशन और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन डिविजन/सौरमंडल अन्वेषण प्रभाग (Solar System Exploration Division) द्वारा किया जाता है. साथ ही इस आयोजन में अनेक वैज्ञानिक, शिक्षण संस्थान, खगोलीय क्लब, विज्ञान केंद्र और जन-विज्ञान संगठन भी योगदान देते हैं.
लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter) वर्ष 2009 से चंद्रमा की कक्षा में रहकर उसकी सतह, स्थलाकृतियों और संभावित संसाधनों का उच्च-रिजॉल्यूशन अध्ययन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि (InOMN) के माध्यम से आम लोगों को नासा के चंद्र-विज्ञान और भविष्य के चंद्र अभियानों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है.- अमर पाल सिंह, खगोलविद, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर
19 सितंबर की तिथि क्यों चुनी गई?: खगोलविद ने बताया कि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि सामान्यतः सितंबर या अक्टूबर में उस समय आयोजित की जाती है, जब चंद्रमा प्रथम चौथाई अवस्था के आसपास होता है. वर्ष 2026 में प्रथम चौथाई चंद्रमा 18 सितंबर को है, इसलिए आधिकारिक आयोजन अगले दिन, शनिवार 19 सितंबर को रखा गया है. प्रथम चौथाई चंद्रमा शाम के समय आसानी से दिखाई देता है, इसलिए यह सामुदायिक और सार्वजनिक अवलोकन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त अवस्था मानी जाती है.
प्रथम चौथाई का अर्थ यह नहीं है कि चंद्रमा का केवल एक-चौथाई भाग प्रकाशित दिखाई देता है. इस नाम का संबंध चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर कक्षा के लगभग एक-चौथाई भाग पूरा करने से है. इस अवस्था में सामान्यतः चंद्रमा का लगभग आधा भाग रोशन दिखाई देता है और वह बढ़ते हुए चंद्रमा के रूप में आकाश में नजर आता है.- अमर पाल सिंह, खगोलविद, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर
टर्मिनेटर पर दिखेगा चंद्र सतह का सौंदर्य: प्रथम चौथाई चंद्रमा को साधारण आंखों से या किसी दूरबीन या बाइनोकुलर एवं कैमरा से देखने का एक प्रमुख कारण उसकी प्रकाश अंधकार सीमा है. चंद्रमा के प्रकाशित और अंधेरे हिस्से को अलग करने वाली इस रेखा को टर्मिनेटर कहा जाता है. यह चंद्रमा पर,सूर्योदय की सीमा के समान होती है और टर्मिनेटर के आसपास सूर्य का प्रकाश,चंद्र सतह पर लंबी परछाइयां बनाता है. इन्हीं परछाइयों के कारण गड्ढे, पर्वत, घाटियां और अन्य ऊबड़-खाबड़ भू-आकृतियां अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं. कभी कभी टर्मिनेटर के अंधेरे हिस्से की ओर किसी पर्वत की ऊंची चोटी या गड्ढे का किनारा, सूर्य के प्रकाश में चमकते छोटे बिंदु जैसा भी दिखाई दे सकता है. खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार, लंबी परछाइयां चंद्रमा के जटिल भू-दृश्य को समझने में विशेष रूप से सहायक होती हैं.
बिना उपकरण के भी देख सकते हैं: खगोलविद के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि (InOMN) में भाग लेने के लिए किसी महंगे उपकरण या अंतरिक्ष-विशेषज्ञता की भी आवश्यकता नहीं है. साफ मौसम में चंद्रमा को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है. दूरबीन या बाइनोकुलर से उसके बड़े गड्ढे और चमकीले-अंधेरे क्षेत्र अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे, जबकि टेलीस्कोप से सतह की अनेक बारीकियां देखी जा सकती हैं, साथ ही अवलोकन के दौरान खगोल प्रेमी,चंद्रमा के प्रमुख समुद्रों,जो वास्तव में प्राचीन ज्वालामुखीय लावा से बने मैदान हैं एवं बड़े क्रेटर, पर्वत-श्रेणियां और टर्मिनेटर के पास बनती परछाइयों को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं, इस दौरान चंद्र-मानचित्र और उपरोक्त जानकारी किन्हीं भी शुरुआती पर्यवेक्षकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हो सकती है.
यह कार्यक्रम परिवार और मित्रों के छोटे समूह से लेकर विद्यालय, विज्ञान केंद्र, खगोलीय क्लब या हजारों दर्शकों वाले ऑनलाइन कार्यक्रम तक हो सकता है. इस दौरान विद्यालयों में विद्यार्थी चंद्रमा के चित्र बना सकते हैं, चंद्र-मानचित्र पर प्रमुख स्थलों की पहचान कर सकते हैं, चंद्रमा के चरणों का मॉडल बना सकते हैं और मानव अंतरिक्ष-अन्वेषण पर चर्चा कर सकते हैं. संगीत, कला, इतिहास, भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक भी चंद्रमा से जुड़े गीत, कविताएं, लोककथाएं, सांस्कृतिक परंपराएं और ऐतिहासिक अभियानों को कार्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं.- अमर पाल सिंह, खगोलविद, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर
खराब मौसम बेखबर: खगोलविद ने बताया कि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यदि 19 सितंबर को बादल, वर्षा या प्रकाश प्रदूषण के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, तब भी कार्यक्रम में भाग लिया जा सकता है. नासा ने वर्चुअल मून टूर, चंद्र-मानचित्र, वैज्ञानिक गतिविधियों, चंद्र-डेटा विजुअलाइजेशन, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधन आदि भी निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं. इसीलिए प्रतिभागी ऑनलाइन कार्यक्रम भी देख सकते हैं. चंद्रमा से संबंधित वैज्ञानिक सामग्री पढ़ सकते हैं, चंद्र-थीम वाली कला और संगीत साझा कर सकते हैं या नासा के डिजिटल संसाधनों के माध्यम से चंद्र सतह का अध्ययन कर सकते हैं. इस प्रकार यह आयोजन,केवल और केवल साफ आकाश पर निर्भर नहीं रहता.
NASA से कैसे जुड़ें: जो लोग अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि (InOMN) में भाग लेना चाहते हैं, वे नासा की आधिकारिक वेबसाइट ( International Observe the Moon Night - NASA Science https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/ ) पर कार्यक्रम मानचित्र पर अपनी भागीदारी दर्ज कर सकते हैं. पंजीकरण के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि के वैश्विक समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं. लोग किसी स्थानीय कार्यक्रम को भी खोज सकते हैं या ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या अपने घर से किए गए अवलोकन को भी दर्ज कर सकते हैं.
नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार नासा लोगों को अपनी चंद्र तस्वीरें, कलाकृतियां, कार्यक्रम की झलकियां और अवलोकन अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है. सामाजिक माध्यमों पर # ऑब्जर्व द मून (#ObserveTheMoon) हैशटैग के माध्यम से दुनिया भर के चंद्र-प्रेक्षकों से जुड़ा जा सकता है.- अमर पाल सिंह, खगोलविद, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर
सहभागिता प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा?: खगोलविद ने बताया कि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि में भाग लेने वाले सभी लोग, नासा की आधिकारिक वेबसाइट https://www.google.com/url?q=https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/&sa=U&ved=2ahUKEwj59-7twviWAxVIXmwGHUYIM3IQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw34tabrhFUDdEY5189UB1Nf से 2026 का निःशुल्क प्रतिभागिता प्रमाण पत्र (Certificate of Participation) भी निःशुल्क ही डाउनलोड कर सकते हैं. प्रमाणपत्र में प्रतिभागी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं और 19 सितंबर 2026 के आयोजन में अपनी भागीदारी का स्मृति-चिह्न सुरक्षित रख सकते हैं. हालांकि यह किसी औपचारिक शैक्षणिक डिग्री या पेशेवर प्रमाणन के समान नहीं है, बल्कि आयोजन में सहभागिता का आधिकारिक उत्सव-पत्र है.
खगोलविद ने बताया कि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार,अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अवलोकन रात्रि का लक्ष्य दुनिया भर के लोगों को चंद्र अवलोकन, विज्ञान और अंतरिक्ष-अन्वेषण के उत्सव में एकजुट करना है. यह नासा एवं दुनिया के चंद्र अभियानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, बच्चों और आम नागरिकों को अंतरिक्ष-विज्ञान से जोड़ने, चंद्रमा से प्रेरित कहानियों और कलाकृतियों को साझा करने तथा आकाश के निरंतर अवलोकन के लिए प्रेरित करता है. साफ मौसम होने पर 19 सितंबर की शाम चंद्रमा की ओर नजर उठाइए, उपलब्ध हो तो बाइनोकुलर या टेलीस्कोप का उपयोग कीजिए और इस वैश्विक वैज्ञानिक उत्सव का हिस्सा जरूर बनिए.
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