ETV Bharat / state

आज इंटरनेशनल नो डाइट डे, लजीज खाने के साथ भी रह सकते हैं हेल्दी, डाइटीशियन ने बताया राज

अंजलि दीवान का कहना है कि भारत का परंपरागत खान और जंक फूड दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है. इनमें जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, जो शरीर में पहुंचती है और लिवर के आसपास इकट्ठी हो जाती है. इसी की वजह से लिवर को फैटी लिवर कहा जाता है. धीरे-धीरे यह वसा पूरे शरीर में जमा हो जाती है और शरीर लेथार्जिक होने लगता है. एक बार चुस्ती फुर्ती कम हुई, तब वजन और तेजी से बढ़ता है. इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी दूसरी समस्याएं खड़ी होने लगते हैं."

जबलपुर लेडी एल्गिन अस्पताल में डाइटिशियन अंजलि दीवान का कहना है कि "भारत सरकार हर साल स्वास्थ्य को लेकर एक लक्ष्य तय करती है. पिछले साल यह लक्ष्य मिलेट्स को लेकर था. इस साल सरकार ने विश्व आहार दिवस के मौके पर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और ओबेसिटी का लक्ष्य दिया है. इसी के चलते पूरे भारत में एक अभियान भी चलाया गया. जिसके तहत लोगों के फैटी लिवर की जांच की गई.

जबलपुर: 6 मई को अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है. दुनिया के कुछ देशों के कुछ लोग यह मानते हैं कि स्वादिष्ट खाने को छोड़ा नहीं जा सकता. खाने पीने की आदतें बदलकर भी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा डाइटिंग ही की जाए. हालांकि भारत इस साल मोटापा के विषय को लेकर अभियान चला रहा है. पूरे देश में मोटापे को नियंत्रित करने के लिए और लाइफस्टाइल सुधारने के लिए सरकारी प्रयास भी किया जा रहे हैं.

जहां पूरी दुनिया में डाइट प्लान को लेकर चर्चा है, लोग डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं. वहीं दुनिया के कुछ देशों मे 6 मई का दिन इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से हुई थी. इसके पीछे लोगों का तर्क है कि जरूरी नहीं है कि खाना छोड़कर ही स्वस्थ रहा जाए, हर आदमी का अपना शरीर है और हर आदमी का डाइट प्लान अलग होता है.

BMI के जरिए तय करना चाहिए शरीर का वजन

इसमें यह तर्क भी दिया गया है कि कई लोग वजन घटाने को लेकर जरूरत से ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं. जबकि उनका वजन संतुलित होता है. वजन को कम करने के चलते खाना कम कर देते हैं. जिसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है. इसलिए डाइटिंग सभी के लिए जरूरी नहीं है. शरीर के वजन का अनुपात बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के जरिए तय करना चाहिए. लंबाई के अनुसार वजन तय किया जाता है. यदि आपका बीएमआई सही है, तो आपको बहुत ज्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए.

लजीज खाने के साथ भी हेल्दी रह सकते हैं लोग (Getty Image)

लोगों की पसंद है स्वादिष्ट भोजन

जबलपुर के कारोबारी नीरज तिवारी का कहना है कि "वे स्वादिष्ट भोजन करते हैं. बीते कुछ सालों से खाने को लेकर जो चर्चा चल रही है. उसकी वजह से उन्होंने अपने खाने-पीने की आदतें बदल ली हैं और अब भी ज्यादा भारी वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले परंपरागत भोजन सुबह करते हैं, ताकि इससे दिन भर उन्हें एनर्जी मिल सके और दिन भर के कामकाज में इन्हें पचाना आसान होता है. वही रात में भी हल्का भोजन करते हैं, लेकिन स्वादिष्ट खाना बंद नहीं कर सकते."

अंजलि दीवान का कहना है कि "स्वादिष्ट खाना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम पर भी हमें चिंता करनी चाहिए. खास तौर पर युवा और बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं, उसमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट, फेट और प्रोटीन होता है. इसकी वजह से मोटापा बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है. जागरूक होने के बाद भी बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, यह चिंताजनक है."

हर कोई नहीं करता डाइट फॉलो

हालांकि भारत में अभी भी आधे से ज्यादा आबादी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करती है और मनचाहा खाना खाती है. इसके दुष्परिणाम भी होते हैं. इसी की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं. लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं. यह काम केवल सरकार के स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता, लोगों को भी खान-पान में ध्यान रखना होगा. तब जाकर हम स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं.