कानपुर में इंटरनेशनल ठगों के नेटवर्क का खुलासा; 500 लोग से 970 करोड़ की ठगी का आरोप

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि चेन्नई के एक अभिनेता से चार करोड़ रुपये की ठगी की गयी थी.

Published : December 5, 2025 at 7:28 PM IST

कानपुर: कानपुर में 500 लोगों से 970 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि, दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविंद्र नाथ सोनी ने दिल्ली में ब्लू चिप नाम की करीब 12 कंपनियां खोल रखी हैं.

वहां पर इन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों से 4x ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया. उनको 30 से 40% रिटर्न देने ता वादा किया गया था.

जनवरी में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का केस: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि सालों तक आरोपी ने रुपया दिया भी. रविंद्र के खातों में करीब 970 रुपये लोगों से इकट्ठा किये गये. कुछ रुपया आरोपी वापस कर चुका है. कुछ रुपये आरोपी ने क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिये. आरोपी कुछ समय पहले जेल भी जा चुका है. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जनवरी में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था. इसमें पीड़ित से 42.29 लाख रुपये की ठगी हुई थी. इस मामले में पुलिस के आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया था.

500 लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी: पुलिस की जांच में यह पता चला है कि शातिर ठग अब तक करीब 500 लोगों से रुपये इन्वेस्ट कर चुका है. दुबई और केरल से भी इस मामले को लेकर शिकायत आ रही हैं. दो लोग पहले भी हमारे पास शिकायत लेकर आये थे. इसमें से आरोपी ने एक शख्स से चार करोड़ रुपये ले रखे हैं. मामले की गहन जांच की जा रही है.

क्रिप्टो में कन्वर्ट की गयी ठगी की रकम: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि शातिर ठग ने लोगों से रुपये लेकर क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लिये. यह भी जानकारी मिली है कि हवाला ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी आरोपी ने रुपयों का लेनदेन किया है. क्राइम ब्रांच की टीम में इस मामले की जांच कर रही है. आने वाले समय में अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी, ताकि शातिर ठग के नेटवर्क को जल्द नेस्तनाबूत किया जा सके. साथ ही उसके गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके.

जेल में बंद है आरोपी रविंद्र नाथ सोनी: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि अभी तक की जानकारी में यह भी पता चला है कि शातिर रविंद्र नाथ का नाम दुबई में फिल्म प्रमोशन के दौरान स्पॉन्सर के रूप में लिया जाता था. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस उनके मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी. एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने कहा कि कोतवाली थानाक्षेत्र में एक रविंद्र नाथ सोनी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ ठगी हुई है. चेन्नई के एक अभिनेता से चार करोड़ रुपये की ठगी की गयी थी.

