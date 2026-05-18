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लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस; स्टूडेंट्स ने देखी यूपी की ऐतिहासिक विरासत

लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में इतिहास संस्कृति और पुरातात्विक विरासत की खास झलक देखने को मिली. इस दौरान छायाचित्र प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया. विद्यार्थियों ने प्रदेश की प्राचीन धरोहरों और ऐतिहासिक स्थलों को करीब से समझा. कार्यक्रम में युवाओं दिखाया कि नई पीढ़ी अब अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने और उससे जुड़ने में रुचि ले रही है. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एस. एन. कपूर ने किया.



हुलासखेड़ा भ्रमण बना छात्रों के लिए खास अनुभव: उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की तरफ से हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल पर 200 से अधिक विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण भी कराया गया. विद्यार्थियों को उत्खनन स्थल और निदेशालय की पिक्चर गैलरी दिखाई गई, जहां उन्हें पुरातत्व, ऐतिहासिक खोजों और विरासत संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं.

विद्यार्थियों ने इसे सीखने और इतिहास को समझने का यादगार अनुभव बताया. मुख्य अतिथि डॉ. एसएन कपूर ने कहा कि संग्रहालय सिर्फ पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं हैं, बल्कि समाज और नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का मजबूत माध्यम हैं.

उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति एवं पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनने का आह्वान किया. पुरातत्व निदेशालय की निदेशक रेनू द्विवेदी ने संग्रहालयों की शैक्षिक उपयोगिता और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.