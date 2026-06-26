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राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री 13 करोड़ से अधिक के चेक वितरित करेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 27 जून को पहली बार राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में 13 करोड़ रुपए से अधिक राशि के डमी चेक देंगे. इसके साथ ही रीको की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौंपे जाएंगे. मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) कॉफी टेबल बुक और रैम्प (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे. पढ़ें: पिता से मिली सीख और खड़ा कर दिया PVC का साम्राज्य, दिग्विजय हर साल बचा रहे 10 लाख से ज्यादा पेड़