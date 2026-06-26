राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री 13 करोड़ से अधिक के चेक वितरित करेंगे
रीको की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौंपे जाएंगे.
Published : June 26, 2026 at 5:30 PM IST
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 27 जून को पहली बार राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में 13 करोड़ रुपए से अधिक राशि के डमी चेक देंगे. इसके साथ ही रीको की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौंपे जाएंगे.
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) कॉफी टेबल बुक और रैम्प (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे.
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उन्होंने कहा कि इन पहलों से प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, स्थानीय उत्पादों को पहचान और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किए जाएंगे. इनमें एक जिला एक उत्पाद नीति, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, रैम्प योजना और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना शामिल हैं.
दीर्घकालिक विजन का संकेत: राज्य सरकार का मानना है कि एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और रोजगार सृजन में इसकी बड़ी भूमिका है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल लाभ वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश में उद्योग, निवेश और स्थानीय उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सरकार के दीर्घकालिक विजन का भी संकेत माना जा रहा है. कार्यक्रम में रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के अंतर्गत चयनित इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र दिए जाएंगे. रेंटल पॉलिसी के तहत भी उद्योगों को ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे, जिससे नए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.