ETV Bharat / state

बनारस में इंटरनेशनल मोबिलिटी कॉन्क्लेव; श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा- विदेश में नौकरी पाना हुआ आसान

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने उद्घाटन किया ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रमिकों की समस्याओं पर तुरंत एक्शन: श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सेवायोजन विभाग देश तथा विदेशों में लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है. जिससे न सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, बल्कि उनके परिवारों का सामजिक तथा आर्थिक विकास भी हो रहा है. वर्तमान सरकार देश तथा विदेश में काम कर रहे श्रमिकों के हितों के लिए काम कर रही है. श्रमिकों की समस्याओं को तुरंत हल किया जा रहा है.

वाराणसी: रोजगार मिशन लागू होने के बाद बदलते परिवेश में सेवायोजन विभाग की योजनाओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. गुरुवार को सेवायोजन विभाग ने होटल डवल ट्री हिल्टन में इन्टरनेशनल मोविलिटी कान्क्लेव- 2025 प्रोग्राम किया. इसका उद्घाटन श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया.

इजराइल में मिल रहा 2 लाख रुपये वेतन: श्रम एवं सेवायोजन प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने कहा कि मार्च 2024 में प्रदेश से 6000 श्रमिकों को इजराइल में रोजगार दिया गया है. उनको लगभग 2 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है. जर्मनी, जापान तथा अन्य देशों में भी श्रमिकों तथा तकनीकी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है.

दूसरे देशों के नियमों और भाषा की जानकारी जरूरी: वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कहा कि विदेशों में जाने वाले युवाओं को उन देशों के नियमों, भाषा तथा अन्य जानकारी देनें के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि उनको दूसरे देशों में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का सामना न करना पड़े.

बनारस पहुंचे श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर. (Photo Credit: ETV Bharat)

योग्यता तथा क्षमता के आधार पर रोजगार: सेवायोजन अपर निदेशक पीके पुंडीर ने रोजगार महाकुंभ के फाउंडर अभिषेक भारती और उनकी टीम को सफल प्रोग्राम के लिए बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन शुरू किया है. इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता तथा क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर रोजगार उपलब्ध कराना है.

यह भी पढ़ें- सपा नेता राजा मानसिंह पर बड़ा एक्शन; 14 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर किया था फ्रॉड