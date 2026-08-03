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रावी में मिंजर के विसर्जन के साथ अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न, CM सुक्खू ने किया पारंपरिक शोभायात्रा का नेतृत्व

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकली शोभायात्रा का नेतृत्व किया और रावी नदी में मिंजर विसर्जित कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस आयोजन में देवी-देवताओं की पालकी, पारंपरिक वेशभूषा में लोग और लोक कलाकारों ने चंबा की समृद्ध संस्कृति की झलक प्रस्तुत की. प्राचीन परंपरा के अनुसार, सीएम ने लाल वस्त्र में बंधे नारियल, मौसमी फलों और सिक्के सहित मिंजर को रावी नदी को अर्पित किया और प्रदेश और देश में शांति, समृद्धि एवं अच्छी फसल की कामना की. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैय्यर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शोभायात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित हुए.

चंबा: रावी नदी में मिंजर के विसर्जन के साथ ही आठ दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला विधिवत तौर पर संपन्न हो गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकाली गई पारंपरिक शोभायात्रा का नेतृत्व किया. इसके बाद उन्होंने परंपरा के अनुसार रावी नदी में 'मिंजर' का विसर्जन किया. CM सुक्खू स्थानीय देवी-देवताओं की भव्य शोभायात्रा में शामिल हुए. इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों, पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला एवं पुरुषों, पर्यटकों, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों और हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं होमगार्ड के दलों ने भाग लिया. इस भव्य आयोजन ने चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की मनमोहक झलक प्रस्तुत की.

क्या है मिंजर?

चंबा जिले में स्थानीय लोग मक्की और धान की बालियों को मिंजर कहते हैं. इस मेले का शुभारंभ रघुवीर जी और लक्ष्मीनारायण भगवान को धान और मक्की की मिंजर या मंजरी, मिंजर को लाल कपड़े पर गोटे से जड़कर, नारियल और ऋतुफल भेंट किए जाते हैं. मिंजर को एक सप्ताह बाद रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है. इन बालियों को स्थानीय भाषा में मिंजर या मंजर कहा जाता है, यही वजह है कि इस मेले का नाम भी मिंजर पड़ा.

एक अन्य लोक कथा के अनुसार, मिंजर मेले की शुरुआत 935 ई. में हुई थी. जब चंबा के राजा त्रिगर्त के राजा जिसका नाम अब कांगड़ा है, पर विजय प्राप्त कर लौटे थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें गेहूं, मक्की और धान की मिंजर (बालियां) और ऋतुफल भेंट करके उत्सव मनाया था. इस उत्सव को बाद में हर साल मनाया जाने लगा.

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शोभायात्रा (@SukhvinderSinghSukhu)

ऐसे मनाया जाता है मिंजर मेला

मिंजर मेले के पहले दिन भगवान रघुवीर की शोभायात्रा निकलती है. इसे चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है, जिसके बाद मेले का आगाज होता है. भगवान रघुवीर के साथ आसपास के 200 से अधिक देवी-देवता चंबा के चौगान मैदान में पहुंचते हैं. मिर्जा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करता है. उस समय घर-घर में ऋतुगीत और कुंजड़ी-मल्हार गाए जाते थे. बदलते समय के साथ अब स्थानीय कलाकार मेले में इस परंपरा को निभाते हैं. मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे पहुंचती है. यहां मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर, फल-मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है. इसके बाद मेला संपन्न हो जाता है.

राज्यपाल ने किया था मिंजर मेले का शुभारंभ

आठ दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से शुरू हुआ था. हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मेले का शुभारंभ किया था. उसके बाद हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए. रात को आयोजित सांस्कृतिक संध्याकालीन कार्यक्रमों में पंजाबी, बॉलीवुड और हिमाचली गायकों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने लोगों का ख़ूब मनोरंजन किया.

मिंजर मेले के समापन पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा (@SukhvinderSinghSukhu)

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