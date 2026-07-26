ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शुभारंभ, भगवान लक्ष्मीनाथ और रघुवीर को अर्पित की गई मिंजर, निभाई गई सदियों पुरानी ये परंपरा

अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित होगा. इस दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा.

INTERNATIONAL MINJAR FAIR
अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 (ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंबा: हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेले का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ. आठ दिनों तक चलने वाले इस पारंपरिक मेले की शुरुआत राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भगवान श्री लक्ष्मीनाथ और भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित कर की. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार इस बार भी मिर्जा परिवार की ओर से तैयार की गई मिंजर सबसे पहले दोनों देवताओं को अर्पित की गई. आस्था, संस्कृति और भाईचारे का संदेश देने वाला यह मेला अब 2 अगस्त तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा.

अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शुभारंभ (ETVBHARAT)

शोभायात्रा के साथ हुआ शुभारंभ

मेले की शुरुआत नगर परिषद चंबा परिसर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा के साथ हुई. शोभायात्रा लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री लक्ष्मीनाथ और भगवान रघुवीर को पारंपरिक विधि-विधान से मिंजर अर्पित की गई. इस दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक लोकगायन 'कूंजड़ी मल्हार' की मधुर प्रस्तुतियां भी हुईं. धार्मिक रस्में पूरी होने के बाद शोभायात्रा ऐतिहासिक चौगान मैदान पहुंची, जहां राज्यपाल ने मिंजर मेले का ध्वज फहराकर आठ दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मेले का विधिवत शुभारंभ किया.

INTERNATIONAL MINJAR FAIR
अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शुभारंभ (ETVBHARAT)

संस्कृति से जुड़े रहने की अपील

उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने मेले में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया और उनका अवलोकन भी किया. उन्होंने विश्व प्रसिद्ध चंबा रूमाल, चंबा चप्पल और चंबा थाल जैसी पारंपरिक कलाओं की सराहना करते हुए स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों के योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि मिंजर मेला हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द का जीवंत प्रतीक है, जिसे पीढ़ियों से सहेजकर रखा गया है. राज्यपाल ने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और भारतीय सभ्यता एवं परंपराओं पर गर्व करने का आह्वान किया. राज्यपाल ने बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए समाज से नशा उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की. उन्होंने कहा कि जनजागरूकता के माध्यम से ही युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सकता है और नशामुक्त हिमाचल का सपना साकार होगा.

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया मिंजर मेले का शुभारंभ
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया मिंजर मेले का शुभारंभ (ETVBHARAT)

आठ दिन तक रहेगा उत्सव का माहौल

2 अगस्त तक चलने वाले मिंजर मेले के दौरान हर शाम सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिनमें बॉलीवुड, पंजाबी और हिमाचली कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. चौगान मैदान में व्यापार मेला भी सजेगा, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद, खानपान और विभिन्न व्यावसायिक स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा खेल प्रतियोगितियां, लोकनृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. समापन समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू शामिल होंगे और पारंपरिक मिंजर विसर्जन की रस्म निभाएंगे.

INTERNATIONAL MINJAR FAIR
ऐतिहासिक चौगान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETVBHARAT)

सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल

करीब एक हजार वर्ष पुराने इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा है. सदियों से मिर्जा परिवार द्वारा तैयार की गई मिंजर सबसे पहले भगवान श्री लक्ष्मीनाथ और भगवान रघुवीर को अर्पित की जाती है. यह परंपरा आज भी बिना किसी बदलाव के निभाई जा रही है और चंबा की गंगा-जमुनी संस्कृति तथा भाईचारे की मिसाल मानी जाती है.

ये भी पढ़ें: शिक्षकों को CM सुक्खू का बड़ा भरोसा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर होगा फैसला, निलंबन और FIR भी होंगी वापस

ये भी पढ़ें: 1000 साल पुरानी परंपरा का गवाह बनेगा चंबा, 26 जुलाई से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला

TAGGED:

MINJAR MELA 2026
HIMACHAL GOVERNOR KAVINDER GUPTA
CHAUGAN GROUND CHAMBA
अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला
INTERNATIONAL MINJAR FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.