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1000 साल पुरानी परंपरा का गवाह बनेगा चंबा, 26 जुलाई से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला

मिंजर मेले की सबसे खास बात इसकी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है. राजा पृथ्वी सिंह वर्मन दिल्ली से एक मुस्लिम जरी कारीगर को अपने साथ चंबा लाए थे. उसी परिवार ने पहली बार भगवान लक्ष्मीनाथ के लिए मिंजर तैयार की थी. तब से आज तक उसी मुस्लिम परिवार की ओर से सबसे पहले भगवान लक्ष्मीनाथ और भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित की जाती है. यह परंपरा चंबा में भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण मानी जाती है.

मिंजर मेला चंबा की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक परंपराओं में शामिल है. इतिहासकारों के अनुसार, इसकी शुरुआत करीब एक हजार वर्ष पहले राजा साहिल वर्मन के शासनकाल में हुई थी. बाद में राजा प्रताप सिंह वर्मन के विजय अभियान से लौटने पर लोगों ने उनका स्वागत मक्की की बालियों के गुच्छे से किया. मक्की की इन बालियों को स्थानीय भाषा में "मिंजर" कहा जाता है. तभी से इस मेले का नाम मिंजर मेला पड़ा और यह परंपरा आज तक चली आ रही है.

चंबा: हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित होगा. करीब एक हजार साल पुराना यह मेला केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, लोक परंपरा, पर्यटन और भाईचारे का भी अनूठा संगम है. आठ दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे. इस वर्ष मेले का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे और पारंपरिक मिंजर विसर्जन की रस्म निभाएंगे.

26 जुलाई की सुबह राज्यपाल कविंद्र गुप्ता सबसे पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर में मिंजर अर्पित करेंगे. इसके बाद सुबह 10:30 बजे चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का विधिवत शुभारंभ होगा. शाम को सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन भी राज्यपाल करेंगे. मेले का समापन 2 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में होगा. समापन के दिन पारंपरिक शोभायात्रा निकलेगी और रावी नदी में मिंजर विसर्जन की रस्म निभाई जाएगी, जो इस मेले की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में शामिल है.

आठ दिन तक रहेगा उत्सव का माहौल (FILE@ETVBHARAT)

आठ दिन तक रहेगा उत्सव का माहौल

मिंजर मेले के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में बॉलीवुड, पंजाबी और हिमाचली कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इसके साथ ही चौगान मैदान में विशाल व्यापार मेला भी लगेगा, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद, खानपान और विभिन्न व्यावसायिक स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे. मेले के दौरान खेल प्रतियोगिताएं, लोकनृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्याओं का होगा आयोजन (FILE@ETVBHARAT)

दुल्हन की तरह सजाया गया चंबा शहर

मेले को लेकर पूरा चंबा शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है. विद्युत बोर्ड ने उपायुक्त कार्यालय, राजमहल, मुख्य डाकघर सहित कई ऐतिहासिक और सरकारी भवनों को आकर्षक इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाया है. इसके अलावा प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों और सपड़ी से भरमौर चौक जीरो प्वाइंट तक विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई है. शाम के समय यह सजावट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलेगा.

पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

हर वर्ष आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला चंबा की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान होटल, रेस्तरां, टैक्सी, स्थानीय दुकानदार, हस्तशिल्प कलाकार और छोटे व्यापारी अच्छी आय अर्जित करते हैं. प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार भी बड़ी संख्या में पर्यटक मेले में पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी. धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन का अद्भुत संगम मिंजर मेले को हिमाचल ही नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रमुख मेलों में एक अलग पहचान दिलाता है.

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