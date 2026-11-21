चंडीगढ़ में 7 घंटे प्रभावित रहेगा ट्रैफिक, घर से निकलने से पहले देखें पुलिस की एडवाइजरी
Chandigarh Traffic Advisory: चंडीगढ़ में रविवार को इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन होगा. जिसके चलते पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
Published : November 21, 2026 at 8:11 AM IST
चंडीगढ़: रविवार को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन होगा. जिसके चलते पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 22 नवंबर को सुबह 3 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक को डायवर्ट और नियंत्रित किया जाएगा. चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को पहले से अपना रास्ता तय करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
चंडीगढ़ ट्रैफिक एडवाइजरी: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, मैराथन का रूट चंडीगढ़ क्लब के सामने से शुरू होकर सेक्टर-1, 2, 3 और 4 चौक (पुराना बैरिकेड चौक), सुखना लेक टर्न, यू-टर्न, मटका चौक, ट्रांसपोर्ट चौक और सेक्टर-3 के पास एसबीआई स्मॉल चौक से होकर गुजरेगा. इसके बाद प्रतिभागी इसी रूट से वापस मटका चौक और चंडीगढ़ क्लब की ओर पहुंचेंगे. इस दौरान इन सड़कों पर सामान्य यातायात प्रभावित हो सकता है.
इन रास्तों से जाने की दी सलाह: पुलिस ने शहर में आने-जाने वाले लोगों को सेक्टर-11/15 अंडरब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. कांसल और काइंबवाला की ओर से आने वाले वाहन चालक नया गांव के रास्ते शहर में प्रवेश कर सकते हैं. सेक्टर-26 की अनाज मंडी जाने वाले लोगों को मोडेला लाइट प्वाइंट से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट की ओर जाने वाला रास्ता अपनाने की सलाह दी गई है.
मध्य मार्ग और जन मार्ग से बचें: एडवाइजरी में लोगों से मैराथन के दौरान मध्य मार्ग पर एसबीआई स्मॉल चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट तक और जन मार्ग पर मटका चौक से पुराने बैरिकेड चौक तक जाने से बचने को कहा गया है. इन मार्गों पर जरूरत के अनुसार यातायात प्रतिबंधित या डायवर्ट किया जा सकता है.
प्रतिभागियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था: मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुबह 3 बजे से पहले पीईसी के निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में अपने वाहन खड़े कर दें. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की है. पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखने की सलाह भी दी है.
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