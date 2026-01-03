ETV Bharat / state

शंकर महादेवन, सोना महापात्रा देंगे परफॉर्मेंस, फुल गियर में महाकाल महोत्सव की तैयारी

उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग धाम में आगामी 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्‍सव मनाने की तैयारी चल रही है. जिला प्रशासन एवं श्री महाकाल मंदिर समिति आयोजन की तैयारियों जुटा हुआ है. आयोजन के संबंध में कमिश्नर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बीते दिनों समीक्षा बैठक हुई थी. बैठक के बाद अब 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले दिग्गज कलाकारों के नाम तय हो गए हैं.

शंकर महादेवन, सोना महापात्रा, एहसान नूरानी, लॉय मेंडोंसा देंगे प्रस्तुतियां

आयोजन के दौरान प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, सोना महापात्रा, एहसान नूरानी, प्रसिद्ध पियानोवादक लॉय मेंडोंसा सहित कई अन्य कलाकार श्री महाकाल लोक में प्रस्तुति देंगे. आयोजन का शुभारंभ संभवत: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे.

मंदिर सहायक प्रशासक एवं पीआरओ आशीष फलवाड़िया ने बताया, मंदिर में बीते कई सालों से श्री महाकाल महोत्‍सव मनाया जा रहा है. 2026 में 14 से 18 जनवरी तक अंतराष्ट्रीय स्तर पर यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा. बीते दिनों हुई बैठक में कार्यक्रम के आयोजन स्‍थल, सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह व कार्यक्रम में संत, विचारकों और कथाकारों के आयोजन में सम्मिलित होने पर चर्चा की गई थी. अब कलाकारों के नाम तय हुए है.