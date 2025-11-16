ETV Bharat / state

रेसलिंग के रीयल 'सुल्तान'; दुनिया के नामी पहलवानों को धूल चटाने वाले अब अखाड़ों में तैयार कर रहे इंटरनेशनल रेसलर

पूर्व पहलवान युवाओं को सिखा रहे कुश्ती के दांवपेच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : एक दौर में इंटरनेशनल रेसलर रह चुके दिनेश सिंह अब पहलवानों की 'फौज' तैयार कर रहे हैं. उनके सिखाए कई पहलवान देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर चुके हैं. कई मौजूदा समय में भी दांवपेच सीख रहे हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी इसी राह पर हैं. गोरखपुर समेत आसपास के शहरों के युवक-युवतियों को वे पहलवानी सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये 'द्रोणाचार्य' युवाओं के दिलों में कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा कर रहे हैं. कभी पूर्वांचल के अति पिछड़े जिले में शुमार रहे गोरखपुर के खिलाड़ी अब रेसलिंग में नाम कमा रहे हैं. 1971 के बाद से साल 2020 तक करीब 14 पहलवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा चुके हैं. शहर और ग्रामीण इलाकों में कुल 12 से अधिक अखाड़े निशुल्क चल रहे हैं. इनमें पहलवान पसीना बहाते हैं. देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुनते हैं. ईटीवी भारत ने कोच और पहलवानों से बातचीत कर उनके विजन के बारे में जाना. पढ़िए खास रिपोर्ट... गोरखपुर में तैयार हो रही पहलवानों की फौज. (Video Credit; ETV Bharat) पहलवानों को मिट्टी से मैट तक लाने का प्रयास : पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने बताया कि पहलवानों को मिट्टी से मैट तक लाने का उनका प्रयास है. कुश्ती चैंपियनशिप मैट पर ही होती है, ऐसे में युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ही यह अनुभव मिले तो बेहतर रहता है. मुख्यमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि से मिली मदद के जरिए युवक-युवतियों को तराशा जा रहा है. गोरखपुर केसरी जैसी प्रतियोगिता राज्य सरकार के खेल कोटे से कराई जा रही है. इसके तहत खेल मंत्रालय ₹100000 का पुरस्कार देता है. इससे पहलवानों का मनोबल बढ़ा है. दिनेश सिंह ने बताया कि सीएम योगी भी इन प्रतियोगिताओं में आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं. अखाड़े को उन्नत करने का नतीजा है कि दूर-दूर से लड़के-लड़कियां पहलवानी के दांव सीखने पहुंच रहे हैं. बेटियां भी पहलवानी में दांव आजमा रहीं हैं. वे इंटरनेशनल रेसलिंग में भी शामिल हो रहीं हैं. गोरखपुर को हरियाणा जैसा रुतबा दिलाने का प्रयास : पिछले दो दशकों से गोरखपुर रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे दिनेश सिंह बताते हैं कि गोरखपुर को भी पहलवानी में हरियाणा जैसा रुतबा मिले, उनका यही प्रयास है. कुश्ती को जब दंगल के स्वरूप से निकालकर प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाएगा तो इससे पहलवानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. पहलवान उत्साह के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे. दुनिया के कई पहलवानों को चित कर चुके हैं चंद्र विजय : पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. इस पद पर रहते हुए वह पहलवानों को निखारने में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि वह साल 1996 से 2005 तक भारतीय कुश्ती टीम के सदस्य रहते हुए दुनिया के कई पहलवानों को चित कर चुके हैं. उनका कहना है कि मौजूदा समय में पहलवान अब मैट पर दांव लगा रहे हैं. उन्होंने अपने प्रस्ताव और प्रयास से पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेडियम में मैट पर कुश्ती करानी शुरू कर दी है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी अखाड़े. (Graphics Credit; ETV Bharat) संत कबीर नगर-देवरिया के खिलाड़ी भी कर रहे अभ्यास : उन्होंने बताया कि गोरखपुर के अधिकांश पहलवान यहां प्रैक्टिस करते हैं. इसके अलावा पड़ोसी जिले देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और मऊ के भी पहलवान प्रशिक्षण लेते हैं. दांवपेच सीखते हैं. वे अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं. जिले के अन्य अखाड़ों को भी वह मैट की सुविधा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी जगहों पर पहलवान मैट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. सर्बिया में रेसलर को कंधे पर उठाकर दौड़े थे : चंद्र विजय ने बताया कि कुश्ती अब इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है. इससे इसका रोमांच बढ़ जाता है. खिलाड़ी जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो कोच भी खुद को उत्साहित हुए बिना नहीं रोक पाता है. उन्होंने बताया कि सर्बिया में 22 से 27 अक्टूबर 2025 में हुए अंडर- 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुजीत ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता तो वह सुजीत को कंधे पर उठाकर स्टेडियम में दौड़ पड़े थे.