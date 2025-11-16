रेसलिंग के रीयल 'सुल्तान'; दुनिया के नामी पहलवानों को धूल चटाने वाले अब अखाड़ों में तैयार कर रहे इंटरनेशनल रेसलर
गोरखपुर में 12 से अधिक अखाड़े चल रहे निशुल्क, 400 युवक-युवतियां ले रहे ट्रेनिंग, देश के लिए मेडल जीतने का है सपना.
गोरखपुर : एक दौर में इंटरनेशनल रेसलर रह चुके दिनेश सिंह अब पहलवानों की 'फौज' तैयार कर रहे हैं. उनके सिखाए कई पहलवान देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर चुके हैं. कई मौजूदा समय में भी दांवपेच सीख रहे हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी इसी राह पर हैं. गोरखपुर समेत आसपास के शहरों के युवक-युवतियों को वे पहलवानी सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये 'द्रोणाचार्य' युवाओं के दिलों में कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा कर रहे हैं.
कभी पूर्वांचल के अति पिछड़े जिले में शुमार रहे गोरखपुर के खिलाड़ी अब रेसलिंग में नाम कमा रहे हैं. 1971 के बाद से साल 2020 तक करीब 14 पहलवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा चुके हैं. शहर और ग्रामीण इलाकों में कुल 12 से अधिक अखाड़े निशुल्क चल रहे हैं. इनमें पहलवान पसीना बहाते हैं. देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुनते हैं. ईटीवी भारत ने कोच और पहलवानों से बातचीत कर उनके विजन के बारे में जाना. पढ़िए खास रिपोर्ट...
पहलवानों को मिट्टी से मैट तक लाने का प्रयास : पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने बताया कि पहलवानों को मिट्टी से मैट तक लाने का उनका प्रयास है. कुश्ती चैंपियनशिप मैट पर ही होती है, ऐसे में युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ही यह अनुभव मिले तो बेहतर रहता है. मुख्यमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि से मिली मदद के जरिए युवक-युवतियों को तराशा जा रहा है. गोरखपुर केसरी जैसी प्रतियोगिता राज्य सरकार के खेल कोटे से कराई जा रही है. इसके तहत खेल मंत्रालय ₹100000 का पुरस्कार देता है.
इससे पहलवानों का मनोबल बढ़ा है. दिनेश सिंह ने बताया कि सीएम योगी भी इन प्रतियोगिताओं में आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं. अखाड़े को उन्नत करने का नतीजा है कि दूर-दूर से लड़के-लड़कियां पहलवानी के दांव सीखने पहुंच रहे हैं. बेटियां भी पहलवानी में दांव आजमा रहीं हैं. वे इंटरनेशनल रेसलिंग में भी शामिल हो रहीं हैं.
गोरखपुर को हरियाणा जैसा रुतबा दिलाने का प्रयास : पिछले दो दशकों से गोरखपुर रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे दिनेश सिंह बताते हैं कि गोरखपुर को भी पहलवानी में हरियाणा जैसा रुतबा मिले, उनका यही प्रयास है. कुश्ती को जब दंगल के स्वरूप से निकालकर प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाएगा तो इससे पहलवानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. पहलवान उत्साह के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे.
दुनिया के कई पहलवानों को चित कर चुके हैं चंद्र विजय : पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. इस पद पर रहते हुए वह पहलवानों को निखारने में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि वह साल 1996 से 2005 तक भारतीय कुश्ती टीम के सदस्य रहते हुए दुनिया के कई पहलवानों को चित कर चुके हैं. उनका कहना है कि मौजूदा समय में पहलवान अब मैट पर दांव लगा रहे हैं. उन्होंने अपने प्रस्ताव और प्रयास से पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेडियम में मैट पर कुश्ती करानी शुरू कर दी है.
संत कबीर नगर-देवरिया के खिलाड़ी भी कर रहे अभ्यास : उन्होंने बताया कि गोरखपुर के अधिकांश पहलवान यहां प्रैक्टिस करते हैं. इसके अलावा पड़ोसी जिले देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और मऊ के भी पहलवान प्रशिक्षण लेते हैं. दांवपेच सीखते हैं. वे अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं. जिले के अन्य अखाड़ों को भी वह मैट की सुविधा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी जगहों पर पहलवान मैट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं.
सर्बिया में रेसलर को कंधे पर उठाकर दौड़े थे : चंद्र विजय ने बताया कि कुश्ती अब इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है. इससे इसका रोमांच बढ़ जाता है. खिलाड़ी जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो कोच भी खुद को उत्साहित हुए बिना नहीं रोक पाता है. उन्होंने बताया कि सर्बिया में 22 से 27 अक्टूबर 2025 में हुए अंडर- 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुजीत ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता तो वह सुजीत को कंधे पर उठाकर स्टेडियम में दौड़ पड़े थे.
चंद्र विजय के अनुसार वह अपने गांव डेरवा के अखाड़े में भी सैकड़ों बच्चों को कुश्ती के दांवपेच सिखा रहे हैं. वहीं दिनेश सिंह अपने गांव चतुरवनदुवारी में 100 से ज्यादा पहलवान को प्रशिक्षण दे रहे हैं. शहर से लेकर देहात तक करीब 400 पहलवान ट्रेनिंग ले रहे हैं. सबसे ज्यादा युवा दिनेश सिंह के अखाड़े में हैं.
गोरखपुर में इन जगहों पर चलते हैं अखाड़े : गोरखपुर में डेरवा और चतुरवनदुवारी गांव के अलावा जिले में पक्की बाग, टाउन हॉल, कृष्णा नगर, रीजनल स्टेडियम स्पोर्ट्स, कॉलेज, रेलवे स्टेडियम, मंझरिया, खजनी, मोहद्दीपुर गोला, पीपीगंज, पिपराइच और सहजनवा में अखाड़ा चलता है. इनमें 8 से 20 वर्ष तक के पहलवान प्रशिक्षण ले रहे हैं. सहजनवा अखाड़े के नन्हे पहलवान समेत कई पहलवान नाम कमा रहे हैं.
कई पहलवान रोशन कर चुके हैं नाम : 15 वर्षीय शिवानंद भी इसी साल किर्गिस्तान में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. दिनेश सिंह और चंद्र विजय सिंह बताते हैं कि 74 किलोग्राम भार वर्ग में अंशिका यादव ने हांगकांग में हुए इंटरनेशनल रेसलिंग मीट में गोल्ड मेडल हासिल किया. आदित्य गुप्ता, नेपाली यादव ने भी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. अनूप यादव 2025 में वर्ल्ड पुलिस गेम में अमेरिका में गोरखपुर का परचम लहराया. इन सबको उन्होंने ही ट्रेंड किया था.
16 साल के रमन सिंह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर रहे हैं. 19 वर्षीय शिवम यादव ने दिल्ली में हुए स्कूल नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता. दिनेश सिंह समेत प्रशिक्षण दे रहे अन्य का कहना है कि वर्ष 2020 के बाद कुश्ती प्रतियोगिताओं में गोरखपुर के पहलवानों की सहभागिता बढ़ी है.
छत्रपति शिवाजी अखाड़े ने भी दिए कई पहलवान : छत्रपति शिवाजी अखाड़े के गुरु व पूर्व राष्ट्रीय पहलवान इंद्र भूषण उपाध्याय कहते हैं कि यह अखाड़ा जिलाधिकारी की देखरेख में संचालित होता है. अभी पहलवान यहां मिट्टी पर प्रैक्टिस करते हैं. यहां भी मैट की व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता. इस अखाड़े ने भी राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिए हैं. इनमें अमरनाथ यादव, नाहर देव, संतोष राय जैसे रेसलर शामिल हैं.
इन पहलवानों ने नेशनल-इंटरनेशनल लेवल पर हासिल किया मुकाम : दिनेश सिंह (1971- 72), रामचंद्र यादव (1974), पन्ने लाल यादव (1977-1989), राममिलन यादव (1980-82), रामाश्रय यादव (1984-1990), स्वर्गीय तालुकदार (1992-99), जनार्दन यादव (1992-2004), चंद्र विजय सिंह (1996-2005), स्व. गामा मिश्रा (1995 से 1998), रामनिवास यादव (1993-2000), विजय चौरसिया (2013-2016), अमरनाथ यादव (2008), पुष्पा यादव (2018), अनूप यादव (2019), सुजीत (2025), शिवानंद यादव (2025).
इनमें पहलवानों में से दिनेश सिंह, पन्ने लाल यादव, रामाश्रय यादव और चंद्र विजय सिंह अब युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें तराशने का काम कर रहे हैं.
अब दिनेश सिंह के बारे में जानिए : दिनेश पहलवानी मे्ं पदक जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे. वह गोरखपुर के पहलवान थे. वह 1971 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम के सदस्य थे. इंदौर में नेशनल कैंप में हाथ की हड्डी टूटने के बाद वह फिर से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सके. कुश्ती के प्रति जुनून की वजह से उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
मिट्टी के बाद मैट पर करनी होती है प्रैक्टिस : शिवानंद ने बताया कि कजाकिस्तान में हमने गोल्ड मेडल जीता. हम तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओलंपिक में जाना ही मेरा सपना है. पूर्व पहलवान व कोच इंद्र भूषण उपाध्याय ने बताया कि अखाड़े से लड़के तैयार होते हैं. इसके बाद उन्हें मैट पर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. इसकी व्यवस्था हमारे यहां नही है. इसकी वजह हम अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं. गद्दे का इंतजाम हो तो बेहतर हो जाएगा.
पहलवानों के अनुसार प्रशिक्षण में कोई खास समस्या उन्हें नहीं आती है. वह नेशनल और स्टेट चैंपियन पहलवान गुरु की देखरेख में प्रशिक्षण लेते हैं. मिट्टी पर जो पहलवान प्रशिक्षण लेता है, उसे मैट पर भी प्रशिक्षण लेने के लिए रीजनल सपोर्ट स्टेडियम में जाना पड़ता है. वहां उसे निर्धारित कुछ शुल्क जमा करना पड़ता है.
