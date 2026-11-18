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कुरुक्षेत्र में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, 21 नवंबर को सीएम सैनी करेंगे शिलान्यास

International level PWD rest house built in Kurukshetra ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले कुरुक्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को पीडब्ल्यूडी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे. करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस रेस्ट हाउस पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अग्निशमन विभाग के 26 आधुनिक फायर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे.

कुरुक्षेत्र में बनेगा आधुनिक गेस्ट हाउस: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा. केडीबी की करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट का सिविल वर्क का टेंडर अलॉट हो चुका है. 21 नवंबर को मुख्यमंत्री भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे.