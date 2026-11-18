कुरुक्षेत्र में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, 21 नवंबर को सीएम सैनी करेंगे शिलान्यास
Kurukshetra PWD Rest House: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को पीडब्ल्यूडी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे.
Published : November 18, 2026 at 10:25 PM IST
कुरुक्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले कुरुक्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को पीडब्ल्यूडी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे. करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस रेस्ट हाउस पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अग्निशमन विभाग के 26 आधुनिक फायर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे.
कुरुक्षेत्र में बनेगा आधुनिक गेस्ट हाउस: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा. केडीबी की करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट का सिविल वर्क का टेंडर अलॉट हो चुका है. 21 नवंबर को मुख्यमंत्री भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे.
ये होगी खासियत: इस आधुनिक रेस्ट हाउस में करीब 96 कमरे, तीन वीआईपी सुइट, 500 लोगों की क्षमता वाला एग्जिबिशन हॉल, 200 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल और 50 लोगों की क्षमता का एक अन्य कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा. इसके अलावा कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए करीब 100 लोगों की क्षमता वाली डॉरमेट्री तथा लगभग 400 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी.
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सीएम नायब सैनी करेंगे शिलान्यास: रेस्ट हाउस की खास बात यह होगी कि यहां से ब्रह्मसरोवर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देगा. इसके लिए ग्राउंड फ्लोर और छत पर रेस्टोरेंट के साथ लाउंज की सुविधा विकसित की जाएगी. अग्निशमन विभाग को आधुनिक बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा रहा है. 21 नवंबर को मुख्यमंत्री 26 नए फायर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इन वाहनों से आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन विभाग की कार्यक्षमता और मजबूत होगी.
सीएम देंगे गीता महोत्सव की जानकारी: इसी दिन मुख्यमंत्री ज्योतिसर में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. सुबह साढ़े 11 बजे आयोजित होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव की तैयारियों और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी. साथ ही मीडिया कर्मियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा, ताकि गीता महोत्सव को और बेहतर बनाया जा सके. कुरुक्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में 21 नवंबर का दिन अहम रहने वाला है.
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