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अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस : इको सिस्टम के संतुलन के लिए लेपर्ड का संरक्षण है खास, मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ा रही चिंता

वन विभाग के पिछले 5 साल का डेटा : मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एसआर यादव ने बताया कि 2020 से 2025 के बीच दक्षिण राजस्थान में पैंथर की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. उदयपुर वन्यजीव संभाग (सज्जनगढ़, जयसमंद, जवाई, फुलवारी की नाल, कोटड़ा) में 237 तेंदुए दर्ज किए गए, जबकि चित्तौड़गढ़ संभाग (सीता माता, बसी) में 279 और राजसमंद (कुंभलगढ़, रावली-ततगढ़) में 43 तेंदुए दर्ज हुए. कुल मिलाकर यह संख्या 1300 से अधिक आंकी गई है, हालांकि यह अनुमानित है.

दक्षिण राजस्थान तेंदुआ का प्रमुख आवास : ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव राहुल भटनागर ने बताया कि उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में पैंथर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. इसका मुख्य कारण यहां का भौगोलिक स्वरूप है. अरावली की पहाड़ियां, घने जंगल और पर्याप्त शिकार उपलब्धता है. प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र जैसे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य और जवाई-बेरा क्षेत्र तेंदुआ के प्रमुख केंद्र हैं.

उदयपुर : हर साल 3 मई को अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है. इस बार ये दिवस दक्षिण राजस्थान के लिए खास मायने रखता है. अरावली की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र तेंदुआ के लिए देश के सबसे सुरक्षित आवासों में गिना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष ने चिंता भी बढ़ा दी है.

पैंथर का स्वभाव और जीवनशैली : तेंदुआ बेहद चालाक और शर्मीला जानवर है. यह आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है. इसका मुख्य भोजन छोटे जानवर जैसे बकरी, कुत्ते, खरगोश, जंगली सूअर और चीतल होते हैं. उपवन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में तेंदुआ और इंसानों के बीच टकराव तेजी से बढ़ा है.

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आवास में अतिक्रमण: पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में होटल, फैक्ट्री और आवासीय कॉलोनियों का विस्तार हुआ है. खनन और विकास कार्य में प्राकृतिक आवास का नष्ट होना भी मानव-जानवर संघर्ष का कारण है. रोड नेटवर्क का विस्तार, जंगलों में मानव और वाहनों की बढ़ती आवाजाही भी इसके कारण हैं. इसके अलावा होटल और घरों के आसपास फेंका गया भोजन, जिससे कुत्तों की संख्या बढ़ती है और वही तेंदुआ का शिकार बनते हैं. इस कारण भी तेंदुए इन इलाकों में आ जाते हैं. इसके अलावा जंगली जानवरों की घटती संख्या के कराण पैंथर अक्सर मानव बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं. अचानक आमना-सामना होने पर हमले की घटनाएं सामने आती हैं.

हमले और नुकसान के आंकड़े : वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में पैंथर हमलों में 39 लोग घायल हुए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है. इन घटनाओं में करीब 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया. गोगुंदा (उदयपुर) क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आईं, जहां 8 लोगों की जान गई, जबकि राजसमंद में 6 मौतें दर्ज की गईं. व्यापक स्तर पर देखा जाए तो 2015 से 2024 के बीच उदयपुर में 11 और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर 28 लोगों की मौत पैंथर हमलों में हुई है.

पूरे इकोसिस्टम के संतुलन के लिए पैंथर का संरक्षण जरूरी (ETV Bharat Udaipur)

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संरक्षण के लिए सरकार के प्रयास : राजस्थान सरकार ने पैंथर संरक्षण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. इनमें कंजर्वेशन रिजर्व, जैसे जवाई, अमरखजी (उदयपुर) और झालाना जैसे क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है. रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है. सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के पास आधुनिक लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, जहां घायल या असामान्य व्यवहार वाले तेंदुओं को रखा जाता है.

सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद पैंथर (ETV Bharat Udaipur)

अब तेंदुओं को आदमखोर घोषित करने के बजाय रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की नीति अपनाई जा रही है. जंगलों में वाटर होल्स और शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रामीणों को पैंथर के व्यवहार और सावधानियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है. तेंदुआ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष शिकारी है. इसका संरक्षण पूरे इकोसिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है.